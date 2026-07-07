Rok po porážce, kterou obrečela, Nosková zazářila: Piercing mi asi nosí štěstí

Stanislav Kučera
  7:15
Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.
Linda Nosková podává v osmifinále Wimbledonu.
Linda Nosková přijímá gratulaci od Madison Keysové za postup do čtvrtfinále...
Linda Nosková se soustředí na úder v osmifinále Wimbledonu.
19 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Na antukovou část sezony si Linda Nosková piercing z nosu sundala. Obávala se, že jí cihlová drť může způsobit zdravotní komplikace. I když se jí také dařilo, na Roland Garros skončila v prvním kole. Na travnaté turnaje šperk opět nasadila a po vítězství nad Madison Keysovou 6:4 a 7:6 už je ve čtvrtfinále Wimbledonu.

„Vypadá to, že piercing mi asi nosí štěstí,“ usmívala se 21letá Češka na tiskové konferenci. „Nevadí mi, vypadá cool a líbí se mi. Takže proč ne? Ale je pravda, že na antuce jsem taky měla dobré výsledky, takže to možná není tím.“

Každopádně na zelených dvorcích jí to šlape ještě lépe. Dokonce tak, že v dolní části wimbledonského pavouka zůstala nejvýše nasazenou, tudíž se jí po výhře nad nebezpečnou Keysovou rýsuje cesta klidně až do finále. I když sama tak daleko nekouká.

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„Vždycky ráda říkám, že se nesoustředím na výsledky, žebříček nebo úspěchy. Chci si pobyt na kurtu užívat a zlepšovat se jako hráčka. A to mě dostalo až sem. Když hraju svůj nejlepší tenis a nesoustředím se na to, co by mohlo být, můžu hrát s těmi nejlepšími na světě,“ pravila.

Hezky postupně popořádku.

Vraťme se ještě o rok zpátky, loni na wimbledonském kurtu číslo 1 totiž Nosková zažila obří zklamání. Taktéž v osmifinále podlehla pozdější finalistce Amandě Anisimovové, přestože ve třetím setu vedla 3:1.

„Tu porážku jsem dost oplakala. Byla to pro mě velká šance,“ vzpomínala.

V pondělí se na stejném dvorci postavila proti jiné americké ranařce. „A udělala jsem si na tom kurtu zase jiné, krásné vzpomínky.“

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.
Linda Nosková podává v osmifinále Wimbledonu.
Linda Nosková přijímá gratulaci od Madison Keysové za postup do čtvrtfinále Wimbledonu.
Linda Nosková se soustředí na úder v osmifinále Wimbledonu.
19 fotografií

Už před zápasem s Keysovou, šampionkou loňského Australian Open, Nosková zmínila, že mají podobné herní styly.

A bylo to vidět od prvních momentů.

Prakticky žádné výměny. Která z tenistek dala větší ránu, měla navrch. Přesné údery střídaly chyby. Nezvykle často se soupeřky trefovaly jen do sítě.

Brejkboly se v první polovině úvodní sady vyklubaly pouze dva. Oba měla Keysová – ve třetí a páté hře –, avšak Nosková si s nimi poradila. Druhý odvrátila svým jediným esem v setu, kdežto Američanka jich vypálila hned osm.

Nakonec však jásala Češka, protože za stavu 5:4 předvedla ukázkovou loupež soupeřčina servisu. Nepřestala hrát ani za stavu 0:40, Keysová jí pomohla několika chybami a Nosková pěti získanými míči v řadě game otočila a uzmula i celý první set.

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Zaťala pěst, naopak o deset let starší bývalá světová pětka se frustrovaně bouchala raketou do nohy.

„Od začátku dne jsem byla soustředěná, hlavně před zápasem jsem se na kurt strašně těšila,“ přiblížila Nosková své nastavení.

Ve druhém gamu druhého dějství opět vzala Keysové podání po velkém boji. Odvrátila celkem čtyři gameboly soupeřky a pak proměnila svůj první brejkbol, když si ve výměně počínala agresivně, ale přitom trpělivě.

„Proti někomu takhle dobrému si takové situace prostě nemůžete dovolit prohrávat,“ posteskla si po utkání Keysová.

Nosková vzápětí esem zvýšila na 3:0 a vezla se na vlně už pěti získaných her v řadě.

Linda Nosková se natahuje pro míček v osmifinále Wimbledonu.

Ale následně, podobně jako ve třetím kole, ukázala, že ji občas postihnou nemilé výpadky. Hned čtyř dvojchyb se dopustila v páté hře, tou poslední výhodu brzkého brejku odevzdala.

„Asi jsem se moc soustředila na to, že ten game nechci prohrát, kvůli čemuž se stalo, že jsem se koncentrovala na ty momenty, a ne na servis, který mě do té doby držel.“

A začalo se nanovo.

Bitva na dvou frontách

V úterý čeká Noskovou osmifinále čtyřhry po boku Slovenky Šramkové. A druhá soutěž pro ni není přítěží.

„Fyzicky se cítím dobře. Debl je spíše k tomu, abych se udržovala v tempu a abych nehrála jen trénink. Vyzkouším si servis, mám tam nějaké krosy, voleje. Na trávě je někdy dobré si tohle otestovat.“

Vyrovnaná pasáž dospěla až do tiebreaku, v němž se dvojchybová smůla přilepila zase na Keysovou. První natropila za stavu 0:2, druhou při skóre 2:4 a poté už Nosková bezpečně dokráčela k vítězství.

„Madison mi v některých momentech pomohla,“ uznala.

Zkušená Američanka soupeřku chválila: „Výměny neustále diktovala, bere vám čas na vaše údery a také ukazovala variabilitu. Má kousek od všeho, což z ní dělá opravdu nebezpečnou hráčku, hlavně na tomhle povrchu.“

Když Nosková hned první mečbol proměnila zkušeným dohráním u sítě, otočila se směrem ke své lóži, odkud jí kromě trenéra Tomáše Krupy fandili někdejší reprezentační kapitán Petr Pála, jeho nástupkyně Barbora Strýcová, další bývalá vynikající tenistka Lucie Šafářová či její manžel Tomáš Plekanec.

Šťastná vítězka tolik emocí jako po triumfu ve třetím kole nad Soranou Cirsteaovou, které odvrátila mečbol, neukazovala. Sklopila hlavu a nevěřícně s ní kroutila, jak vstřebávala nával emocí.

Linda Nosková dobíhá míček v osmifinále Wimbledonu.
Linda Nosková se hecuje v osmifinále Wimbledonu.

„Jsem překvapená, že jsem zůstala celou dobu klidná. Nevím, co se stalo,“ žertovala v rozhovoru na kurtu. „Byl to těžký a těsný zápas. Madison je hrozně těžké brejknout. Já si chtěla utkání hlavně užít, ale samozřejmě i vyhrát. Dostala jsem se do momentu, kdy to člověk má pod kontrolou.“

Do grandslamového čtvrtfinále se probila podruhé v kariéře po předloňském Australian Open. Tehdy se do další fáze nedostala, ve středu k tomu bude mít další vynikající příležitost.

Změří síly s Elise Mertensovou – přemožitelkou Marie Bouzkové –, nad kterou má převahu 15 příček ve světovém žebříčku (12. vs. 27).

„Moc ji neznám, ještě jsme spolu nehrály. Snaží se být co nejagresivnější, takže si nemyslím, že budeme mít mnoho výměn. Ani jsme spolu nikdy netrénovaly. Ale někdy je dobré jít na kurt s čistou hlavou.“

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