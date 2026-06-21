Tenis ONLINE: Bouzková usiluje o druhý letošní titul, finále čeká i Noskovou

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Sledujeme online   13:00
Hned dvě finále s českou účastí nabízí nedělní program travnatých tenisových turnajů. Marie Bouzková chce triumfovat v Nottinghamu, její utkání s Američankou Emmou Emmě Navarrovou sledujeme v podrobné reportáži. Linda Nosková bude usilovat o titul v Berlíně, a pokud jinou Američanku Jessicu Pegulaovou porazí, poprvé v kariéře se probojuje do elitní desítky světového žebříčku. Zápas měl odstartovat už ve 12:00, kvůli dešti ale nezačne dříve než v 16:00.

Marie Bouzková v semifinále turnaje v Nottinghamu. | foto: AP

Turnaj v Nottinghamu spadá do kategorie WTA 250 a Bouzková na něm zatím neztratila ani set. Nasazená čtyřka v semifinále porazila bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou, nyní zažívá jubilejní desáté finále v kariéře.

Usiluje v něm o druhý letošní titul a celkově čtvrtý, v dubnu slavila na antuce v Bogotě, předtím na tvrdém povrchu v Praze (2022 a 2025).

ONLINE: Marie Bouzková vs. Emma Navarrová

Finále turnaje v Nottinghamu sledujeme v podrobné reportáži.

Se světovou hráčkou číslo 25 Navarrovou se utkává poprvé. V případě vítězství si vylepší kariérní žebříčkové maximum – dostala by se na 22. místo. Už nyní má jistý posun z 27. pozice na 24., což znamená vyrovnání jejího dosud nejlepšího umístění.

Nosková chce titul i posun do top 10

Jedenadvacetiletá Nosková odehraje sedmé finále v kariéře, dosud uspěla jen předloni v Monterrey. Pokud turnaj kategorie WTA 500 v Berlíně ovládne, v pondělí se v globálním pořadí posune na desáté místo. Momentálně jí patří 13. pozice, jejím dosavadním maximem je číslo 12.

ONLINE: Linda Nosková vs. Jessica Pegulaová

Finále v Berlíně budeme sledovat v podrobné reportáži.

S předloňskou berlínskou šampionkou a aktuální světovou čtyřkou Pegulaovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, má bilanci 2:1.

Nosková plní roli nasazené osmičky a všechna čtyři utkání zvládla bez ztráty setu. V německé metropoli se může stát třetí českou šampionkou za poslední čtyři roky: loni turnaj ovládla Markéta Vondroušová, v roce 2023 na německé trávě triumfovala Petra Kvitová.

Finále mělo začít už v poledne, ale kvůli bouřkám, které způsobily záplavy a poškodily elektrické systémy v areálu, se nezačne dříve než v 16:00.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bouzková vs. NavarrováTenis - - 21. 6. 2026:Bouzková vs. Navarrová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.11
  • -
  • 1.73
Pegulaová vs. NoskováTenis - - 21. 6. 2026:Pegulaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
21. 6. 16:00
  • 1.58
  • -
  • 2.52
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