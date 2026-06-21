Turnaj v Nottinghamu spadá do kategorie WTA 250 a Bouzková na něm zatím neztratila ani set. Nasazená čtyřka v semifinále porazila bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou, nyní zažívá jubilejní desáté finále v kariéře.
Usiluje v něm o druhý letošní titul a celkově čtvrtý, v dubnu slavila na antuce v Bogotě, předtím na tvrdém povrchu v Praze (2022 a 2025).
ONLINE: Marie Bouzková vs. Emma Navarrová
Finále turnaje v Nottinghamu sledujeme v podrobné reportáži.
Se světovou hráčkou číslo 25 Navarrovou se utkává poprvé. V případě vítězství si vylepší kariérní žebříčkové maximum – dostala by se na 22. místo. Už nyní má jistý posun z 27. pozice na 24., což znamená vyrovnání jejího dosud nejlepšího umístění.
Nosková chce titul i posun do top 10
Jedenadvacetiletá Nosková odehraje sedmé finále v kariéře, dosud uspěla jen předloni v Monterrey. Pokud turnaj kategorie WTA 500 v Berlíně ovládne, v pondělí se v globálním pořadí posune na desáté místo. Momentálně jí patří 13. pozice, jejím dosavadním maximem je číslo 12.
ONLINE: Linda Nosková vs. Jessica Pegulaová
Finále v Berlíně budeme sledovat v podrobné reportáži.
S předloňskou berlínskou šampionkou a aktuální světovou čtyřkou Pegulaovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, má bilanci 2:1.
Nosková plní roli nasazené osmičky a všechna čtyři utkání zvládla bez ztráty setu. V německé metropoli se může stát třetí českou šampionkou za poslední čtyři roky: loni turnaj ovládla Markéta Vondroušová, v roce 2023 na německé trávě triumfovala Petra Kvitová.
Finále mělo začít už v poledne, ale kvůli bouřkám, které způsobily záplavy a poškodily elektrické systémy v areálu, se nezačne dříve než v 16:00.