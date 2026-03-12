Nosková zastavila outsiderku a v Indian Wells je v semifinále. Vyzve Sabalenkovou

Na turnaji kategorie WTA 1000 to je pro Noskovou druhé semifinále za poslední půlrok – loni v říjnu se jí dařilo v Pekingu, kde našla přemožitelku až ve finále.
Jak dopadne její tažení na „pátém grandslamu“ v Kalifornii?
Čtrnáctá tenistka žebříčku na rozjetou kvalifikantku Gibsonovou, která předtím v Indian Wells nasbírala šest vítězství, z toho tři proti soupeřkám z top 20, nastoupila suverénně.
V prvním setu vedla 5:1, a přestože poté poprvé ztratila servis, vzápětí sadu dalším brejkem ukončila.
Jenže když hned v prvním gamu druhého dějství neuhájila podání, dostala se do potíží. Agresivně hrající Australanka se zlepšila a Noskové do konce setu nenabídla žádnou šanci na smazání ztráty.
Ve třetí sadě už ale opět lépe začala 21letá Češka. Stejně starou protivnici brejkla ve druhém gamu a poté ještě čistou hrou za stavu 5:2. Hned první mečbol proměnila vítězným forhendem.
Utkání nabídlo minimum delších výměn, obě tenistky spoléhaly především na servis. Nosková si pomohla 13 esy, avšak udělala také deset dvojchyb. Gibsonová měla tuto bilanci 9:5.
Soupeřky stihly třísetové utkání velmi rychle – hrály jen něco málo přes hodinu a půl. Jako by se na kurtu nechtěly zdržovat v úmorném vedru, které areál prestižního podniku ve čtvrtek sužovalo.
Se Sabalenkovou se mladá Češka střetne teprve podruhé, před třemi roky v Brisbane jí podlehla ve dvou setech. Běloruska ve čtvrtfinále vyřadila Kanaďanku Victorii Mbokovou 7:6 a 6:4, ve čtyřech utkáních na turnaji dosud neztratila ani set.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells
tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů
Ženy
Rozhodčí: Paula Vieiraová Souzaová