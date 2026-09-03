Noční sova Nosková, Muchová soupeřku litovala. Finalistky Wimbledonu zatím válí

Je pravda, že Nosková nezačala svou cestu letošním US Open zrovna přesvědčivě. V prvním kole prohrávala s domácí Katie Volynetsovou 2:5 v úvodním setu, pak se ale vzchopila a zápas ovládla 7:5 a 6:1. Proti Tararudíové si vedla od začátku lépe.
„Soupeřku bylo hlavní nepodcenit. Neznala jsem ji, nehrály jsme spolu zápas ani trénink, což je vždy trochu záludné. Myslím, že jsem to ale od začátku dobře chytila a pokračovala v tempu,“ pochvalovala si Nosková, jež v New Yorku plní roli nasazené šestky.
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Jen o o jednu příčku za ní je Muchová, která zatím své soupeřky ve Flushing Meadows válcuje. S Boulterovou se na kurtu zdržela jen 58 minut a britské soupeřce povolila jediný game. „Určitě je fajn hrát takhle rychle. Na grandslamech je v prvních kolech důležité ušetřit energii a čas, takže jsem ráda, že ty první dva zápasy byly takhle rychlé,“ líčila.
I v předchozím duelu totiž na dvorci nestrávila mnoho času. Úplně ve stejném sledu – tedy za 58 minut – vyřadila Rakušanku Sinju Krausovou. Také jí nadělila kanára a zvítězila 6:3 a 6:0.
„Ani si nepamatuju, kdy jsem dala takhle ve dvou zápasech po sobě kanára. To ale není důležité. Byla jsem hlavně ráda, že se ten zápas hrnul a padalo to na mou stranu.“
I Nosková ve druhém kole ušetřila nějaké síly, proti Tararudíové vyhrála za hodinu a 17 minut. Soupeřku, která v červenci v osmifinále turnaje WTA v Praze porazila jinou Češku Nikolu Bartůňkovou, přehrála v počtu vítězných míčů 25:14. Zápas odehrála coby závěrečný duel dne na druhém největším kurtu Louise Armstronga.
„Na night session jsem se těšila. Jsem noční sova, takže nebyl problém na zápas čekat,“ vyprávěla Nosková, kterou těšil i fakt, že neztratila ani jedno podání. „V prvním kole nebyl servis kdo ví co, takže jsem ráda, že jsem trochu popřemýšlela nad tím, co u toho dělám špatně. Dnes to bylo mnohem lepší a hodně mi to pomohlo.“
I když původně měla hrát na kurtu číslo 17, nakonec i Muchová okusila kulisy na dvorci Louise Armstronga. Program na US Open totiž komplikuje déšť, a tak organizátoři přesunuli duel české dvojky na kurt se zatahovací střechou.
„Tím, že si tejpuju kotníky, tak toho času bylo méně. Ale byla jsem ráda, že nás přesunuli na kurt se střechou, protože s tím deštěm je to tady poslední dva dny nevyzpytatelné,“ podotkla Muchová. „Bylo by pak nepříjemné, kdybychom měly čekat na zápas celý den. Přestože jsem neměla moc času, chtěla jsem na ten kurt jít, abychom hrály co nejdřív.“
Semifinalistka turnaje z let 2023 a 2024 poté přišla o jediný game. Od chvíle, co ztratila v prvním setu servis a Boulterová tak srovnala na 1:1, vyhrála třicetiletá Češka zbývajících jedenáct gamů A u sítě musela sledovat, jak na ni britská soupeřka jen zklamaně hledí.
„Ona je moc fajn holka. Je to jedna z těch, které když potkám v šatně, něco s nimi prohodím. Takže mi jí bylo vlastně i trošku líto,“ přiznala Muchová, která může na stejnou soupeřku narazit i na konci září ve čtvrtfinále Billie Jean King Cupu. „To je pravda, protože budeme hrát proti Britkám. Byla to tedy taková rozcvička.“
Právě na Muchovou a Noskovou bude kapitánka Barbora Strýcová v čínském Šen-čenu nejvíc spoléhat. Obě prožívají skvělou sezonu, starší z Češek získala titul na prestižním podniku v Dauhá a v Bad Homburgu, její soupeřka z wimbledonského finále kromě titulu z travnatého grandslamu opanovala ještě turnaj v Berlíně a přidala i dva triumfy ve čtyřhře.
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Českým tenistkám se tak opět daří. „Je to hodně pozitivní. Je to asi moje nejlepší sezona. Bilance je dobrá. Nejdůležitější ale pro mě je, že hraju, cítím se dobře, zlepšuju se a že mě to baví,“ řekla Muchová, jež kromě zmiňovaných titulů ovládla na US Open mix po boku Jakuba Menšíka.
Od finálové účasti ve Wimbledonu přitom až do newyorského grandslamu neodehrála jediný zápas, protože absolvovala předem naplánovaný drobný chirurgický zákrok. „Určitě jsem nestihla fyzicky připravit tělo na sto procent. Cítím malé bolístky a nedotrénovanost, ale to, že tady hraju takhle rychlé zápasy, mi docela pomáhá,“ doplnila.
V příštím kole Muchovou čeká domácí Emma Navarrová, Nosková si zahraje s jinou Američankou Ann Liovou, kterou porazila letos v Dubaji. „Je to těžká soupeřka. Moc si ten vzájemný zápas nepamatuju, ale mám dva dny na to se připravit.“