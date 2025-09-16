V pořadí WTA jsou před ní momentálně pouze čtyři mladší soupeřky.
Talentovaná tenistka tak rázně nakročila k tomu, aby se brzy proháněla i po grandslamech a sbírala ještě cennější úspěchy.
V Guadalajaře minulý týden parádně využila divokou kartu i slabší obsazení turnaje. Těsně po US Open nešlo o příliš nabitý podnik, což ale nikterak nesnižuje, jak skvěle si Bartůňková počínala.
Po dvou hladkých výhrách postoupila do čtvrtfinále, v němž zaskočila světovou třicítku a obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou. Zkušenou Polku porazila 7:5 a 6:4, načež vyprávěla: „Cítím se úžasně. Magdalena je skvělá hráčka a já jsem opravdu ráda, že jsem vyhrála.“
V semifinále, které hrála v noci na neděli SELČ, sice podlehla pozdější šampionce, teprve sedmnáctileté Ivě Jovicové, přesto dosáhla na zatím nejvýznamnější počin v kariéře.
„Je to pro ni obrovský úspěch, hrála fakt výborně,“ podotkl pro iDNES.cz Vladislav Šavrda, šéf jejího klubu I. ČLTK Praha. „Jen škoda, že v semifinále prohrála, protože ve třetím setu mohla vyrovnat na 3:3 a mohlo to být těsné až do konce.“
Bartůňková do finále v Guadalajaře neprošla, v dlouhé bitvě podlehla Jovicové
I tak ale Bartůňková ve světovém žebříčku vyskočila o 84 příček.
V Mexiku předtím startovala i na podniku WTA 125, kde vypadla ve druhém kole. Díky těmto dvěma turnajům se v pořadí posunula z 251. pozice na 144, v součtu tedy o celých 107 míst.
Rázem má tak jistý start v grandslamových kvalifikacích a může pokukovat po větších turnajích, klidně i těch pod hlavičkou WTA.
Sezonu přitom začínala jako 493. hráčka světa, neboť loni od dubna až do konce roku nehrála kvůli trestu za doping.
Nadějná česká tenistka o dopingu: Bylo to temno. Při trestu si aspoň splnila sen
„Bylo to temno a určitě bych to nikomu nepřála. Bylo to strašné, ale zároveň jsem věřila, že se to zvrátí a že vybojujeme, abych se vrátila zpátky na kurty,“ říkala před měsícem v rozhovoru pro iDNES Premium.
Nález trimetazidinu nakonec úspěšně vysvětlila s tím, že se jí zakázaná látka dostala do těla z kontaminovaného doplňku stravy, který obsahoval ostropestřec mariánský. A Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu uznala, že Češka na případu nenese podstatnou vinu a že nejde ani o nedbalost.
Finalistka wimbledonské dvouhry juniorek z roku 2023 přijala šestiměsíční trest, který si odpykala už v době provizorní stopky, a letos v lednu se na turnaje vrátila. A začínala na těch nejmenších.
„Kvůli té situaci, za kterou nemohla, se musela drápat nahoru úplně odspoda,“ připomíná Šavrda.
Ale do comebacku se pustila s velkým odhodláním. Od začátku sezony má báječnou zápasovou bilanci 49:15 a teď už dalece překonala své „předdopingové“ žebříčkové maximum, kterým bylo 226. místo.
„Před rokem touhle dobou bych si vůbec nedokázala představit, že to půjde takhle rychle,“ přiznávala před měsícem, když se na mexickou misi teprve chystala.
A výprava do Guadalajary se jí vydařila náramně.
Díky ní rázně připomněla, že společně s o rok mladší Terezou Valentovou, která se probila už na 76. místo světa, Sárou Bejlek, Dominikou Šalkovou či Laurou Samson patří do nové české vlny, která mocně touží navázat na úspěchy předchozích generací.