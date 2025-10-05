Tenis ONLINE: Nosková hraje největší finále kariéry, v Pekingu čelí Anisimovové

Tenistka Linda Nosková bojuje o druhý a nejcennější titul kariéry, při své premiéře ve finále turnaje elitní kategorie WTA 1000 se v Pekingu utkává se světovou čtyřkou Američankou Amandou Anisimovovou. Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Pekingu. | foto: AP

Světová sedmadvacítka Nosková je ve finále na okruhu WTA popáté a zatím uspěla jen loni na „pětistovce“ v mexickém Monterrey, v této sezoně už o titul marně usilovala v Praze. Američanka má ve sbírce tři trofeje, letos se radovala v Dauhá.

Proti čtyřiadvacetileté Anisimovové, finalistce letošního Wimbledonu a US Open, hraje o čtyři roky mladší Nosková potřetí.

ONLINE: Linda Nosková vs. Amanda Anisimovová

Finále v Pekingu sledujeme v podrobné reportáži.

Letošní souboj v osmifinále travnatého grandslamu po dramatické bitvě ve třech setech ztratila, v roce 2023 premiérový duel v Indian Wells vyhrála 2:0.

Už postupem do semifinále si zajistila, že bude v pondělním vydání světového žebříčku novou českou jedničkou. Kariérní maximum si posune minimálně na 17. místo, a pokud finále vyhraje, bude dokonce 13.

Co se to právě stalo? nechápala Nosková. Po 35 letech píše českou historii

Česko-americké finále se v čínské metropoli hraje opět po roce, loni se o titul utkaly Karolína Muchová a Coco Gauffová.

Češka tehdy neuspěla, povede se Noskové lépe?

