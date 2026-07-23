Tři a půl hodiny pekla, řekla Bartůňková po bolavé prohře. Míče chcípaly na raketě

Nejprve ani nepřišla mezi novináře do tiskového centra, podle informací měla dorazit až po deblu s Dominikou Šálkovou. Z toho se ale Bartůňková kvůli zranění stehna odhlásila. „Vůči Domče mě to mrzí, ale fyzioterapeut mi řekl, že kdybych nastoupila do čtyřhry, bylo by to už příliš velké riziko,“ vysvětlila.
Její singlové utkání proti soupeřce z Thajska totiž trvalo tři a půl hodiny, což jejímu zdravotnímu stavu rozhodně nepomohlo. „Byl to opravdu náročný zápas a ke konci už jsem tu nohu docela cítila,“ řekla Bartůňková.
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Bartůňková selhala v koncovce, v Praze neproměnila vedení 5:1 a čtyři mečboly
Hodně ji bolela také následná prohra. Pochopitelně, vždyť ve třetí sadě měla jasně navrch a k ukončení duelu jí celkem čtyřikrát chyběl jediný míč. Všechny čtyři mečboly si vytvořila při servisu Tararudíové, hned tři z nich za pohodlného stavu 5:1.
Navíc soupeřka se po třetím gamu rozhodujícího setu nechala ošetřit mimo kurt, a tak se zdálo, že dvacetiletá Češka už duel doválčí.
5:1, 40:15, první mečbol. Dobře umístěné podání Thajky Bartůňková ještě zreturnovala, na následný forhend křížem už neměla nárok.
5:1, 40:30, druhý mečbol. Kvalitní první servis česká tenistka zvládla vrátit, tentokrát ale při dalším úderu netrefila míček úplně ideálně a poslala ho daleko do autu.
5:1, výhoda Bartůňková, třetí mečbol. Tararudíová zahrála eso na téčko a následně celý game opanovala.
„Byla to dost nepříjemná soupeřka. Uběhala skoro všechno, nedala mi jediný míč zadarmo a já jsem si musela každý bod tvrdě vybojovat. Když jsem měla mečboly, dala eso nebo zahrála skvělé údery. Klobouk dolů před tím, co dnes předvedla,“ vracela se ke klíčovým momentům Bartůňková.
Ale pořád se zdálo, že má utkání pod kontrolou. Nevadí, Nikola to zvládne na svém podání, říkali si diváci na tribuně.
Jejich predikce se ale oddalovala.
Češka motivovaná domácím publikem se na svém servisu ani jednou nedostala k mečbolu. A tabule v rohu kurtu, která ještě chvíli předtím svítila v její prospěch, najednou ukazovala skóre 5:5. Tararudíová totiž vybojovala čtyři gamy v řadě.
„Takový je tenis. Někdy přináší radost, jindy je dost krutý,“ uznala Bartůňková. „Soupeřka hrála kvalitně, má před sebou velkou budoucnost. Já jsem mohla zahrát lépe, hlavně na servisu.“
Na returnu si totiž nevedla vůbec špatně. Po výpadku si podmanila jedenáctý game, vedla 6:5 a opět šla podávat na vítězství. Obloha se mezitím úplně zatáhla, foukalo a nepěkné mraky strašily deštivou přeháňkou.
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„Ty podmínky mi příliš nesedly,“ říkala pak Bartůňková. „Moc to neletělo, míče trochu chcípaly na raketě. Počasí podle mě ovlivnilo hru i celý zápas. Když je chladněji, člověk si musí body ještě víc uhrát, protože hra je pomalejší. Ale obě jsme měly podmínky stejné.“
Thajka se s nimi přece jen vypořádala trochu lépe. Sebrala české soupeřce další podání a dramatický třetí set poslala do tiebreaku. V ten moment už se Bartůňková rozčilovala, jednou i zahodila raketu. A ozývala se také její bolavá noha.
„Nechci se na to vůbec vymlouvat, ale ve třetím setu už to bylo náročné,“ přiznala hráčka I. ČLTK Praha. „Ze začátku jsem měla náskok, takže to ještě šlo, ale čím déle zápas trval, tím víc jsem nohu cítila. Dokonce mě začala chytat i křeč. Hrály jsme dlouhé výměny, nějakou limitaci jsem cítila, ale opravdu to nechci používat jako výmluvu.“
Ve zkrácené hře si totiž vytvořila ještě jednu příležitost na ukončení maratonské bitvy. Ale soupeřka opět vypálila učebnicové eso, se kterým Bartůňková nemohla nic dělat.
A pak už žádný bod nepřidala. Dvaadvacetiletá Tararudíová zpočátku nevěřila, že bláznivý duel skutečně vyhrála, jen udiveně koukala před sebe a zakrývala si pusu. Naopak Bartůňková z centrkurtu na Štvanici rychle zmizela.
„Rozbrečela jsem se, emoce byly obrovské. Strašně mě to mrzelo, protože jsem si domácí turnaj moc užívala a chtěla jsem si zahrát ještě další zápas,“ líčila dvě hodiny po utkání.
„Byly to tři a půl hodiny neskutečného pekla. Postupně mi docházely síly, rozhodnutí už nebyla tak správná a začala jsem trochu panikařit. Nebyla jsem tak klidná jako v předchozím zápase. Mrzí mě to, ale do dalších turnajů je to opravdu cenná zkušenost.“
Není pochyb, že ji šikovná tenistka z Prahy brzy zúročí. Jen co se dá opět zdravotně do pořádku.