Djokovič odpadl a omlouval se. Jeho ruský přemožitel je podle Ukrajinců lhář

Zatímco hodinu a 19 minut dlouhý druhý set Djokovič vydržel a na jeho konci se ve zkrácené hře ještě vymáčkl, třetí dějství ztratil za pouhou půlhodinu. Celkem tak padl výsledkem 2:6, 7:6 a 0:6.

„Bohužel mi došly síly a nemohl jsem víc bojovat,“ litoval. „Až do konce druhého setu jsem nebyl unavený. Myslím, že tiebreak jsem odehrál dobře a cítil jsem se připravený na třetí set. Věděl jsem, že lidi chtějí, abych vyhrál. Ale tentokrát to nevyšlo.“

Djokovič přitom v Bělehradě ve všech předchozích kolech třísetové bitvy zvládl. S krajany Djerem a Kecmanovičem i Rusem Chačanovem pokaždé přišel o první sadu, než se v zápase našel a obrátil jej ve svůj prospěch.

Proto byl navzdory neúspěchu v duelu o titul spokojený. Připustil, že mohl vypadnout už po úvodním mači s Djerem, v němž urval druhý i třetí set v tiebreaku: „Musím se dívat na pozitiva, hrál jsem domácí finále.“

Tři vítězství v řadě navíc zaznamenal poprvé v letošní sezoně, před Bělehradem měl bilanci 2:2. O turnaje v Austrálii i Spojených státech totiž přišel kvůli odmítání vakcíny proti covidu.

„Aspoň na mě fyzické vyčerpání dolehlo až ve čtvrtém zápase, a ne v prvním jako v Monte Carlu,“ připomněl brzký výpadek z předchozího podniku, kde proti Španělu Davidovichi Fokinovi rovněž vyválčil srovnání ve zkrácené hře, ale rozhodující set odevzdal 1:6.

„Věci se zlepšují pomalu, ale jistě,“ věří. Do grandslamového Roland Garros, které startuje 22. května, je přihlášený ještě na velké turnaje v Madridu a Římě.

Zákaz Wimbledonu? Diskriminace, říká Rubljov

Na druhém z těchto podniků se nejspíš nesetká se svým finálovým přemožitelem z Bělehradu. Pořadatelé akce ve Foru Italicu jsou totiž podle médií pod velkým tlakem italské vlády, aby zakázali účast ruským a běloruským reprezentantům kvůli invazi jejich zemí na Ukrajinu.

Jako první tento krok oznámili organizátoři Wimbledonu, stejné rozhodnutí nyní zvažují další turnaje. Ovšem ne každý s tímto postupem souhlasí. Ukrajinská tenisová komunita jej pochopitelně vítá, ale třeba Martina Navrátilová i Djokovič jsou proti.

„Vždycky budu první, kdo odsoudí válku. Jako dítě války vím, jaké emocionální trauma válka zanechá. V Srbsku si všichni pamatujeme, co se stalo v roce 1999. Ale nemohu podporovat rozhodnutí Wimbledonu, které je šílené. Není to chyba sportovců. Když se politika míchá do sportu, většinou to nedopadne dobře,“ uvedl v Bělehradě.

A podle očekávání je z londýnského verdiktu rozhořčený i Rubljov. „Nelogické a diskriminační,“ zlobil se během svého pobytu v Srbsku. Navrhl, že by s krajany mohl podepsat prohlášení, že válku odsuzuje, a společně s turnajem věnovat prize money na pomoc napadené zemi. „Zákaz nic nezmění,“ dodal.

Andrej Rubljov hraje bekhend ve finále turnaje v Římě.

Za tyto názory ovšem schytal kritiku od ukrajinských tenistů. „Vůbec se nezajímá o dění ve své ani v sousední zemi. Působivé,“ napsala ironický vzkaz Lesja Curenková, 124. hráčka žebříčku WTA.

Bývalý ukrajinský tenista Alexandr Dolgopolov označil Rubljova za lháře a pokrytce. A přivítal spekulace o možném zákazu účasti Rusů a Bělorusů v Římě. „Zbytek si bude muset vybrat, jak se k této genocidě postaví.“