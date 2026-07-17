Nosková v příboji emocí. Jednou musel zasáhnout trenér. Pak si zacpala uši

Kouč Tomáš Krupa o ní už před lety říkal, že rivalky na kurtu štve svým nevzrušeným projevem, tváří bez výrazných grimas.
Nosková sama v osmnácti tvrdila: „Na kurtu nikdy nepanikařím. Nikdy!“
V All England Clubu letos kdekoho uhranula elánem a kuráží, s níž mašírovala za triumfem.
Když ovšem ve středu v interview pro stanici, která v Česku a na Slovensku vysílá přenosy z akcí WTA, popisovala pouť za životním úspěchem, s úsměvem přiznala: „Výjimka potvrzuje pravidlo!“
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Líčila třeba stavy, s nimiž se v Londýně potýkala den před závěrečnou partií s krajankou Karolínou Muchovou.
„Dopadla na mě ta tíha. Nedokázala jsem přestat přemýšlet o tom, co se stane, když poněkolikáté prohraju finále.“
„Pořád se mi honilo hlavou: Co když budu mít šance a nevyužiju je? Co když? Co když...“
„Trenér to odhalil, nějak ze mě ty myšlenky vycítil, tak jsme si museli promluvit.“
V sobotu ráno už utkání vyhlížela spíš odhodlaně: „Další takovou šanci možná nikdy nedostanu. Musím z ní vytřískat co nejvíce.“
Přesto má mač s Muchovou v paměti uložený jako nejvíc stresující zápas v kariéře. Ve druhé sadě promarnila pět mečbolů, ztratila vedení 5:2. A zatímco bouřící obecenstvo povzbuzovalo vzkříšenou Muchovou, ona trpěla.
„Fanoušci samozřejmě toužili vidět větší drama, což já jsem zase úplně nechtěla. Byli tak strašně hlasití, že jsem se až lekla. Takový rámus jsem nečekala a musela jsem si zacpat uši.“
Když teď v rozhovoru odkrývala svůj vnitřní boj, seděla vedle ní na gauči její kamarádka a manažerka Agáta Černá, která v lóži na wimbledonském centrkurtu rovněž zažívala muka.
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„Posílala jsem Lindě energii. Pořád jsem vyskakovala. Strašně moc jsem jí to vítězství přála. Pan Krupa na ni pořád něco křičel, ale ona ho v tom hluku vůbec neslyšela.“
Poté, co Nosková bitvu přece jen ukončila, svalila se s gigantickou úlevou na částečně vydupanou trávu. Ani pak si ovšem nemohla úplně vydechnout.
„Bylo mi opravdu hodně líto, že jedna z nás musela prohrát. S Kájou jsme kamarádky, mrzelo mě, že ani ve svém druhém grandslamovém finále nezíská trofej.“
„Rychle se vystřídal stres, radost, smutek. Nebylo to úplně lehké.“
V následujících chvílích se na slavném stadionu rozhostilo dojetí. Ještě než se obě Češky dotkly srdcí všech přihlížejících poutavými proslovy, dostavila se Nosková do svého boxu, který se zatím proměnil v slzavé údolí.
„Nikdo nemluvil, jen jsme se objímali. Všichni brečeli,“ vybavila si slečna, jež stále vstřebává mimořádné dojmy z minulých týdnů.
Celý pořad s názvem Linda Nosková: Můj Wimbledon můžete v premiéře sledovat v pátek ve 20.30 na CANAL+ Sport 2.