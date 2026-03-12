První nominace Strýcové: na Švýcarky i s Noskovou, Valentová odletí na maturitu

V domácím týmu Belinda Bencicová, v hostujícím Linda Nosková. Blížící se kvalifikace Billie Jean King Cupu mezi Švýcarskem a Českem slibuje pořádnou bitvu. Kapitánka Barbora Strýcová ve čtvrtek představila první verzi nominace, s níž 10. a 11. dubna zkusí v Bielu uspět a postoupit na finálový turnaj pro osm zemí. Kromě Noskové povolala Marii Bouzkovou, Sáru Bejlek a Terezu Valentovou, pátou hráčku doplní.
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová

Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová | foto: ČTS/Pavel Lebeda (sport-pics.com)

Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová a předseda tenisového svazu Jakub...
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová
Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová
Linda Nosková na turnaji v Indian Wells.
8 fotografií

Pro bývalou vynikající tenistku Strýcovou jde o první nominaci v nové funkci, kapitánkou se stala na začátku letošního roku, když nahradila Petra Pálu.

A proti Švýcarkám ji na lavičce národního týmu čeká náročná premiéra.

„Strašně se těším, ale mám z utkání také velký respekt. Šance vidím padesát na padesát,“ podotkla na čtvrteční tiskové konferenci. „Jsem nervozní, což je dobře, na výsledku mi záleží. Těším se, jsem člověk, který chce vyhrávat. Kamkoliv pojedeme, chci vyhrát.“

Kapitánka Strýcová zná první soupeřky. Češky povede proti světové desítce

Hrát se bude v hale na tvrdém povrchu v Bielu, do tří vítězných bodů. Po úvodních dvouhrách začne program druhého dne čtyřhrou, po níž přijdou na řadu další dva singly. A na zářijový finálový turnaj v Šen-čenu pro osmičku nejlepších družstev postoupí pouze vítězky.

Jedničkou první verze české nominace, která se ale může ještě změnit, je stálice posledních let Nosková, momentálně světová čtrnáctka. „Pro mě je skvělá zpráva, že chce reprezentovat,“ chválí ji Strýcová. „Už loňskou sezonu měla neuvěřitelnou a podržela tým i v baráži ve Varaždínu.“

Jako druhá singlistka by nyní vycházela Bouzková, 33. tenistka žebříčku. „Bojovnice, hráčka, která nic nevypustí. A mít ji v týmu je skvělé,“ ví Strýcová.

Linda Nosková

Marie Bouzková

Kádr doplňují dvě mladé naděje – dvacetiletá Bejlek (40.), senzační vítězka únorového podniku v Abú Zabí, a o rok mladší Valentová (47.).

Při nominaci druhé jmenované musel tenisový svaz řešit složitou logistickou operaci – Valentová má v týdnu před zápasem písemnou část maturitní zkoušky. A nakonec se podařilo vyjednat režim, aby zvládla obě povinnosti.

„Do Švýcarska s námi poletí a pak na den a půl v uvozovkách zmizí,“ přibližuje Strýcová. „Budeme jí držet palce, aby maturitu udělala, a pak se zase vrátí zpátky. Když všechno klapne, tak to pro ni bude týden, na který nikdy nezapomene.“

Tereza Valentová

Sára Bejlek

Strýcová také sondovala situaci u dalších hráček, ale Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková ani Markéta Vondroušová k dispozici nejsou. Zatím – kapitánka s nimi ještě bude vyjednávat.

„S Karolínou Muchovou se mám sejít v Miami, kam odlétám v sobotu. Máme si sednout a domluvit se, jestli bude chtít hrát. Bára Krejčíková sama neví, jak na tom bude. Koleno ji pořád zlobí, potřebuje ho pořádně doléčit. Katka Siniaková se omluvila kvůli náročnému programu a Maky Vondroušová byla a pořád je trochu zraněná s ramenem. Ale moc chce hrát, takže si taky musíme sednout a domluvit se.“

Noví partneři pro svaz

Vedení Českého tenisového svazu se v uplynulých měsících povedlo rozšířit portfolio sponzorů a partnerů.

„Vrací se důvěra v tenis,“ těší předsedu Jakuba Kotrbu. „Sponzoři jsou připravení podporovat český tenis tak, aby se mohl rozvíjet. Pro nás je to i pojistka, neboť nad námi stále visí hrozba pokut.“

Ve švýcarské nominaci, která je taktéž předběžná, figurují kromě světové dvanáctky Bencicové ještě zkušená Viktorija Golubicová (75.), Rebeka Masárová (110.) a Céline Naefová (228.).

Proti Bencicové i Golubicové Strýcová dříve sama hrávala, takže může těžit z vlastních poznatků. „Myslím, že výhoda to je. Budu se snažit holkám předat, co vidím, a věřím, že si to v sobě přeberou nejlépe, jak mohou.“

Upozornila také na fakt, že pokud bude chtít jednička některého z týmů odehrát dvě dvouhry a čtyřhru, čeká ji v sobotu hektický program. Po úvodním deblu by měla jen krátkou pauzu, než by nastoupila k souboji nejlepších tenistek obou výběrů.

„Takže Belindu bude klíčové první den unavit,“ podotkla kapitánka s úsměvem.

Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová

Před rokem Češky kvalifikační fázi prestižní týmové soutěže nezvládly, ve skupině v Ostravě-Porubě skončily druhé a musely do listopadové baráže, v níž příslušnost do elitní divize uhájily.

Se Švýcarskem se utkají počtvrté za posledních šest ročníků BJK Cupu. Naposledy v listopadu 2023 je porazily ve skupině finálového turnaje v Seville 3:0 na zápasy, v roce 2022 s nimi prohrály v semifinále a o rok dříve na ně nestačily v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii s nimi mají bilanci 4:3.

