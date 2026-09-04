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Nosková, Muchová a Lehečka zabojují na US Open o postup do osmifinále

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Aktualizujeme   17:00

Linda Nosková spěchá za balonkem ve druhém kole US Open. | foto: Reuters

Tři čeští tenisté se v pátek pokusí probojovat do osmifinále US Open. Linda Nosková ve třetím kole změří síly s Ann Liovou, Karolínu Muchovou čeká jiná Američanka Emma Navarrová a Jiří Lehečka se utká s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Zápasy začnou až pozdě večer českého času a budeme je sledovat v podrobných online reportážích.

Wimbledonská šampionka Nosková v prvních dvou kolech neztratila ani set, 28. tenistka světa Liová by pro ni měla představovat zatím největší výzvu. V únoru v Dubaji ji Češka zdolala ve třech setech.

ONLINE: Linda Nosková vs. Ann Liová

Třetí kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Šestadvacetiletá Američanka ve druhém kole otáčela, loni na US Open postoupila do osmifinále. Zápas je naplánovaný jako třetí v pořadí na kurtu číslo 17. Vítězka půjde v osmifinále buď na Ukrajinku Martu Kosťukovou, nebo Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Potvrdí Muchová proti Navarrové dominanci?

Muchová se s jinou domácí nadějí Navarrovou utká jako třetí v pořadí na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu. Světová sedmička v prvních dvou kolech ztratila dohromady jen čtyři gamy a formu bude chtít potvrdit i proti 26. nasazené.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Emma Navarrová

Třetí kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Navarrová v prvním i druhém kole bojovala na tři sety, s dvojnásobnou semifinalistkou turnaje Muchovou se střetne poprvé. Také ona už byla na US Open mezi nejlepší čtveřicí, a to předloni. Na vítězku čeká v osmifinále buď Ukrajinka Elina Svitolinová, nebo Ruska Anna Kalinská.

Lehečka proti probuzenému Tsitsipasovi

Na Grandstandu si zahraje i Lehečka, po utkání Muchové s Navarrovou na něm vyzve Tsitsipase. Také český tenista, momentálně 19. hráč světa, turnajem zatím prochází bez větších problémů. Řeka s jednoručným bekhendem v posledních dvou střetnutích v roce 2024 porazil.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Stefanos Tsitsipas

Třetí kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ale bývalý třetí hráč světa Tsitsipas zatím na US Open hraje v dobré pohodě, v prvním kole zaskočil desátého nasazeného Arthura Filse. Vítěz v osmifinále narazí na lepšího ze souboje mezi Benem Sheltonem a Denisem Shapovalovem.

Co dalšího nabízí šestý den US Open?

  • O účast v osmifinále budou usilovat také obhájci titulů Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková.
  • Night session na dvorci Arthura Ashe zahájí sestry Serena a Venus Williamsovy, které v prvním kole čtyřhry nastoupí proti Australance Maie Jointové a Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu.

Páteční program tenisového US Open

začátky 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (17:30): Pegulaová (3-USA) - Fernandezová (31-Kan.), Alcaraz (2-Šp.) - Wu I-ping (Čína), 01:00 S. Williamsová, V. Williamsová (USA) - Čchan Chao-čching, Jointová (14-Tchaj-wan/Austr.), Shelton (8-USA) - Shapovalov (Kan.)

Kurt Louise Armstronga: Sabalenková (1-Běl.) - Rachimovová (Uzb.), Bublik (15-Kaz.) - Paul (20-USA), 01:00 Vacherot (22-Mon.) - Tiafoe (11-USA), Svitolinová (9-Ukr.) - Kalinská (21-Rus.)

Grandstand: Kosťuková (11-Ukr.) - Alexandrovová (18-Rus.), Medveděv (7-Rus.) - Rinderknech (26-Fr.), Muchová (7-ČR) - Navarrová (26-USA), Lehečka (18-ČR) - Tsitsipas (Řecko)

Kurt č. 17, 3. zápas: Nosková (6-ČR) - Liová (29-USA)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Liová vs. NoskováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 4. 9. 2026:Liová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:00
  • 3.57
  • -
  • 1.31
Navarrová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 4. 9. 2026:Navarrová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:30
  • 4.45
  • -
  • 1.22
Lehečka vs. TsitsipasTenis - Dvouhra - 2. kolo - 4. 9. 2026:Lehečka vs. Tsitsipas //www.idnes.cz/sport
4. 9. 23:00
  • 1.56
  • -
  • 2.47
Świateková vs. BouzkováTenis - 3. kolo - 5. 9. 2026:Świateková vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:00
  • 1.15
  • -
  • 5.74
Andrejevová vs. BartůňkováTenis - 3. kolo - 5. 9. 2026:Andrejevová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:00
  • 1.22
  • -
  • 4.42
Menšík vs. TienTenis - 3. kolo - 5. 9. 2026:Menšík vs. Tien //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:00
  • 2.12
  • -
  • 1.76
Program a výsledky
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