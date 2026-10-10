Skvělý servis, perfektní pohyb i tvrdé rány. Svět velebí Bartůňkovou. Pozornost? Wow!

„Věděla jsem, že musím hrát agresivně. Zápasy proti Nikole jsou nevyzpytatelné. Má skvělý servis, perfektní cit a ráda hraje ze strany na stranu. Při tom všem ale zvládá hrát také neuvěřitelně tvrdé údery, které umí vystřelit z ničeho nic,“ chválila Bartůňkovou v rozhovoru na kurtu o rok mladší přemožitelka.
„Věděla jsem proto, že musím být odvážnější než v jiných zápasech. Jsem spokojená s tím, jak jsem hrála,“ dodala světová pětka.
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Konec snů, Bartůňková na Andrejevovou nestačila. Siniaková si zahraje o 40. titul
Bartůňkové patří na žebříčku WTA čtyřiatřicáté místo, teď ji ale nemine posun. „Rozhodně jsem před turnajem nečekala, že se dostanu takto daleko. Absolvovala jsem spoustu tréninků se skvělými hráčkami, takže jsem si věřila. Ale až takhle?“ vstřebávala situaci Bartůňková.
Postupem mezi nejlepší čtyřku si vydělá přes 4,5 milionů korun, což je jistě skvělé povzbuzení do další kariéry, kterou má Bartůňková stále před sebou. O další velký úspěch se pokusí na Masters ve Wu–chanu, kam přeletí v následujících hodinách.
V hlavním čínském městě vyřadila dvě hráčky z top desítky – Bělorusku Sabalenkovou a krajanku Muchovou. Jenže proti Andrejevové podala horší výkon. Oproti čtvrtfinále měla v sobotu ráno středoevropského času více nevynucených chyb, méně vyhraných bodů z prvního i druhého servisu a také méně winnerů.
Ale to může směle hodit za hlavu, ačkoliv po porážce vypadala zdrceně. Během celého turnaje si totiž počínala skvěle, což neuniklo ani místním fanouškům, kteří začali navštěvovat i tréninky Bartůňkové. „Je to hodně zvláštní pocit, nejsem na to zvyklá, prostě wow!“ netajila česká tenistka.
„Na tomto turnaji jsem byla poprvé a užívala jsem si každý okamžik,“ pochvalovala si svoji cestu.
Její šikovnosti si už začínají všímat i zahraniční média. Agentura Reuters o ní píše jako o vycházející hvězdě, španělský portál Punto de Break zase tvrdí, že podobné výkony budou v podání talentované Češky stále častější. Poklonu ji vysekla i poražená Sabalenková: „Má obrovský talent a hlavně perfektní pohyb na kurtu. Může mířit vysoko.“
Kam až zamíří?
Napoví i následující turnaj ve Wu–chanu.
Navázat na úspěch totiž vždy bývá mnohem těžší, než ho napoprvé dosáhnout…