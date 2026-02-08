Byla to pořádná, skoro tříhodinová bitva. Čeští debutanti v ní zápolili s trémou – vždyť hráli před vyprodanou Horáckou arénou – i nepříjemnými soupeři.
Nakonec Erika Greveliuse a Andrého Göranssona přemohli 7:6, 6:7 a 7:6, čímž stvrdili postup týmu kapitána Tomáše Berdycha do další fáze.
„Určitě umíme hrát líp, ale to, s čím jsme do zápasu šli, jsme splnili,“ popisoval na tiskové konferenci Nouza. „Důležité bylo, že jsme se nebortili z toho, že nepředvádíme ideální výkon. Dokázali jsme zápas vybojovat, což je mnohem cennější, než kdyby nám do kurtu padalo všechno a vyhráli jsme 6:3 a 6:3.“
|
Jeho spoluhráč Rikl doplnil, že na ně dolehla tíha velké premiéry. „Byli jsme strašně nervózní, už večer před zápasem. Není jednoduché hrát doma před takovým publikem. Jsme moc rádi, že jsme zápas zvládli, a nakonec jsme si ho i užili.“
Pomohlo jim, že před pět a půl tisíce diváků nastupovali za stavu 2:0, který domácímu mužstvu v sobotu zařídili Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina.
„Lepší situaci jsme si nemohli představit,“ podotkl Nouza. „I kdyby nám zápas nevyšel, tak jsme věděli, že máme v záloze Jirku a případně i Dalibora. V tomhle jsme měli dobrou pozici. A zaplaťpánbůh to dopadlo dobře.“
V první sadě odvrátili setbol soupeřů a tiebreak vybojovali 7:4, ve druhém dějství pak měli dokonce mečbol na triumf 2:0. Jenže výměnu za stavu 6:5 při podání Švédů nezískali.
„Nevyšlo nám to trochu mojí blbostí,“ litoval Nouza. „Dobře jsem zareturnoval, zahrál jsem i dobrý lob a pak jsem myslel, že tam soupeř už nedosáhne. Ale dosáhl a přes prase vrátil míč zpátky. A já, jak jsem na chviličku přestal hrát, jsem byl u úderu pozdě. Pak jsem si to vyčítal.“
Možná i kvůli tomu druhou zkrácenou hru ztratili a museli bojovat ve třetím setu. V něm vedli 4:2, ale Švédové srovnali na 4:4. Poté si vypracovali mečbol i hosté, opět při skóre 6:5. Ale Nouza v pravý čas vytáhl efektivní servis.
A pak Češi urvali i rozhodující tiebreak.
„Prošli jsme si horšími i lepšími pasážemi. Byla to premiéra, a čím těžší zápas, tím lepší pro nás. Máme oba velkou radost,“ popisoval Nouza.
|
Rikl ocenil postřehy kapitána Berdycha, který sice den před zápasem předesílal, že žádné speciální deblové rady pro své svěřence nemá, ale z lavičky je správně usměrňoval.
„Všiml si, že se zvedáme u returnů, tak nám říkal, ať se snížíme a jdeme do nich víc tělem. Když to vidí někdo takhle zvenčí, tak to dokáže hodně pomoct.“
Po zápase si oba mohli užít ovace publika, v němž měli své nejbližší, i rituály spojené s Davis Cupem.
„Ani jeden jsme nevěděli, co se bude dít a co od toho čekat,“ usmíval se Nouza. „Po zápase jsem podepisoval míčky, pak mě všichni přivítali v šatně. Neskutečný zážitek. A snad jich bude přibývat.“
Vzhledem k tomu, že debut zvládli vítězně, dali kapitánu Berdychovi jasně najevo, že se hlásí o místo i v zářijové nominaci na utkání s USA. Což bude o poznání složitější prověrka.
„Uděláme všechno pro to, abychom se do týmu opět dostali. Každopádně je skvělé, že zase budeme hrát doma.“
Už před Davis Cupem se blýskli postupem do čtvrtfinále Australian Open, mají tak za sebou vydařený vstup do sezony. „Asi jeden z nejlepších, jaké jsme spolu měli,“ ohlíží se Rikl za spoluprací, v níž nyní zahajují třetí rok.
Ve světovém žebříčku čtyřhry už nakoukli do první padesátky a je jim 27 let, což pro deblisty stále znamená velmi mladý věk. A tak je dost možné, že v budoucnu pomůžou v Davis Cupu k ještě cennějším výhrám než té nad outsidery ze Švédska.