Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Noční sova Nosková, Muchová soupeřku litovala. Finalistky Wimbledonu zatím válí

Autor: ,
  13:19
Karolína Muchová se usmívá po vítězství ve druhém kole US Open.

Karolína Muchová se usmívá po vítězství ve druhém kole US Open. | foto: Reuters

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.
Linda Nosková zdraví diváky po vítězství ve druhém kole US Open.
Linda Nosková sleduje balonek ve druhém kole US Open.
Linda Nosková spěchá za balonkem ve druhém kole US Open.
10 fotografií
Jedna si postupem do třetího kola vyrovnala v New Yorku své maximum, druhá už ví, jaké je to hrát na závěrečném grandslamu sezony semifinále. A oběma se na tenisovém US Open zatím daří. Linda Nosková ve středu zdolala Lanlanu Tararudíovou 6:4 a 6:2, Karolína Muchová smetla Britku Boulterovou 6:1, 6:0. Finalistky letošního Wimbledonu tak podle předpokladů dál postupují pavoukem, už jsou ve třetím kole.

Je pravda, že Nosková nezačala svou cestu letošním US Open zrovna přesvědčivě. V prvním kole prohrávala s domácí Katie Volynetsovou 2:5 v úvodním setu, pak se ale vzchopila a zápas ovládla 7:5 a 6:1. Proti Tararudíové si vedla od začátku lépe.

„Soupeřku bylo hlavní nepodcenit. Neznala jsem ji, nehrály jsme spolu zápas ani trénink, což je vždy trochu záludné. Myslím, že jsem to ale od začátku dobře chytila a pokračovala v tempu,“ pochvalovala si Nosková, jež v New Yorku plní roli nasazené šestky.

Lehečka na US Open dominoval, Muchová nadělila soupeřce kanára. Slaví i Nosková

Jen o o jednu příčku za ní je Muchová, která zatím své soupeřky ve Flushing Meadows válcuje. S Boulterovou se na kurtu zdržela jen 58 minut a britské soupeřce povolila jediný game. „Určitě je fajn hrát takhle rychle. Na grandslamech je v prvních kolech důležité ušetřit energii a čas, takže jsem ráda, že ty první dva zápasy byly takhle rychlé,“ líčila.

I v předchozím duelu totiž na dvorci nestrávila mnoho času. Úplně ve stejném sledu – tedy za 58 minut – vyřadila Rakušanku Sinju Krausovou. Také jí nadělila kanára a zvítězila 6:3 a 6:0.

„Ani si nepamatuju, kdy jsem dala takhle ve dvou zápasech po sobě kanára. To ale není důležité. Byla jsem hlavně ráda, že se ten zápas hrnul a padalo to na mou stranu.“

I Nosková ve druhém kole ušetřila nějaké síly, proti Tararudíové vyhrála za hodinu a 17 minut. Soupeřku, která v červenci v osmifinále turnaje WTA v Praze porazila jinou Češku Nikolu Bartůňkovou, přehrála v počtu vítězných míčů 25:14. Zápas odehrála coby závěrečný duel dne na druhém největším kurtu Louise Armstronga.

Linda Nosková spěchá za balonkem ve druhém kole US Open.

„Na night session jsem se těšila. Jsem noční sova, takže nebyl problém na zápas čekat,“ vyprávěla Nosková, kterou těšil i fakt, že neztratila ani jedno podání. „V prvním kole nebyl servis kdo ví co, takže jsem ráda, že jsem trochu popřemýšlela nad tím, co u toho dělám špatně. Dnes to bylo mnohem lepší a hodně mi to pomohlo.“

I když původně měla hrát na kurtu číslo 17, nakonec i Muchová okusila kulisy na dvorci Louise Armstronga. Program na US Open totiž komplikuje déšť, a tak organizátoři přesunuli duel české dvojky na kurt se zatahovací střechou.

