Jako by Messi koučoval Ronalda. Unikátní spojení rivalů prověří Macháč

„Novak umí vždycky překvapit,“ říká pro iDNES.cz Tomáš Macháč, jenž bude prvním Čechem, který na kurtu tuto dvojici prověří. V pátek od 9:00 SEČ Srba s Britem na lavičce vyzve ve třetím kole Australian Open.

Pokud uspěje, může v osmifinále narazit na krajana Jiřího Lehečku.

„Už jen to, co Novak dokázal doposud, je neuvěřitelné. Že se spojil s Andym, přináší našemu sportu ještě větší třešničku. Těším se na to, myslím, že to bude zajímavé,“ předpovídá Macháč.

Jestli tenis alespoň trochu sledujete, určitě víte, že Djokovič zůstal jediným z velikánů své generace, jenž ještě objíždí největší turnaje a čelí i o mnoho let mladším soupeřům. Roger Federer ukončil kariéru v září roku 2022, loni po Davis Cupu se k němu přidal i jeho dobrý kamarád Rafael Nadal.

Trojnásobný grandslamový šampion Murray se s profesionálním sportem rozloučil po loňských olympijských hrách, bez tenisu však dlouho nezůstal. Po několika týdnech uslyšel v telefonu hlas 37letého Djokoviče. A jen o týden starší Brit se nestačil divit.

„Bylo pro něj velké překvapení, když jsem mu zavolal,“ vzpomíná Srb na moment, kdy dřívějšího soka požádal o trenérskou spolupráci.

Andy Murray působí na Australian Open jako trenér Novaka Djokoviče.

„Strávili jsme spolu osm dní během přípravy a pak jsme se potkali v Melbourne,“ naráží Djokovič na jejich spojení, jež si zatím domluvili do probíhajícího Australian Open.

Na prvním grandslamu sezony srbský velikán posbíral celkem deset titulů, naposledy na něm triumfoval předloni.

A právě Murray mu má pomoct ukořistit rekordní 25. trofej z turnajů velké čtyřky.

Spojení králů žebříčku

„Motivuje mě, když společně trénujeme, je to hodně inspirativní. Andy se mě snaží pochopit, je profesionál. Naši spolupráci si užívám,“ líčí Djokovič, jenž svou volbou kromě samotného Brita zaskočil i spoustu svých soupeřů.

„Jako kdyby Messi trénoval Ronalda,“ vtipkoval Daniil Medveděv.

Australian Open vče o turnaji

„Hodně mě to překvapilo, asi jako každého,“ prozradil Jakub Menšík. „Být mentor Novaka není jednoduché, jsem zvědavý, jak jim to bude fungovat.“

Zároveň jde o spojení dvou bývalých světových jedniček, které v tenise zas tak unikátní není.

Dřív Djokoviče koučovali Boris Becker a Andre Agassi. Carlos Moya vedl posledních sedm let Rafaela Nadala, s nímž se předtím osmkrát utkal. Jimmy Connors pomáhal Andymu Roddickovi. I současný trenér Carlose Alcaraze – Juan Carlos Ferrero – stejně jako jeho svěřenec poznal, jaké je vyhřívat se na prvním místě žebříčku.

Jenže všechna tato partnerství mají mezi sebou věkový rozdíl minimálně deseti let.

Novak Djokovič (vlevo) poslouchá rady svého trenéra Andyho Murrayho na Australian Open.

Djokoviče a Murrayho od sebe dělí jediný týden, oba se narodili v květnu roku 1987, což jejich kooperaci dává zcela mimořádný náboj. „Poprvé jsme spolu hráli, když nám bylo dvanáct let,“ ohlíží se Srb, jenž pod vedením nového rádce zatím v Melbourne zvládl dvě utkání.

Kromě slov překvapení ale tenisté i experti uznávají, že součinnost dvou legend může Djokovičovi přinést velkou výhodu.

„Snaží se z kariéry ještě vytáhnout maximum, což je sympatické,“ uznává Lehečka. „Potřebuje někoho, kdo mu na kurtu vnukne nový nápad, se kterým si může pohrát. A Andy byl výborný taktik. Těším se, co jejich spojenectví přinese.“

Potřebuje motivaci

„Murray je obrovský profík, Novak k sobě chce někoho, kdo byl jeho soupeřem, aby ho neustále tlačil vpřed,“ přidává se Macháč.

Největší sokové totiž Djokovičovi na okruhu chybějí, odchod Federera, Murrayho i Nadala bral špatně.

„Ví, že je v podstatě další na řadě,“ komentuje Srbův někdejší kouč Becker. „Uvidíme, jak se bude jeho spojení s Andym vyvíjet a jak dlouho vydrží. Ale je fajn, že Murray ještě nedávno hrál, protože všechny soupeře dobře zná.“

Mimochodem, loni se dvakrát utkal i s Macháčem a oba duely prohrál. V pátek tedy bude mít o motivaci vystaráno.

Novak Djokovič se raduje z vítězství ve druhém kole Australian Open.

„Určitě si budu užívat, že Andy sedí v Novakově lóži,“ těší se český vyzyvatel. „Na tenhle zápas budu vzpomínat i v době, kdy už tenis nebudu hrát.“

I český státní trenér Jan Stočes si od neobvyklé spolupráce slibuje dobrou podívanou: „Djokovič se dostal do fáze, kdy potřebuje někoho, kdo ho dokáže namotivovat. Od Murrayho očekává, že z něj dostane emoce, které potřebuje projevit. Tenisově není co vymýšlet.“

Na elitním okruhu se Djokovič s Murraym střetli celkem 36krát, sedmkrát spolu bojovali ve finále grandslamu. Srb si připsal 25 vítězství a shodou okolností poslední dobou vzhlíží ke stejnému číslu.

Ziskem 25. grandslamové trofeje by totiž vytvořil nový rekord. Sám několikrát zopakoval, že ambice má stále nejvyšší.

„Po všech úspěších jen potřebuje nahecovat,“ vypráví Murray o novém svěřenci.

Tak co, pomůže tenisový Messi někdejšímu rivalovi Ronaldovi k další velké trofeji?