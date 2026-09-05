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Další výhra. Nosková líčila, že má ráda wrestling: Myslela jsem, že je to opravdové

Autor: ,
  9:24
Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open.

Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. | foto: AP

Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open.
Linda Nosková ve třetím kole US Open
Linda Nosková podává ve třetím kole US Open.
Linda Nosková ve třetím kole US Open
10 fotografií
Dlouho to vypadalo na jednoznačnou záležitost, Linda Nosková ve třetím kole US Open vedla 6:2 a 3:0. Ale pak se jí zápas s Američankou Ann Liovou pořádně zkomplikoval a česká tenistka musela postup vydřít ve třech setech. Nepřipomíná vám tento scénář něco? Ano, i ona sama si vzpomněla, že podobně bojovala ve finále letošního Wimbledonu.

„Byl to těžký zápas. Soupeřka mi nedala moc míčů zadarmo a musela jsem si to vybojovat. Nebyl to ode mě stoprocentní výkon, ale jsem ráda, že jsem vyhrála. To je nejdůležitější,“ řekla světová šestka českým novinářům v New Yorku po výhře 6:2, 6:7 a 6:2.

Do osmifinále US Open postoupila poprvé v kariéře a vypořádala se i s komplikací v podobě ztracené druhé sady. V ní proti nasazené devětadvacítce Liové nedotáhla vedení 5:3, v následném tiebreaku nevyužila mečbol a zkrácenou hru prohrála 6:8.

Nosková na US Open vydřela postup do osmifinále, Muchová a Lehečka vypadli

„Tak nějak mi to uteklo. Hned na začátku druhého setu jsem měla dva brejky, ale ten druhý se mi nepodařilo potvrdit, což byla škoda. Tiebreak pak byl všelijaký. Měla jsem šance, které jsem neproměnila, a ona zahrála pár skvělých míčů, takže si to zasloužila.“

Ale na rozhodující sadu se Češka opět dokázala zkoncentrovat a od stavu 2:2 získala všechny čtyři zbylé gamy. „U třetího setu to vždycky beru tak, že začínám od znova a že se může stát cokoliv,“ líčila.

Průběh utkání jí připomněl červencové finále Wimbledonu, kde proti Karolíně Muchové nevyužila ve druhé sadě dokonce pět mečbolů. I tehdy ale dokázala zvítězit.

„Ano, vybavilo se mi to. I tam jsem byla blízko, měla mečbol, ale nepodařilo se to. Na druhou stranu, nejdůležitější je tyhle zápasy vyhrát.“

Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open.
Linda Nosková ve třetím kole US Open
Linda Nosková podává ve třetím kole US Open.
Linda Nosková ve třetím kole US Open
10 fotografií

Jednadvacetiletá tenistka, která na US Open plní roli nasazené šestky, vyhrála na grandslamech desáté utkání v řadě a letos z nich má skvělou bilanci 12:2. Na úspěšnou vlnu ale nemyslí.

„Nijak zvlášť to neberu. Také jsem mohla prohrát v prvním kole a nikdo by na žádný Wimbledon nevzpomínal. Pro mě je tohle úplně nový turnaj,“ podotkla. „Je skvělé, že jsem tu poprvé v osmifinále, ale stále se tak nějak sžívám s podmínkami a situacemi na kurtu. Každým zápasem sbírám zkušenosti, což je super.“

Vedle zápasů a tréninků stihla v New Yorku i řadu jiných aktivit. S Marií Bouzkovou navštívily divadelní představení Harry Potter a prokleté dítě, také se setkala s hvězdou wrestlingu Charlotte Flairovou. Ta ji podpořila z hráčského boxu ve druhém kole proti Thajce Lanlaně Tararudíové.

„Fanynkou wrestlingu jsem se stala asi před sedmi lety, kdy jsem ho začala sledovat. Vtipné bylo, že jsem si ze začátku myslela, že to je opravdové. Ale pak mi rychle došlo, že to tak není. Poslední dobou už wrestling tolik nesleduju, ale před pár lety jsem se o tom zmínila v medailonku pro WTA. A díky tomu, že jsem teď v Americe, na to lidé vzpomínají,“ prozradila.

V nedělním osmifinále Nosková narazí na jedenáctou hráčku světa Martu Kosťukovou. „Myslím, že to bude další těžký zápas. Ona nevypustí ani jeden míček a letos hraje skvěle,“ pochválila o tři roky starší Ukrajinku, kterou před dvěma měsíci porazila v semifinále Wimbledonu 6:4, 6:4.

„Připomínat si to ale nebudu. Podmínky jsou teď úplně jiné a i nervy budou na začátku zápasu odlišné. Nedá se to úplně porovnat.“

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