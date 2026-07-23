Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tři a půl hodiny pekla, řekla Bartůňková po bolavé prohře. Míče chcípaly na raketě

Markéta Plšková
  17:35

Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze. | foto: Deml Ond?ejČTK

Ve třetím setu Nikola Bartůňková vedla 4:0 a 5:1, postupně si vypracovala čtyři mečboly. Ten poslední ve zkrácené hře, kam se její osmifinále Prague Open s Lanlanou Tararudíovou po nepřesvědčivém výkonu dostalo. Ani tak ale česká tenistka nedokázala zvítězit, po prohře 6:7, 6:3 a 6:7 smutně opustila kurt a bolavou porážku oplakala.

Nejprve ani nepřišla mezi novináře do tiskového centra, podle informací měla dorazit až po deblu s Dominikou Šálkovou. Z toho se ale Bartůňková kvůli zranění stehna odhlásila. „Vůči Domče mě to mrzí, ale fyzioterapeut mi řekl, že kdybych nastoupila do čtyřhry, bylo by to už příliš velké riziko,“ vysvětlila.

Její singlové utkání proti soupeřce z Thajska totiž trvalo tři a půl hodiny, což jejímu zdravotnímu stavu rozhodně nepomohlo. „Byl to opravdu náročný zápas a ke konci už jsem tu nohu docela cítila,“ řekla Bartůňková.

Bartůňková selhala v koncovce, v Praze neproměnila vedení 5:1 a čtyři mečboly

Hodně ji bolela také následná prohra. Pochopitelně, vždyť ve třetí sadě měla jasně navrch a k ukončení duelu jí celkem čtyřikrát chyběl jediný míč. Všechny čtyři mečboly si vytvořila při servisu Tararudíové, hned tři z nich za pohodlného stavu 5:1.

Navíc soupeřka se po třetím gamu rozhodujícího setu nechala ošetřit mimo kurt, a tak se zdálo, že dvacetiletá Češka už duel doválčí.

5:1, 40:15, první mečbol. Dobře umístěné podání Thajky Bartůňková ještě zreturnovala, na následný forhend křížem už neměla nárok.

5:1, 40:30, druhý mečbol. Kvalitní první servis česká tenistka zvládla vrátit, tentokrát ale při dalším úderu netrefila míček úplně ideálně a poslala ho daleko do autu.

5:1, výhoda Bartůňková, třetí mečbol. Tararudíová zahrála eso na téčko a následně celý game opanovala.

livesportpragueopen

. . .

194 minutes of world class tennis in Prague!

23. července 2026 v 14:36, příspěvek archivován: 23. července 2026 v 17:04
oblíbit odpovědět uložit

„Byla to dost nepříjemná soupeřka. Uběhala skoro všechno, nedala mi jediný míč zadarmo a já jsem si musela každý bod tvrdě vybojovat. Když jsem měla mečboly, dala eso nebo zahrála skvělé údery. Klobouk dolů před tím, co dnes předvedla,“ vracela se ke klíčovým momentům Bartůňková.

Ale pořád se zdálo, že má utkání pod kontrolou. Nevadí, Nikola to zvládne na svém podání, říkali si diváci na tribuně.

Jejich predikce se ale oddalovala.

Češka motivovaná domácím publikem se na svém servisu ani jednou nedostala k mečbolu. A tabule v rohu kurtu, která ještě chvíli předtím svítila v její prospěch, najednou ukazovala skóre 5:5. Tararudíová totiž vybojovala čtyři gamy v řadě.

„Takový je tenis. Někdy přináší radost, jindy je dost krutý,“ uznala Bartůňková. „Soupeřka hrála kvalitně, má před sebou velkou budoucnost. Já jsem mohla zahrát lépe, hlavně na servisu.“

Na returnu si totiž nevedla vůbec špatně. Po výpadku si podmanila jedenáctý game, vedla 6:5 a opět šla podávat na vítězství. Obloha se mezitím úplně zatáhla, foukalo a nepěkné mraky strašily deštivou přeháňkou.

Takhle to dál nepůjde, řekla si Valentová a vykouzlila kanára. Teď zbrojí na krajanku

„Ty podmínky mi příliš nesedly,“ říkala pak Bartůňková. „Moc to neletělo, míče trochu chcípaly na raketě. Počasí podle mě ovlivnilo hru i celý zápas. Když je chladněji, člověk si musí body ještě víc uhrát, protože hra je pomalejší. Ale obě jsme měly podmínky stejné.“

Thajka se s nimi přece jen vypořádala trochu lépe. Sebrala české soupeřce další podání a dramatický třetí set poslala do tiebreaku. V ten moment už se Bartůňková rozčilovala, jednou i zahodila raketu. A ozývala se také její bolavá noha.

„Nechci se na to vůbec vymlouvat, ale ve třetím setu už to bylo náročné,“ přiznala hráčka I. ČLTK Praha. „Ze začátku jsem měla náskok, takže to ještě šlo, ale čím déle zápas trval, tím víc jsem nohu cítila. Dokonce mě začala chytat i křeč. Hrály jsme dlouhé výměny, nějakou limitaci jsem cítila, ale opravdu to nechci používat jako výmluvu.“

Nikola Bartůňková se raduje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Ve zkrácené hře si totiž vytvořila ještě jednu příležitost na ukončení maratonské bitvy. Ale soupeřka opět vypálila učebnicové eso, se kterým Bartůňková nemohla nic dělat.

