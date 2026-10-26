Jde o očekávanou nominaci, která je ale zatím předběžná, neboť Češi se s Kanadou utkají až v úterý 24. listopadu. Nicméně pokud budou všichni zdraví, Berdych nemá důvod nic měnit.
Reprezentanti si účast na finálovém turnaji pro osm nejlepších zemí vysloužili domácí výhrou 3:2 nad Američany v zářijovém druhém kole kvalifikace. Loni v Boloni vypadli hned ve čtvrtfinále se Španělskem, letos budou chtít lepší výsledek.
Berdych na pondělní tiskové konferenci upřesnil, že poslední volné místo v nominaci zaplní buď Tomáš Macháč, nebo Vít Kopřiva.
„Tomáš byl dlouho zraněný, teď zase začal hrát turnaje a dostává se do herního a zápasového rytmu. Jsme ve spojení, komunikujeme po každém jeho zápase. Jasno bych chtěl mít do konce tohoto týdne.“
Ale ať padne volba na Macháče, či Kopřivu, hlavními singlisty budou pro českého kapitána Menšík a Lehečka – momentálně 16. a 21. hráč světového žebříčku.
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Společně před pár týdny zařídili vítězství nad Spojenými státy v pražské O2 areně a Lehečka na své dva body navázal finálovou účastí na turnaji ATP v Tokiu, což Berdycha pochopitelně potěšilo.
„Právě proto jsem měl Davis Cup taky velice rád, protože skvělý tréninkový týden a zápasy vám dodají obrovské sebevědomí.“
Stejně tak se proti USA osvědčil deblový pár Pavlásek, Rikl, byť bod nakonec nevybojoval. „Kdyby s takovýmhle výkonem přispěli i v Boloni, tak je to na hodně dobré cestě. Místo na finálovém turnaji si zaslouží,“ vysvětlil Berdych jejich nominaci.
V Boloni se budou muset Češi popasovat s rychlým formátem finálového turnaje, místo do tří bodů se bude hrát jen do dvou. Utkání začne souboj dvojek, poté se střetnou jedničky a za případného stavu 1:1 rozhodne čtyřhra. A účastníci také nebudou mít příliš velký prostor na přípravu před začátkem celé akce.
„Je to hodně odlišné od zápasu doma-venku, kde se na jednom dvorci střídají jen dva týmy. Tady je družstev osm. Ale kluci už si to taky zažili, takže to pro ně nebude překvapení,“ přemítá Berdych.
Za svými svěřenci před Davis Cupem nejspíš na žádný turnaj nevyrazí. „Možná i trochu z pověrčivosti, protože loni jsem byl v Paříži a dopadlo to blbě jak tam, tak i potom v Boloni. Pokud nenastane nějaká urgentní věc, což snad nebude, tak budu kluky sledovat na dálku.“
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Nejtěžší možný soupeř. Češi se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou
Dvojnásobný vítěz prestižní soutěže kromě výkonů Menšíka, Lehečky a spol. pozoruje v posledních dnech také demonstrace, které se právě v Boloni – podobně jako v jiných městech po Evropě – odehrávají.
„Naživo jsem to ještě nezažil a doufám, že ani nezažiju. Je to otázka na organizátory a podle toho, co nám odpoví, se můžeme bavit, jestli to řešit třeba tak, že si s sebou někoho vezmeme. Jeden víkend nás tam určitě čeká, navíc se bydlí hodně v centru... Uvidíme, jestli to bude přetrvávat. Snad je to nebude takhle dlouho bavit a všechno bude bez problémů.“
Také Kanaďané, mimochodem šampioni Davis Cupu z roku 2022, mají v první verzi nominace nejsilnější možný kádr. Tvoří ho Félix Auger-Aliassime (7. na světě), Denis Shapovalov (52.), Gabriel Diallo (149.), Liam Draxl (194.) a Duncan Chan (232. ve čtyřhře).
„Už před losem jsme věděli, že Kanada pro nás bude nejsilnější možný soupeř z těch čtyř zemí, které jsme mohli dostat. A teď se to potvrdilo,“ konstatoval Berdych.
„Dostáváme se do formátu, ve kterém se může stát opravdu cokoliv. Rozdíly se hodně rychle smazávají, je důležitá aktuální forma. Nějaké prognózy a hodnocení týmů nejsou pro vývoj zápasů podstatné.“
V případě postupu by Češi v semifinále narazili nejspíše na domácí Italy, kterým bude při útoku na čtvrtý titul z Davis Cupu v řadě scházet Jannik Sinner. „Ale oni už ukázali, že dokážou vyhrát i s béčkem a céčkem,“ pousmál se Berdych. „Pokud s nimi budeme hrát, věřím, že se nám podaří jejich sérii překazit.“
Naopak týmy Německa a Španělska, které figurují v dolní polovině pavouka, by měly přivézt sestavy v čele s Alexanderem Zverevem, respektive Carlosem Alcarazem. Nicméně jelikož se bude hrát těsně po Turnaji mistrů, není jasné, v jaké kondici největší hvězdy budou.
„Až je tam uvidíme a budou hrát, tak to bude opravdu skutečné,“ podotkl Berdych. „Myslím, že je to důkaz, že pro ně reprezentace hodně znamená, ale oba toho mají do konce sezony ještě hodně před sebou, takže se může stát cokoliv.“