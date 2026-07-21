Bartůňková postoupila v Praze do druhého kola, proti Číňance ustála těžké momenty

Do turnaje v úterý vstoupila z českých tenistek také Laura Samson, která hraje s Mayou Jointovou. Tereza Valentová čelí jiné Australance Priscille Honové.
Sára Bejlek narazí na Rusku Annu Blinkovovou a čerstvá vítězka turnaje v Aténách Barbora Krejčíková bude hrát s krajankou Lindou Fruhvirtovou.
Bartůňková zahájila duel proti 121. hráčce světa dobře a po brzkém brejku vedla v prvním setu 2:1. Poté ale tenistka I. ČLTK Praha přišla o čtyři hry v řadě a manko už nedohnala.
Ve druhé sadě vedla 3:0, ale i tentokrát o náskok přišla. V deváté hře za stavu 4:4 navíc čelila dvěma brejkbolům, nepříjemné chvíle však ustála. Obě možnosti soupeřky odvrátila, vzápětí prolomila její servis a vynutila si třetí set.
V něm už měla vývoj pod kontrolou. Brzy utekla do vedení 3:0, soupeřce povolila jedinou hru a utkání zakončila využitým třetím mečbolem. Pomohlo jí i devět es.
„Byl to strašně těžký zápas. O to víc, když jsem prohrála první set. Hrála jsem po delší době zápas na tvrdém povrchu, takže jsem si zvykala. Je ale super, že jsem se stále zlepšovala a zvládla to,“ řekla novinářům Bartůňková.
Turnaj žen v Praze
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: