Senzační úspěch Bartůňkové! V Pekingu vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou

Bartůňková zaznamenala největší vítězství v kariéře, dosud měla na okruhu WTA v zápasech proti hráčkám z první desítky žebříčku bilanci 1:4. V osmifinále nastoupí proti 85. hráčce světa Sinje Krausové z Rakouska.
Bartůňková se v prvním setu ujala díky brejku vedení 1:0 a náskok udržela až do konce, přestože v šesté hře odvracela pět brejkbolů. Ve druhé sadě sebrala Sabalenkové servis za stavu 1:1 a brejkem pak duel i ukončila.
Bilanci s bývalou světovou jedničkou vyrovnala na 1:1. Vítězství nad Běloruskou měla na dosah už v prvním utkání. Letos v červnu ve čtvrtfinále v Berlíně nad Sabalenkovou vedla 6:2 a 4:0, ale nakonec prohrála 6:2, 6:7 a 4:6.
Kompletní tenisové výsledky
V Pekingu se ještě v neděli představí další tři české tenistky. Wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou čeká Viktorija Golubicová ze Švýcarska, Karolína Muchová nastoupí proti Rusce Ljudmile Samsonovové a Sára Bejlek vyzve Naomi Ósakaovou z Japonska.
Turnaj mužů a žen v Pekingu
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