Nosková i Menšík na úvod turnaje v Cincinnati vyhráli, Djokovič neuspěl

Úvodní vystoupení na generálce na US Open zvládl také Jakub Menšík, který po tříhodinové bitvě udolal 7:5, 2:6 a 7:6 Mattiu Bellucciho z Itálie. Ve třetím kole dvacetiletý český hráč nastoupí proti Rinkymu Hijikatovi z Austrálie.
Ve druhém kole skončil turnaj pro Nikolu Bartůňkovou. Dvacetiletá česká naděje podlehla po dvou hodinách patnácté nasazené Rumunce Soraně Cirsteaové 6:7, 3:6.
Jedenadvacetiletá Nosková, pro niž na předchozím turnaji v Torontu skončil premiérový start po Wimbledonu hned v prvním utkání, měla zápas od začátku pod kontrolou. Jen jednou přišla o podání, sama ho Boulterové sebrala pětkrát a zaznamenala deset es. Její další soupeřkou bude buď domácí Peyton Stearnsová, nebo Dánka Clara Tausonová.
Menšíkovi k zisku prvního setu stačil jediný brejk, ve druhém však ztratil servis dvakrát a Bellucci srovnal. Ve třetí sadě čtrnáctý nasazený Čech smazal ztrátu 2:4 a v tiebreaku poté uspěl 7:5. Za stavu 5:5 mu pomohla Italova jediná dvojchyba v zápase.
S turnajem se nečekaně hned v úvodním utkání rozloučil trojnásobný šampion Novak Djokovič ze Srbska. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál 6:2, 4:6 a 4:6 s Thiagem Tirantem z Argentiny, který je padesátý ve světovém žebříčku.
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