„Tím, že si tejpuju kotníky, tak toho času bylo méně. Ale byla jsem ráda, že nás přesunuli na kurt se střechou, protože s tím deštěm je to tady poslední dva dny nevyzpytatelné,“ podotkla Muchová. „Bylo by pak nepříjemné, kdybychom měly čekat na zápas celý den. Přestože jsem neměla moc času, chtěla jsem na ten kurt jít, abychom hrály co nejdřív.“

Karolína Muchová ve druhém kole US Open.

Semifinalistka turnaje z let 2023 a 2024 poté přišla o jediný game. Od chvíle, co ztratila v prvním setu servis a Boulterová tak srovnala na 1:1, vyhrála třicetiletá Češka zbývajících jedenáct gamů A u sítě musela sledovat, jak na ni britská soupeřka jen zklamaně hledí.

„Ona je moc fajn holka. Je to jedna z těch, které když potkám v šatně, něco s nimi prohodím. Takže mi jí bylo vlastně i trošku líto,“ přiznala Muchová, která může na stejnou soupeřku narazit i na konci září ve čtvrtfinále Billie Jean King Cupu. „To je pravda, protože budeme hrát proti Britkám. Byla to tedy taková rozcvička.“

Právě na Muchovou a Noskovou bude kapitánka Barbora Strýcová v čínském Šen-čenu nejvíc spoléhat. Obě prožívají skvělou sezonu, starší z Češek získala titul na prestižním podniku v Dauhá a v Bad Homburgu, její soupeřka z wimbledonského finále kromě titulu z travnatého grandslamu opanovala ještě turnaj v Berlíně a přidala i dva triumfy ve čtyřhře.

Bartůňková o výhře a vyhroceném duelu: Soupeřka si stěžovala, že šoupu nohama

Českým tenistkám se tak opět daří. „Je to hodně pozitivní. Je to asi moje nejlepší sezona. Bilance je dobrá. Nejdůležitější ale pro mě je, že hraju, cítím se dobře, zlepšuju se a že mě to baví,“ řekla Muchová, jež kromě zmiňovaných titulů ovládla na US Open mix po boku Jakuba Menšíka.

Od finálové účasti ve Wimbledonu přitom až do newyorského grandslamu neodehrála jediný zápas, protože absolvovala předem naplánovaný drobný chirurgický zákrok. „Určitě jsem nestihla fyzicky připravit tělo na sto procent. Cítím malé bolístky a nedotrénovanost, ale to, že tady hraju takhle rychlé zápasy, mi docela pomáhá,“ doplnila.

V příštím kole Muchovou čeká domácí Emma Navarrová, Nosková si zahraje s jinou Američankou Ann Liovou, kterou porazila letos v Dubaji. „Je to těžká soupeřka. Moc si ten vzájemný zápas nepamatuju, ale mám dva dny na to se připravit.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Darderi vs. SvrčinaTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Darderi vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.73
  • -
  • 2.16
Ósakaová vs. SiniakováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Ósakaová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:30
  • 1.25
  • -
  • 4.06
Dartová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Dartová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
3. 9. 18:30
  • 5.35
  • -
  • 1.17
Menšík vs. RodionovTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Menšík vs. Rodionov //www.idnes.cz/sport
3. 9. 20:00
  • 1.12
  • -
  • 6.44
Bartůňková vs. MariaováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Bartůňková vs. Mariaová //www.idnes.cz/sport
3. 9. 20:30
  • 1.39
  • -
  • 3.04
Navarrová vs. MuchováTenis - 3. kolo - 4. 9. 2026:Navarrová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
4. 9. 17:00
  • 4.18
  • -
  • 1.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Noční sova Nosková, Muchová soupeřku litovala. Finalistky Wimbledonu zatím válí

Karolína Muchová se usmívá po vítězství ve druhém kole US Open.

Jedna si postupem do třetího kola vyrovnala v New Yorku své maximum, druhá už ví, jaké je to hrát na závěrečném grandslamu sezony semifinále. A oběma se na tenisovém US Open zatím daří. Linda Nosková...

