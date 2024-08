Po titulu zklamání. Spíš jsem prohrála, než že by ona vyhrála, hlesla Nosková

New York (Od našeho zpravodaje) - Jak umí být tenisový život krutý, poznala Linda Nosková. Devatenáctiletá Češka se ještě v sobotu radovala z prvního titulu na okruhu WTA, když se blýskla na kvalitně obsazeném turnaji v Monterrey. Už v úterý ale smutnila, neboť se s grandslamovým US Open rozloučila hned po prvním kole. „Zápas jsem spíš prohrála, než že by ho ona vyhrála,“ litovala po porážce 6:7 a 4:6 se třicátou nasazenou Julií Putincevovou.