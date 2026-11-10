Noskovou čeká druhý zápas na Turnaji mistryň, vyzve Američanku Gauffovou

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  21:00
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Linda Nosková hraje bekhend v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

První zápas ve skupině Turnaje mistryň zvládla, jak si Linda Nosková povede ve druhém utkání? Na prestižní akci pro osm nejlepších tenistek sezony změří síly s Američankou Coco Gauffovou, jejich duel v Indian Wells budeme zhruba od 23.00 SEČ sledovat v podrobné reportáži.

Úřadující wimbledonská šampionka v neděli zdolala Martu Kosťukovou 6:2 a 6:4, uspěla i světová čtyřka Gauffová, jež si poradila s krajankou Jessikou Pegulaovou 6:4, 6:7 a 6:2.

Půjde tedy o souboj dosud neporažených tenistek.

ONLINE: Linda Nosková vs. Jessica Pegulaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Američanka, ale naposledy – letos v dubnu na antuce v Madridu – se ve třech setech radovala Češka.

Pokud Nosková rivalku porazí ve dvou setech, zajistí si postup ze skupiny a závěrečné kolo zápasů určí, z jaké to bude pozice. Pokud jakkoliv uspěje a zároveň Kosťuková v předcházejícím utkání porazí Pegulaovou, Nosková půjde do semifinále z prvního místa.

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V případě, že 21letá Češka své vrstevnici podlehne, a zároveň vyhraje Pegulaová, Gauffová bude mít jistou první příčku. Nosková s Pegulaovou si pak ve čtvrtek v přímém souboji zahrají o druhé postupové místo.

V noci na středu SEČ odehrají svůj druhý duel na letošním Turnaji mistryň Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Česko-americká dvojice na úvod podlehla Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové 1:2, teď vyzvou australsko-nizozemský pár Ellen Perezová, Demi Schuursová.

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11. 11. 01:30
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