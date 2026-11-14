Noskovou čeká semifinále Turnaje mistryň, narazí na Ukrajinku Svitolinovou

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Aktualizujeme   19:00
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Linda Nosková hraje bekhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Linda Nosková zaútočí na postup do finále tenisového Turnaje mistryň, v Indian Wells vyzve Elinu Svitolinovou. Zápas začne po konci prvního semifinále mezi Mirrou Andrejevovou a Jessikou Pegulaovou, které nastoupí ve 21:00 SEČ. V noci o finále čtyřhry zabojují Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová.

Doteď tenistky v Indian Wells zápolily ve skupinách, ale nyní vstupují do vyřazovací fáze.

Nosková bude proti Svitolinové favoritkou, před měsícem a půl ji ve finále BJK Cupu porazila 6:3 a 7:6. Celkově vede vzájemnou bilanci, pokud počítáme jen utkání, která spolu dohrály, poměrem 2:1.

ONLINE: Linda Nosková vs. Elina Svitolinová

Semifinále Turnaje mistryň budeme sledovat v podrobné reportáži.

Jedenadvacetiletá wimbledonská šampionka při své premiéře na Turnaji mistryň ovládla skupinu 1, po výhrách nad náhradnicí Martou Kosťukovou a Coco Gauffovou sice na závěr podlehla Pegulaové, ale díky lepšímu poměru setů obsadila první příčku.

O jedenáct let starší Ukrajinka ve skupině 2 zdolala Karolínu Muchovou a v pátek v přímém souboji o druhé postupové místo také Arynu Sabalenkovou. Vítězka závěrečného podniku sezony pro osm nejlepších tenistek z roku 2018 nestačila jen na Andrejevovou.

O finále zabojují také Siniaková s Townsendovou

Po utkání Noskové se Svitolinovou půjdou do akce Siniaková s Townsendovou, které v semifinále změří síly s nasazenými jedničkami Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou.

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Kanadsko-brazilský pár bez porážky ovládl skupinu 1, ale favoritkami budou Češka s Američankou. Ve skupině 2 sice skončily druhé, ale soupeřky letos porazily v semifinále v Miami i na Roland Garros.

Druhé účastnice nedělního finále vzejdou z utkání mezi Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paolinovou a Číňankou Kuo Chan-jü s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

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Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. AndrejevováTenis - Semifinále - 14. 11. 2026:Pegulaová vs. Andrejevová //www.idnes.cz/sport
14. 11. 21:00
  • 3.18
  • -
  • 1.39
Nosková vs. SvitolinováTenis - Semifinále - 14. 11. 2026:Nosková vs. Svitolinová //www.idnes.cz/sport
14. 11. 22:30
  • 1.62
  • -
  • 2.45
Dabrowská, Stefaniová vs. Siniaková, TownsendováTenis - Semifinále - 15. 11. 2026:Dabrowská, Stefaniová vs. Siniaková, Townsendová //www.idnes.cz/sport
15. 11. 00:00
  • 2.75
  • -
  • 1.44
Kuo, Mladenovicová vs. Erraniová, PaoliniováTenis - Semifinále - 15. 11. 2026:Kuo, Mladenovicová vs. Erraniová, Paoliniová //www.idnes.cz/sport
15. 11. 01:30
  • 2.26
  • -
  • 1.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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