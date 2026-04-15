Noskové vyšel přechod na antuku. Macháč postupuje bez boje, Alcaraz nenastoupil

Autor: ,
  17:51aktualizováno  18:27
Linda Nosková zahájila ve Stuttgartu úspěšně antukovou sezonu. Jedna ze strůjkyň postupu týmu českých tenistek na finálový turnaj Billie Jean King Cupu porazila v úvodním kole 5:7, 6:1, 6:4 čínskou veteránku Čang Šuaj. Tomáš Macháč prošel v Barceloně bez boje do čtvrtfinále, jeho soupeř Carlos Alcaraz odstoupil z turnaje kvůli zranění pravého zápěstí.

Linda Nosková se hecuje v utkání BJK Cupu proti Švýcarkám. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Nosková navázala na úspěšné představení ze švýcarského Bielu, kde v závěru minulého týdne vyhrála v kvalifikaci týmové soutěže obě své dvouhry.

Kompletní tenisové výsledky

V prvním vzájemném utkání proti o 16 let starší Čang Šuaj ztratila jednadvacetiletá česká jednička v koncovce vyrovnaný první set, další sady už ale patřily jí.

V druhém kole se světová čtrnáctka střetne s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, která je v žebříčku o jedno místo výš a v prvním kole vyřadila Češku Gabrielu Knutson.

Turnaj žen ve Stuttgartu

antuka, dotace 1 049 083 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Nosková (ČR) - Čang Šuaj (Čína) 5:7, 6:1, 6:4

Macháč nastoupit nemusel

Český tenista 2. kole v Barceloně neodehrál. Nejvýše nasazený Alcaraz v úterý v 1. kole zvítězil 6:4, 6:2 nad Finem Otto Virtanenem, i když ho už zranění limitovalo.

Ve středu vynechal poražený finalista předchozího turnaje v Monte Carlu trénink a odpoledne na tiskové konferenci oznámil, že na třetí titul v domácím prostředí nezaútočí.

Jsem rád, že se zlepšuje, chválil Alcaraz Sinnera. Znovu ho může předstihnout

„Po výsledcích vyšetření se ukázalo, že zranění je o něco vážnější, než jsme všichni předpokládali. Musím naslouchat svému tělu a dělat to, co je pro mě nejlepší a co mě neovlivní do budoucna,“ řekl Alcaraz, jenž po odstoupení přišel o šanci vrátit se do čela žebříčku před Itala Jannika Sinnera, který ho v neděli porazil v souboji o titul v Monaku.

Se sedminásobným grandslamovým šampionem se měl Macháč utkat potřetí v kariéře, po dvou zápasech z roku 2024 měli vyrovnanou bilanci 1:1. Soupeřem českého tenisty ve čtvrtfinále bude vítěz duelu mezi Italem Lorenzem Sonegem a pátým nasazeným Andrejem Rubljovem z Ruska.

Turnaj mužů v Barceloně

antuka, dotace 2 950 310 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Macháč (ČR) - Alcaraz (1-Šp.) bez boje

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

ONLINE: Pardubice - Sparta 1:0. Krejčík chyboval, hrubku využil domácí Mandát

Sledujeme online
Momentka před brankou pardubického Romana Willa v rozhodujícím sedmém utkání...

Startuje sedmé semifinále hokejové extraligy. Dramatickou sérii mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne ve středu od 18 hodin poslední duel, který hráči sehrají na ledě prvního týmu základní části. Vítěz...

15. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  18:20

Úspěšný přechod na antuku. Nosková ve Stuttgartu přetlačila čínskou veteránku

Linda Nosková se hecuje v utkání BJK Cupu proti Švýcarkám.

Linda Nosková zahájila ve Stuttgartu úspěšně antukovou sezonu. Jedna ze strůjkyň postupu týmu českých tenistek na finálový turnaj Billie Jean King Cupu porazila v úvodním kole 5:7, 6:1, 6:4 čínskou...

15. dubna 2026  17:51

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...

15. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  17:10

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Trenér jihlavské Dukly Viktor Ujčík má za sebou další emotivní jízdu. Poté, co jeho tým v sedmizápasové finálové bitvě Maxa ligy udolal Zlín a obhájil loňské prvenství, se nyní připravuje na...

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

Viděli jste, jak hrají? Simeone obdivně o Barceloně i dojetí z třetího semifinále

Lamine Yamal z Barcelony a trenér Diego Simeone z Atlétika Madrid během odvety...

Stál takřka dvě minuty u východu z tunelu na hřiště, aby ještě před výkopem pozdravil svého barcelonského protějška Hansiho Flicka. Nedočkal se. Po zápase se už o nic starat nemusel. Diegu Simeonemu,...

15. dubna 2026  16:26

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Oba při bodovém sběru napínali. Jako by je očekávání jubilea svazovalo. David Pastrňák na 100. bod v sezoně čekal do posledního utkání, hned v jeho úvodu ale poslal další ze série skvostných...

15. dubna 2026  16:25

Mistrovství ČR v rallye 2026: kalendář, program, výsledky závodů

Posádka Jan Kopecký a Jiří Hovorka na Rally Hustopeče.

Sezona Mistrovství ČR v rallye 2026 startuje tradičně na jaře a fanouškům nabídne šest podniků na českých tratích. V článku najdete program jednotlivých soutěží, výsledky a také přehled možností, kde...

15. dubna 2026

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

I Macron bojuje za národní diamant. Seixas prolomil kletbu a Francouzi jsou na nohou

Paul Seixas slaví vítězství v druhé etapě závodu Kolem Baskicka.

Devatenáct let na ten okamžik čekali. Aby francouzský jezdec opět vyhrál etapový závod v kategorii World Tour. Ani Thibaut Pinot, ani Romain Bardet to nedokázali, přestože oba byli na pódiu Tour de...

15. dubna 2026  15:05

Byty Bavorská Ruda
Byty Bavorská Ruda

Eisensteiner Mühle, Bavorská Ruda (800 m od Alžbětína), Bavorsko - kraj Regen, Německo
15 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 106 040 nemovitostí

Mimořádná suma za mimořádný dres. V aukci se prodal Pogačarův roztrhaný trikot

Odřeniny a roztrhlý dres Tadeje Pogačara v cíli závodu Milán–San Remo.

Rozedřený a špinavý dres Slovince Tadeje Pogačara, v kterém vyhrál březnový závod Milán–San Remo, se v dobročinné aukci prodal za 95 100 eur (2,3 milionu korun). Podle médií jde o nejvyšší částku, za...

15. dubna 2026  14:58

Zařídil postup a věří: Ligu mistrů zase vyhrajeme! Dembélé o touze uspět

Ousmane Dembélé (PSG) se raduje v 72. minutě z gólu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Na podzim vyhrál Zlatý míč, teď se dvěma góly zasloužil o postup Paris St. Germain do semifinále Ligy mistrů. Francouzský křídelník Ousmane Dembélé věří, že po roce titul v milionářské soutěži...

15. dubna 2026  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.