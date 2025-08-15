Nadějná česká tenistka o dopingu: Bylo to temno. Při trestu si aspoň splnila sen

Nikola Bartůňková odehrává míček na turnaji v Hechingenu. | foto: Profimedia.cz

Stanislav Kučera
  12:00
Zrovna si užívá odpočinkový týden, který si bezesporu zaslouží. Vždyť v letošní sezoně odehrála už 58 zápasů a vytěžila z nich skvělou bilanci 45:13. „Z turnajů jsem trochu unavená, ale byly úspěšné, takže se mám dobře,“ prohodí s úsměvem devatenáctiletá tenisová naděje Nikola Bartůňková. Před rokem přitom řešila nečekanou dopingovou kauzu, která její vzestup přibrzdila.

„Bylo to temno a určitě bych to nikomu nepřála. Bylo to strašné, ale zároveň jsem věřila, že se to zvrátí a že to vybojujeme, abych se vrátila zpátky na kurty,“ ohlíží se v rozhovoru pro iDNES Premium.

Pozitivní test na zakázanou látku trimetazidin odevzdala v únoru a březnu loňského roku. Od dubna – zrovna když se ve světovém žebříčku vyšplhala na dosud životní 226. místo – měla provizorní zákaz činnosti a musela podstoupit složité právní bitvy.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu nakonec přijala vysvětlení, že se jí trimetazidin dostal do těla z kontaminovaného doplňku stravy, který obsahoval ostropestřec mariánský. A uznala, že Češka na případu nenese podstatnou vinu a že nejde ani o nedbalost.

Moc jsem se neporovnávala, oni měli svůj případ a já zase svůj. My jsme se soustředili na to, abychom to zvládli, a nakonec to dopadlo dobře.

Nikola Bartůňková o dopingu Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové

Vstoupit do diskuse
