Bartůňková postoupila v Praze do druhého kola, proti Číňance ustála těžké momenty

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  13:52

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Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze. | foto: Deml Ond?ejČTK

Nikola Bartůňková otočila na turnaji WTA v Praze utkání s Číňankou Jüan Jüe a po vítězství 3:6, 6:4, 6:1 postoupila do 2. kola. Dvacetiletá česká tenistka, která plní na Štvanici roli nasazené čtyřky, uspěla po více než dvou hodinách. Příště narazí na krajanku Janu Kovačkovou, nebo Lanlanu Tararudíovou z Thajska.

Do turnaje v úterý vstoupila z českých tenistek také Laura Samson, která hraje s Mayou Jointovou. Tereza Valentová čelí jiné Australance Priscille Honové.

Sára Bejlek narazí na Rusku Annu Blinkovovou a čerstvá vítězka turnaje v Aténách Barbora Krejčíková bude hrát s krajankou Lindou Fruhvirtovou.

Bartůňková zahájila duel proti 121. hráčce světa dobře a po brzkém brejku vedla v prvním setu 2:1. Poté ale tenistka I. ČLTK Praha přišla o čtyři hry v řadě a manko už nedohnala.

Nikola Bartůňková se povzbuzuje v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Ve druhé sadě vedla 3:0, ale i tentokrát o náskok přišla. V deváté hře za stavu 4:4 navíc čelila dvěma brejkbolům, nepříjemné chvíle však ustála. Obě možnosti soupeřky odvrátila, vzápětí prolomila její servis a vynutila si třetí set.

V něm už měla vývoj pod kontrolou. Brzy utekla do vedení 3:0, soupeřce povolila jedinou hru a utkání zakončila využitým třetím mečbolem. Pomohlo jí i devět es.

„Byl to strašně těžký zápas. O to víc, když jsem prohrála první set. Hrála jsem po delší době zápas na tvrdém povrchu, takže jsem si zvykala. Je ale super, že jsem se stále zlepšovala a zvládla to,“ řekla novinářům Bartůňková.

Turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Bartůňková (4-ČR) - Jüan Jüe (Čína) 3:6, 6:4, 6:1

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Kao vs. TaggerováTenis - - 21. 7. 2026:Kao vs. Taggerová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.55
  • -
  • 1.17
Samson vs. JointováTenis - - 21. 7. 2026:Samson vs. Jointová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:3, 1:1
  • 1.70
  • -
  • 2.11
Honová vs. ValentováTenis - - 21. 7. 2026:Honová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě3:5
  • 10.30
  • -
  • 1.04
Alcalá vs. KrumichTenis - - 21. 7. 2026:Alcalá vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.63
  • -
  • 2.20
Blinkovová vs. BejlekTenis - - 21. 7. 2026:Blinkovová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
21. 7. 14:45
  • 2.50
  • -
  • 1.52
Kovačková vs. TararudíováTenis - - 21. 7. 2026:Kovačková vs. Tararudíová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 15:00
  • 3.72
  • -
  • 1.27
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