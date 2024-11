Roboti? Ne! Ztrácíme normální život. Nosková o pauze i seskoku padákem

„Fyzicky mi nebylo nic, cítila jsem se v pořádku. Ale upřednostnila jsem mentální zdraví. Asii jsem odpískala, přišlo mi to smysluplnější,“ vysvětlovala dva a půl měsíce dlouhou pauzu českým novinářům v Málaze.

Takhle dlouhá odmlka není mezi elitními tenistkami příliš běžná. Jaké jste na ni dostala reakce?

Spousta lidí mi říkala, že takový krok nechápou. Všichni jsou zvyklí, že hrajeme jako roboti, dáme si pauzu maximálně na týden nebo dva a pak se rozjedeme nanovo. Já to chtěla změnit. Přišlo mi, že se nás WTA snaží vycvičit, abychom hrály co nejvíc zápasů a turnajů za sebou, takže jsem chtěla tempo zpomalit, restartovat se a tenis si zase užívat, což se mi v tu chvíli moc nedařilo.

Jak jste si čistila hlavu?

Bylo toho poměrně hodně. Jsem dost dobrodružný člověk, takže jsem navštívila asi čtyři země a odškrtla jsem si několik bodů ze svého listu přání.

Třeba jako seskok padákem?

Přesně tak, ten jsem zvládla taky. Dostala jsem ho jako dárek už loni a teď jsem měla čas, tak jsem si skočila. Skvělý zážitek.

Nebála jste se?

Ani trochu, naopak do toho plánuju jít znovu. Já jsem adrenalinový typ, i když na to možná nevypadám.

Kde ještě jste byla?

V Řecku, na Srí Lance a na Maledivách.

Je pro profesionální tenistky důležité, aby si na sebe našly čas?

Jo, určitě. Hodně holek se do tenisu tak ponoří, až mi přijde, že ztrácíme normální život. I když máme volno, jsme tak trochu postižené a pořád tenis sledujeme a myslíme na něj. Chtěla jsem to pozměnit.

Jenže jen tak někdo se k podobnému kroku neodhodlá. Obává se, že mu utečou body a že klesne v žebříčku.

Ale já jsem pořád na začátku kariéry. I kdybych spadla o kdovíkolik míst, je mi to docela jedno.

V poslední době problém mentálního zdraví zmiňuje poměrně hodně tenistek. Mělo by se o něm mluvit více?

Určitě. Samozřejmě chápu i druhou stranu, že WTA a organizátoři turnajů chtějí, abychom hrály co nejvíc. Ale myslím, že na nás hráčky se trošku zapomíná. Od začátku roku jsou všechny zatejpované, tráví hodiny a hodiny u fyzioterapeutů. Někdy je toho už hodně, nejen po fyzické stránce. A vybalancovat to je složité.

Vrátila se vám po odpočinku chuť do sportu?

Určitě jo. Už po týdnu, kdy jsem nehrála, mi tenis chyběl. A poté, co jsem si dala ještě delší pauzu, jsem získala takový fajn pocit, který ne vždycky máme, když létáme z jednoho turnaje na druhý. Někdy je velice těžké si uvědomit, kde jsme, co děláme a proč to děláme. Čas mimo tenis mi pomohl, abych z něj zase měla radost.

Jak se tady v Málaze po tenisové stránce cítíte?

Výkonnostně to samozřejmě není takové, jako třeba na US Open nebo v Monterrey, což byly mé poslední turnaje. Je jasné, že když člověk na téhle úrovni nějaký čas nehraje, tak se to na něm podepíše. Ale pomalu se do toho dostávám.

Český tým ve složení (zleva) Dominika Šalková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, kapitán Petr Pála, Kateřina Siniaková a Linda Nosková pózuje před začátkem finálového turnaje BJK Cupu v Málaze.

V pouhých devatenácti letech jste českou jedničkou. Vnímáte tuto pozici nějak speciálně?

Ani ne, do poslední chvíle jsem totiž byla dvojka, dokud to Kája (Muchová) neodpískala. Ale je trochu zvláštní, že před rokem jsem byla v týmu poprvé a teď už jsem jednička. Vzala jsem to docela rychle. Ale holky jsou fajn. Potkáváme se i během roku na turnajích a jsme si o hodně blíž.

Pokud v sobotním čtvrtfinále narazíte na Polsko, čeká vás nejspíš duel se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou, s níž máte letos bilanci 1:2. Co na ní platí?

Nerada hraje s holkami, které ji dostávají pod tlak, jako jsou třeba Sabalenková nebo Ostapenková. Takový tenis se na ní snaží hrát každá, ale ona má svých zbraní taky dostatek. Je jedna z nejšikovnějších a nejrychlejších hráček na okruhu, takže udržet s ní po celý zápas vysoké tempo je fakt složité. Když jsem s ní hrála, tak byla ještě světová jednička, na což jsem si musela zvyknout, ale teď už jsem tuhle bariéru prolomila, takže se mi snad bude hrát líp.