A pak už žádný bod nepřidala. Dvaadvacetiletá Tararudíová zpočátku nevěřila, že bláznivý duel skutečně vyhrála, jen udiveně koukala před sebe a zakrývala si pusu. Naopak Bartůňková z centrkurtu na Štvanici rychle zmizela.

„Rozbrečela jsem se, emoce byly obrovské. Strašně mě to mrzelo, protože jsem si domácí turnaj moc užívala a chtěla jsem si zahrát ještě další zápas,“ líčila dvě hodiny po utkání.

„Byly to tři a půl hodiny neskutečného pekla. Postupně mi docházely síly, rozhodnutí už nebyla tak správná a začala jsem trochu panikařit. Nebyla jsem tak klidná jako v předchozím zápase. Mrzí mě to, ale do dalších turnajů je to opravdu cenná zkušenost.“

Není pochyb, že ji šikovná tenistka z Prahy brzy zúročí. Jen co se dá opět zdravotně do pořádku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Havlíčková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 23. 7. 2026:Havlíčková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 5.46
  • -
  • 1.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Napotřetí už to vyšlo. Carapaz se dočkal, na Tour slaví v horském dojezdu

Aktualizujeme
Richard Carapaz vítězí v 18. etapě Tour de France.

Už dvakrát musel v tomto ročníku kousat zklamání, až napotřetí se dočkal. Richard Carapaz zvládl taktickou bitvu ve skupině uprchlíků a podmanil si dojezd 18. etapy Tour de France do Orcières...

23. července 2026  12:50,  aktualizováno  18:11

Tři a půl hodiny pekla, řekla Bartůňková po bolavé prohře. Míče chcípaly na raketě

Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Ve třetím setu Nikola Bartůňková vedla 4:0 a 5:1, postupně si vypracovala čtyři mečboly. Ten poslední ve zkrácené hře, kam se její osmifinále Prague Open s Lanlanou Tararudíovou po nepřesvědčivém...

23. července 2026  17:35

Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

Šéf teplických fotbalistů Rudolf Řepka štípá dříví u fanouška, s nímž prohrál...

Sekyrou se rozmáchl s jistotou zkušeného dřevorubce, polínko rozpáral přesně uprostřed a ze špalku odletěly už dva kusy připravené do krbu. „Cítím se jak Sylvester Stallone, jak Rocky!“ smál se...

23. července 2026  17:17

PŘEHLEDNĚ: Průvodce týmy Tour. Pogačar přišel o pomocníka do hor

Tým UAE Emirates v čele s Tadejem Pogačarem během slavnostní prezentace Tour de...

Celkem 23 týmů a 184 cyklistů se pouští na start letošního 113. ročníku Tour de France. O jaká jména se jedná? Kdo jednotlivé stáje vede, v jaké jsou formě, na jaké cíle míří a kdo z nich kromě lídrů...

23. července 2026  16:59

Odmítl přes 2,5 miliardy. Neřešme to, řekla hvězda NHL. A jen o půlrok odložila debaty

Americký útočník Jason Robertson.

V zámoří je Jason Robertson jedním z nejžádanějších útočníků. A tak není s podivem, že jeho táhlá jednání s Dallasem vzbuzovala velkou pozornost. Obzvlášť v posledních týdnech, kdy se americký...

23. července 2026  16:35

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Brány na obou stranách hřiště jsou ještě opřeny o nízkou betonovou bariéru, která na stadionu v Edenu odděluje tribuny od hřiště. Není pochyb, že za tři dny budou bílé tyče ukotveny na svých místech....

23. července 2026  16:27

Legenda se vrací domů. Útočník Kane v NHL přestupuje do Chicaga

Patrick Kane zdraví fanoušky Chicaga po výhře nad Torontem.

Hvězdný útočník Patrick Kane se po třech letech vrací do Chicaga, kde strávil 16 sezon NHL a získal s týmem třikrát Stanleyův pohár. Sedmatřicetiletý americký hokejista podepsal s klubem dvouletou...

23. července 2026  16:25

Kauzu nekomentujeme, řešíme sport. Opavští fotbalisté chtějí být v horní půlce

Na tiskové konferenci fotbalistů Slezského FC Opava před národní ligou sedí...

Než minulou sezonu na jaře prohráli posledních osm zápasů, fotbalisté Slezského FC Opava v národní lize bojovali o účast v baráži o první ligu. Na tak vysoké umístění v nadcházejícím ročníku soutěže...

23. července 2026  16:19

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

23. července 2026  15:42

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

23. července 2026  15:22

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sparta může přijít o Sörensena. Kodaň mu přeju, ale chci, aby zůstal, řekl Haraslín

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers.

Ve fotbalové Spartě už spolu strávili čtyři sezony. Když před rokem dostal slovenský reprezentant Lukáš Haraslín kapitánskou pásku, učinil z dánského obránce Asgera Sörensena svou pravou ruku směrem...

23. července 2026  15:21

Bartůňková selhala v koncovce, v Praze neproměnila vedení 5:1 a čtyři mečboly

Nikola Bartůňková se raduje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Tenistka Nikola Bartůňková do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze nepostoupila. Proti Lanlaně Tararudíové z Thajska nevyužila na Štvanici vedení 5:1 ve třetím setu a po čtyřech neproměněných mečbolech...

23. července 2026  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.