Světová sedmadvacítka Nosková je ve finále na okruhu WTA popáté a zatím uspěla jen loni na „pětistovce“ v mexickém Monterrey, v této sezoně už o titul marně usilovala v Praze. Američanka má ve sbírce tři trofeje, letos se radovala v Dauhá.
Proti čtyřiadvacetileté Anisimovové, finalistce letošního Wimbledonu a US Open, hraje o čtyři roky mladší Nosková potřetí.
ONLINE: Linda Nosková vs. Amanda Anisimovová
Finále v Pekingu sledujeme v podrobné reportáži.
Letošní souboj v osmifinále travnatého grandslamu po dramatické bitvě ve třech setech ztratila, v roce 2023 premiérový duel v Indian Wells vyhrála 2:0.
Už postupem do semifinále si zajistila, že bude v pondělním vydání světového žebříčku novou českou jedničkou. Kariérní maximum si posune minimálně na 17. místo, a pokud finále vyhraje, bude dokonce 13.
Co se to právě stalo? nechápala Nosková. Po 35 letech píše českou historii
Česko-americké finále se v čínské metropoli hraje opět po roce, loni se o titul utkaly Karolína Muchová a Coco Gauffová.
Češka tehdy neuspěla, povede se Noskové lépe?