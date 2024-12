Antuka je moje slabina, ví Nosková. Po improvizaci na hrách zkusí více deblů

Ještě v uplynulém týdnu reprezentovala svůj klub TK Prechezu Přerov v extralize smíšených družstev. S týmem dokráčela po pěti letech ke stříbrné medaili. „Ta úroveň tam není taková, jako je na okruhu, ale jako příprava dobré,“ líčí pro iDNES.cz šestadvacátá hráčka světa. „Teď už ale Brisbane, Adelaide, Melbourne“ prochází zastávky na jižní polokouli.

Oproti minulým sezonám by se Nosková chtěla více objevovat ve čtyřhře. Po boku druhé tenistky si vyzkoušela pořádně hrát na letošní olympiádě. Kvůli zranění Markéty Vondroušové totiž v Paříži neplánovaně nastoupila do deblu společně s Karolínou Muchovou. Češky nakonec překvapivě dokráčely až ke čtvrtému místu.

„Mě vždycky debly bavily, ale nehrála jsem je kvůli singlu. Příští rok jich chci hrát víc, ale bude záležet na programu a na tom, kolik zápasů budu hrát ve dvouhře,“ hlásí Nosková.

Linda Nosková na české extralize smíšených družstev.

Parťačku si ovšem stále ještě nenašla. „Budu to zkoušet, přece jenom jsem na deblovém okruhu víceméně první rok, nemám zkušenosti, asi budu spoluhráčky střídat,“ plánuje. „Úplně jsem nepřemýšlela nad tím, jestli olympiáda byla impuls proto, abych se tomu začala věnovat více, ale je možné, že ano. Baví mě to od té doby víc,“ připomíná improvizovanou souhru s olomouckou rodačkou.

Ostatně i na extralize družstev si jednu čtyřhru střihla, s kolegyní Siskovou ale v super tiebraku podlehly prostějovskému duu.

Hlavní oblastí zájmu každopádně nadále zůstává dvouhra. „Uplynulou sezonu vnímám víceméně pozitivně, ačkoliv tam bylo hodně momentů, kdy to bylo nahoru dolů,“ vybavuje si Nosková.

V následujícím roce se pokusí navázat na svůj vůbec první titul z okruhu WTA. V srpnu ovládla na betonech v mexickém Monterrey tamní podnik kategorie WTA 500. „Titul se vždycky cení. Ale povedl se mi i začátek roku v Austrálii. Pak jsem se sice zranila, ale následně jsem něco uhrála i v Kataru, Dubaji...“ jmenuje tenistka povedené milníky sezony.

Naopak v antukové části sezony strádala. Ze dvanácti zápasů jich na prášivém povrchu šest prohrála. „Klasicky se mi to nepovedlo,“ kroutí hlavou. „Ani na trávě to nebylo ono, ale ta je dost krátká na to, aby si člověk vůbec zvykl, kór, když na tom hraju podruhé. Aspoň, že na betonech se mi něco povedlo“ cítí Nosková.

Sama ví, že na antukovém výkonu musí zapracovat. „Je to moje slabina. Moje hra není na antuku tak vhodná, jako třeba hra Igy Swiatkové, ta je na tom královna. Jsou to dva rozdílné styly. Když jsme spolu hrály na betonu, bylo to celkem vyrovnané. Na antuce jsme se spolu ještě nepotkaly, to ani upřímně nechci vědět, jak by to dopadlo,“ ušklíbne se.

Kromě progresu na antuce vám Linda Nosková podrobnější ambice neprozradí. „Já si totiž nikdy nedávám nějaké extra cíle. Obzvlášť ne žebříčkové. Člověk nikdy nemůže vědět, kam ho ten rok pošle. Můžete se zranit uprostřed roku a jste v háji. Chci se hlavně zlepšit tenisově i osobnostně,“ uzavírá rodačka ze Vsetína.