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Senzační úspěch Bartůňkové! V Pekingu vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou

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  7:03aktualizováno  7:26

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Nikola Bartůňková se raduje v zápase proti Aryně Sabalenkové. | foto: AP

Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3.

Bartůňková zaznamenala největší vítězství v kariéře, dosud měla na okruhu WTA v zápasech proti hráčkám z první desítky žebříčku bilanci 1:4. V osmifinále nastoupí proti 85. hráčce světa Sinje Krausové z Rakouska.

Bartůňková se v prvním setu ujala díky brejku vedení 1:0 a náskok udržela až do konce, přestože v šesté hře odvracela pět brejkbolů. Ve druhé sadě sebrala Sabalenkové servis za stavu 1:1 a brejkem pak duel i ukončila.

Aryna Sabalenková reaguje v zápase s Nikolou Bartůňkovou.

Bilanci s bývalou světovou jedničkou vyrovnala na 1:1. Vítězství nad Běloruskou měla na dosah už v prvním utkání. Letos v červnu ve čtvrtfinále v Berlíně nad Sabalenkovou vedla 6:2 a 4:0, ale nakonec prohrála 6:2, 6:7 a 4:6.

Kompletní tenisové výsledky

V Pekingu se ještě v neděli představí další tři české tenistky. Wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou čeká Viktorija Golubicová ze Švýcarska, Karolína Muchová nastoupí proti Rusce Ljudmile Samsonovové a Sára Bejlek vyzve Naomi Ósakaovou z Japonska.

Turnaj mužů a žen v Pekingu

tvrdý povrch

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Bartůňková (26-ČR) - Sabalenková (2-Běl.) 6:4, 6:3

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  • -
  • 3.21
Bejlek vs. ÓsakaováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 10. 2026:Bejlek vs. Ósakaová //www.idnes.cz/sport
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  • 1.25
  • -
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