3. září 2026  13:19

Na jaře ještě hrála ligu. Teď jde fotbalistka hledat partnera do Love Islandu

Amálie Koptová, fotbalistka FC Praha, v podcastu FotbalOna

Ještě na jaře hrála za FC Praha nejvyšší ženskou ligu, teď ji ale čeká úplně jiná výzva. Dvaadvacetiletá fotbalistka Amálie Koptová se zúčastní šesté řady reality show Love Island. Ve vile na...

3. září 2026  13:15

Kluby dětem zdražují sport. Na rozdíl od státu reagují na inflaci, vysvětluje ČUS

Předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Jan Boháč.

Téměř sedm z deseti sportovních klubů v Česku v posledních dvou letech zvýšilo členské příspěvky. Některé z nich o více než 70 procent, zjistil průzkum České unie sportu (ČUS), do něhož se zapojilo...

3. září 2026  13:13

Vuelta ONLINE: Vyhlíží se souboj favoritů. Zatřesou andaluské výšlapy pořadím?

Sledujeme online
Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru.

Po rovinatých dnech míří peloton cyklistů španělské Vuelty opět do hor. V pohoří Los Filabres se vyhlíží bitva favoritů celkového pořadí. Uhájí Enric Mas na obávaném vrcholu Calar Alto červený...

3. září 2026  12:33

Bartůňková vs. Mariaová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

Nikola Bartůňková se povzbuzuje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Dvacetiletá Nikola Bartůňková prožívá vydařené období a na US Open 2026 si po suverénním výkonu v prvním kole zajistila postup. Ve druhém kole se české tenistce postaví devětatřicetiletá veteránka...

3. září 2026  12:22

Ukrajinka opustila univerzitní tým po příchodu Rusky: Zabiti byli i mí blízcí

Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová z LSU brání Bailey Maupinovou z Texas...

Ukrajinská basketbalistka Kate Kovalová odešla z Louisianské státní univerzity, protože vedení školy vzalo do týmu Rusku Annu Minajevovou. Dvacetiletá rodačka z Kyjeva, která žije v USA od roku 2021,...

3. září 2026  12:11

Zrození katastrofy. 1:7! Horor v Ga-Pa. Češi končili Světový pohár jako spráskaní psi

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996

Ani všechny předchozí nakládačky nepřipravily fanoušky na horor v Garmisch-Partenkirchenu. Jako by se v závěrečném zápasu Světového poháru místo slovutných hokejových borců pohybovaly po ledě...

3. září 2026

Douděra se loučí se Slavií: Víc než jen zaměstnání. Tvrdík mi nastavil zrcadlo

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Rozloučil se podobně emotivně, jak to umí během svého působení na trávníku. Slávistický bek David Douděra se před odchodem do amerického Cincinnati ohlédl za čtyřmi lety v pražském klubu. „Milí...

3. září 2026  11:52

Alcaraz se vzepře kalendáři: Musí se s tím něco dělat, pár turnajů vynechám

Carlos Alcaraz po vítězství ve 2. kole US Open.

Nepříjemná zkušenost se zraněním zápěstí utvrdila sedminásobného grandslamového šampiona Carlose Alcaraze v přesvědčení, že musí lépe plánovat svůj turnajový program. Španělský tenista, jenž během...

3. září 2026  11:44

Ruka v šátku, šrámy všude možně. Pogačar opustil nemocnici, přítelkyně sdílela fotku

Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.

Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě,...

3. září 2026  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bouzková vs. Dartová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Marie Bouzková se raduje na turnaji v Praze.

Marie Bouzková prošla na US Open 2026 do druhého kola, v něm se nyní střetne s Harriet Dartovou a je výraznou favoritkou. Sledujte přímý přenos a zjistěte aktuální kurzy.

3. září 2026  11:06

Siniaková - Ósakaová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

Kateřina Siniaková v osmifinále mixu na US Open

Kateřina Siniaková si ve 2. kole US Open 2026 zahraje proti třinácté nasazené Naomi Ósakaové. Dokáže česká tenistka překvapit bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou šampionku turnaje? Sledujte...

3. září 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.