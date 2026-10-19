Bouzková porazila Rachimovovou, příště v Ning-po vyzve Šwiatekovou

Bouzková zdolala 67. hráčku světa Rachimovovou po dvou hodinách hry. Soupeřce vzala šestkrát servis, zaznamenala také pět es. Osmadvacetiletá rodačka z Prahy uspěla i ve třetím vzájemném utkání a opět neztratila ani set.
Kompletní tenisové výsledky
Se Šwiatekovou, která na dálku bojuje s Karolínou Muchovou o účast na Turnaji mistryň, se Bouzková utká popáté. Zatím ji ani jednou neporazila a neuhrála proti ní ani set. Naposledy šestinásobné grandslamové šampionce podlehla letos ve 3. kole US Open 6:7, 6:7.
Bouzková porazila Rachimovovou díky brejkům v koncovkách setů. V první sadě dohnala třikrát manko ztraceného servisu a od stavu 3:3 už na podání nezaváhala. Uspěla díky brejku v desátém gamu.
Ve druhém setu prolomila Bouzková soupeřčin servis ve čtvrté hře a utekla později do vedení 5:2. V deváté hře ale utkání nedopodávala a musela uspět později znovu na příjmu. Za stavu 5:4 využila hned první mečbol.
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Dvouhra - 1. kolo: