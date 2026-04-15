Noskové vyšel přechod na antuku. Macháč postupuje bez boje, Alcaraz nenastoupil

Nosková navázala na úspěšné představení ze švýcarského Bielu, kde v závěru minulého týdne vyhrála v kvalifikaci týmové soutěže obě své dvouhry.
Kompletní tenisové výsledky
V prvním vzájemném utkání proti o 16 let starší Čang Šuaj ztratila jednadvacetiletá česká jednička v koncovce vyrovnaný první set, další sady už ale patřily jí.
V druhém kole se světová čtrnáctka střetne s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, která je v žebříčku o jedno místo výš a v prvním kole vyřadila Češku Gabrielu Knutson.
Turnaj žen ve Stuttgartu
antuka, dotace 1 049 083 eur
Dvouhra - 1. kolo:
Macháč nastoupit nemusel
Český tenista 2. kole v Barceloně neodehrál. Nejvýše nasazený Alcaraz v úterý v 1. kole zvítězil 6:4, 6:2 nad Finem Otto Virtanenem, i když ho už zranění limitovalo.
Ve středu vynechal poražený finalista předchozího turnaje v Monte Carlu trénink a odpoledne na tiskové konferenci oznámil, že na třetí titul v domácím prostředí nezaútočí.
Jsem rád, že se zlepšuje, chválil Alcaraz Sinnera. Znovu ho může předstihnout
„Po výsledcích vyšetření se ukázalo, že zranění je o něco vážnější, než jsme všichni předpokládali. Musím naslouchat svému tělu a dělat to, co je pro mě nejlepší a co mě neovlivní do budoucna,“ řekl Alcaraz, jenž po odstoupení přišel o šanci vrátit se do čela žebříčku před Itala Jannika Sinnera, který ho v neděli porazil v souboji o titul v Monaku.
Se sedminásobným grandslamovým šampionem se měl Macháč utkat potřetí v kariéře, po dvou zápasech z roku 2024 měli vyrovnanou bilanci 1:1. Soupeřem českého tenisty ve čtvrtfinále bude vítěz duelu mezi Italem Lorenzem Sonegem a pátým nasazeným Andrejem Rubljovem z Ruska.
Turnaj mužů v Barceloně
antuka, dotace 2 950 310 eur
Dvouhra - 2. kolo: