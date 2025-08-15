„Bylo to temno a určitě bych to nikomu nepřála. Bylo to strašné, ale zároveň jsem věřila, že se to zvrátí a že to vybojujeme, abych se vrátila zpátky na kurty,“ ohlíží se v rozhovoru pro iDNES Premium.
Pozitivní test na zakázanou látku trimetazidin odevzdala v únoru a březnu loňského roku. Od dubna – zrovna když se ve světovém žebříčku vyšplhala na dosud životní 226. místo – měla provizorní zákaz činnosti a musela podstoupit složité právní bitvy.
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu nakonec přijala vysvětlení, že se jí trimetazidin dostal do těla z kontaminovaného doplňku stravy, který obsahoval ostropestřec mariánský. A uznala, že Češka na případu nenese podstatnou vinu a že nejde ani o nedbalost.
Moc jsem se neporovnávala, oni měli svůj případ a já zase svůj. My jsme se soustředili na to, abychom to zvládli, a nakonec to dopadlo dobře.