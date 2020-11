Strýcová je spolu se Sie nominovaná na nejlepší pár, Plíšková na úder roku

Strýcová a Sie Šu-wej prožily vydařenou sezonu, byť kvůli pandemii koronaviru výrazně zkrácenou. Vyhrály čtyři turnaje (v Brisbane, Dubaji, Dauhá a Římě) a hrály finále grandslamového Australian Open. Spolu se Sie Šu-wej měly letos bilanci 23:2.

Jejich soupeřkami v anketě jsou Američanky Alexa Guarachiová, Desirae Krawczyková, americko-čínský pár Nicole Melicharová, Sü I-fan a Francouzka Kristina Mladenovicová s Tímeou Babosovou z Maďarska.

O titul hráčka roku se ucházejí Běloruska Viktoria Azarenková, Rumunka Simona Halepová, Američanka Sofia Keninová, Japonka Naomi Ósakaová, Běloruska Aryna Sabalenková a Polka Iga Šwiateková. Vyhlašovat se tradičně budou i hráčka s nejlepším zlepšením, nováček a návrat roku.

Loni figurovaly v nominacích Karolína Plíšková (hráčka roku), Karolína Muchová (nováček) a Strýcová se Sie Šu-wej, ale ani jedna neuspěla.

Cenu si naposledy z Češek odnesly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková za nejlepší pár roku 2018. Na individuální ocenění Češky čekají od roku 2011, kdy se Petra Kvitová stala hráčkou sezony a dostala i cenu za největší pokrok.

Rekordmankou ankety je Němka Steffi Grafová s osmi prvenstvími, Serena Williamsová a Martina Navrátilová získaly ocenění sedmkrát.

Plíšková je ve výběru na úder roku za vítězný bekhend, který zahrála v semifinále na antuce v Římě proti krajance Markétě Vondroušové. Na konci září ve druhém setu z velkého úhlu předvedla křížný a nechytatelný úder těsně za síť.

