Osmatřicetiletý Srb přitom přijel do Švýcarska bez jediné letošní výhry na antuce. Po prvním zápase se loučil s podnikem v Monte Carlu i Madridu, v Římě si vůbec nezahrál. Po třech vítězstvích v Ženevě zvládl rovněž vyrovnané finále s Hurkaczem, kterého porazil i v osmém vzájemném utkání.

Polský tenista získal v tříhodinové bitvě úvodní set, ale oba tiebreaky pak prohrál jednoznačně 2:7. Nepomohlo mu ani 19 es. V úvodu třetí sady sebral soupeři podání, Djokovič však dokázal srovnat na 4:4.

Na slavnostním ceremoniálu, při kterém se sběrači míčků na polovině kurtu zformovali do čísla 100, poděkoval vítěz své rodině a ocenil finálového protivníka. „Jsem moc vděčný, že se mi to tady podařilo. A dalo to hodně práce. Hubert měl k vítězství mnohem blíž, vůbec netuším, jak jsem mu dokázal prolomit servis,“ řekl.

Polák se totiž blýskl 19 esy, Djokovič jich nastřílel o 13 méně. I v počtu vítězných úderů jednoznačně dominoval Hurkacz, připsal si jich 52, zatímco Srb jen 34. V klíčových momentech ale držitel 24 grandslamových trofejí soupeře převyšoval a právem slaví jubilejní triumf.

Novak Djokovič ve finále turnaje v Ženevě

První turnaj Djokovič vyhrál před 19 lety v nizozemském Amersfoortu, devětadevadesátý titul získal loni na olympijských hrách v Paříži, od té doby na oslavy stého čekal.

Přímo na okruhu ATP Tour se naposledy radoval na Turnaji mistrů v roce 2023. Od Paříže byl ve dvou finále, ale loni v Šanghaji podlehl Janniku Sinnerovi a v březnu v Miami senzaci turnaje Jakubu Menšíkovi.

Životní titul pro Cobolliho

Souběžně s turnajem v Ženevě sváděli tenisté souboj i v Hamburku, kde nakonec slavil Flavio Cobolli. Ve finále zdolal třetího nasazeného Rusa Andreje Rubljova za hodinu a půl 6:2, 6:4 a získal nejcennější titul v kariéře. Na okruhu ATP dosud slavil pouze v dubnu v Bukurešti.

Třiadvacetiletý Cobolli se rychle dostal do vedení 4:0, a přestože pak sám neudržel servis, úvodní set s přehledem ukončil. Druhá sada byla vyrovnanější, za stavu 2:3 Ital odvrátil tři brejkboly a v následujícím gamu získal rozhodující brejk.

Ital Flavio Cobolli pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Hamburku.

Sedmnáctý hráč žebříčku Rubljov v Hamburku nezopakoval triumf z roku 2020 a v 28. finále na okruhu si připsal jedenáctou porážku. Cobolli se díky triumfu v generálce na druhý grandslam sezony posune o devět míst na životní 26. příčku.

První triumf po více než roce

Bývalá wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála turnaj tenistek ve Štrasburku a získala první titul po více než roce. Ve finále porazila 6:1, 6:7 a 6:1 Ljudmilu Samsonovovou z Ruska.

Pětadvacetiletá Rybakinová bez problémů získala úvodní set, pak se ale začala trápit při podání a druhou sadu ztratila 2:7 v tiebreaku. V rozhodujícím setu už ale měla opět navrch vítězka londýnského grandslamu z roku 2022.

Rybakinová si připsala devátý titul na okruhu WTA. Před Štrasburkem naposledy triumfovala loni v dubnu ve Stuttgartu, kde dvanáctá hráčka světového žebříčku rovněž zaznamenala dosavadní poslední finálovou účast.

Premiéra pro teenagerku Jointovou

V Rabatu slavila teprve devatenáctiletá Australanka Maya Jointová. Ve finále tamějšího turnaje porazila Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 6:2 a na marocké antuce získala první titul na okruhu WTA. Profesionálkou je teprve od loňského prosince.

V souboji finálových debutantek z osmé desítky světového žebříčku přišla Jointová dvakrát brzy o servis, ale od stavu 2:3 v prvním setu už ztratila jenom dva gamy. Soupeřčino podání prolomila americká rodačka celkem pětkrát a po necelé hodině a půl proměnila první mečbol.

V novém vydání žebříčku se Jointová posune o 17 příček na životní 61. místo. Jejím dosavadním maximem na okruhu bylo lednové semifinále v Hobartu.