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I s hvězdami Wimbledonu. Na finále BJK Cupu odcestuje nejsilnější možná sestava

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Aktualizujeme   10:20aktualizováno  10:45
Linda Nosková si plácá s kapitánkou Barborou Strýcovou v utkání BJK Cupu proti...

Linda Nosková si plácá s kapitánkou Barborou Strýcovou v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.
Marie Bouzková se hecuje v kvalifikačním utkání BJK Cupu proti Švýcarkám.
České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.
České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.
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České tenistky budou na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bouzková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Médiím to řekla kapitánka Barbora Strýcová.

Finálový turnaj se uskuteční od 22. do 27. září v čínském Šen-čenu. Češky v úvodní hrací den narazí ve čtvrtfinále na tým Velké Británie. V případě postupu by se v dalším kole utkaly s lepším z dvojice Kazachstán - Španělsko.

„Jedeme s nejsilnějším možným týmem a mám z toho velkou radost. Všechny hráčky chtějí reprezentovat,“ uvedla Strýcová.

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Českou jedničkou je nyní Muchová, které patří ve světovém žebříčku šesté místo. Hned za ní je sedmá Nosková, Bouzkové patří 24. pozice a Siniaková je v pořadí dvouhry šestatřicátá. Pětadvacátá singlistka světa Krejčíková zatím figuruje v záložní roli.

„Jsme domluvené a je připravená reprezentovat, ale v daném období obhajuje hodně bodů. Hráčky, které jsem oznámila, jsou momentálně před ní a nebylo by jisté, jestli by se vůbec dostala na kurt. Pokud by se ale cokoliv stalo s ostatními holkami, počítá s tím, že naskočí. Moc si toho od ní vážím,“ uvedla Strýcová.

Čtyřicetiletá Strýcová, která je v roli kapitánky prvním rokem, může na finálový turnaj nominovat pět hráček. „Na páté jméno si ještě musím dát chvíli čas a promyslet to. Je to přeci jen dva měsíce do té doby, než mám dát úplnou sestavu. Můžu v ní udělat tři změny,“ vysvětlila. „Tyhle čtyři holky jsou dané a jsem za ně strašně ráda. Jsem ráda, že chtějí hrát, jet na to finále a poprat se o to nejlepší, co mohou,“ podotkla Strýcová.

České tenistky slaví po výhře Marie Bouzkové postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Češky postoupily mezi osm nejlepších týmů díky úspěšné dubnové kvalifikaci, kdy zvítězily ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Do finálové fáze postoupily po dvou letech. Zaútočí na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.

Britkám zatím v nominaci chybí 49. tenistka světa a vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. V týmu jsou Katie Boulterová (69.), Harriet Dartová (143.), Mika Stojsavljevicová (280.) a Jodie Burrageová (888.). Britky postoupily do finálového turnaje díky kvalifikačnímu vítězství 3:1 v Austrálii.

Čtvrtfinále s Britkami se uskuteční 22. září od 17:00 místního času (11:00 SELČ). „Papírově jsme silnější, než je Británie. To je prostě fakt. Asi bych řekla, že bychom měly být favoritky, ale sama jsem jako hráčka zažila, že tenistky předvádí v Billie Jean King Cupech takové výkony, že se na tohle prostě spoléhat nedá. Vše je otevřené,“ doplnila Strýcová.

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