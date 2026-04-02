Vondroušová se po zranění vrací do české nominace pro kvalifikaci BJK Cupu

„Doplnila jsem do týmu Markétu Vondroušovou, která se vrací k tenisu po zdravotní přestávce zaviněné problémy s ramenem. Jsem ráda, že součástí týmu bude tak zkušená hráčka a skvělá deblistka, protože právě čtyřhra může být jedním z rozhodujících zápasů,“ uvedla Strýcová, kterou čeká debut v pozici kapitánky. Ve funkci nahradila Petra Pálu, jenž týmovou soutěž šestkrát vyhrál.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Vondroušová, jíž patří ve světovém žebříčku 44. místo, by se mohla objevit na kurtech po třech měsících. Naposledy hrála na lednovém turnaji v Adelaide, kde odstoupila před zápasem 2. kola proti Kimberly Birrellové. Poté vynechala kvůli zranění ramene i Australian Open.
„Těším se na návrat k tenisu a jsem ráda, že to bude během Billie Jean King Cupu, protože za Česko jsem vždy hrála moc ráda. Potěšilo mě, když jsem byla kapitánkou oslovena a hned jsem Báře kývla,“ uvedla Vondroušová.
Čtyřicetiletá Strýcová se domluvila i s Bejlek a jejím realizačním týmem, že nebude v konečné nominaci, protože týmu jsou nyní další singlistky připravené proti Švýcarkám nastoupit. Ve výběru jsou i Linda Nosková, Marie Bouzková či Tereza Valentová. Jako pátá hráčka bude připravená odcestovat Havlíčková.
Švýcarky povede 12. hráčka žebříčku Belinda Bencicová. V nominaci jsou i Viktorija Golubicová, Rebeka Masárová a Céline Naefová. Se Švýcarskem se tenistky utkají počtvrté za posledních šest ročníků, naposledy je v listopadu 2023 porazily ve skupině finálového turnaje v Seville 3:0 na zápasy. V samostatné historii s nimi mají bilanci 4:3.
Vítězky duelu postoupí do finálové části pro osm nejlepších týmů. Ta se uskuteční stejně jako vloni v Šen-čenu v týdnu od 21. září.