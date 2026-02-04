„Chvílemi se na mně projevila únava, hlavně ve druhém setu, ale nakonec jsem to i díky podpoře diváků zvládla,“ řekla Bartůňková, která se výborně předvedla na nedávném Australian Open. V Melbourne vyhrála pět zápasů v řadě, tři v kvalifikaci a dva v hlavní soutěži, přičemž ve druhém kole porazila Švýcarku Belindu Bencicovou.
Co bylo v utkání s Francouzkou Ferrovou důležité?
Vrátit se zpátky do své hry z prvního setu, protože v tom druhém jsem vedla 2:0 a trošku jsem polevila. Soupeřka zrychlila, ale ve třetí sadě jsem šla znovu do potřebné kvality a bojovala jsem o každý míč, což asi rozhodlo.
Ocenila jste diváky, ale přece jen, nečekala jste, že jich bude v hale více?
Každým dnem se to trošku zlepšuje, o pár lidí je tady více, ale jsem ráda, že aspoň někdo přišel.
Pomohla jste si hodně i podáním, když jste dala osm es?
Jsem ráda, že se můj servis zlepšuje, a jo, určitě mi to pomohlo. Když servis padá, tak byť je člověk unavený, jde to samo. Ale koncentrovala jsem se na všechno.
Ve třetím setu jste prohrála hned první game, který byl extrémně dlouhý a navíc jste v něm podávala. Co vás pak zvedlo?
Ten game vyčerpal i soupeřku. Cítila jsem, že je také unavená, byl to docela intenzivní zápas. Už předtím jsem se ale zlepšovala, zlomila jsem to.
Ukazuje se, že máte i mentální sílu?
Jo, snažila jsem se, aby to soupeřka měla co nejtěžší, a chtěla jsem se v tom třetím setu vrátit do kvality z první sady.
Jak vás může nakopnout, že jste na Australian Open na úvod sezony porazila Bencicovou?
Pro mě to byl fakt výborný zápas. I Belinda říkala, že jsem hrála výborně, obě jsme hrály výborně. Taky atmosféra byla skvělá. Beru si z toho hlavně velké zkušenosti, které moc hráček nemá, určitě to je velmi cenný skalp, protože Belinda byla skoro neporazitelná. Ale každá soupeřka je jiná, každá je těžká.
Jste po Australian Open v herní pohodě?
Jsem unavená, možná je slyšet i na hlase, že mám rýmu, ale ne, na to se nechci vůbec vymlouvat. Jsem ráda, že jsem ve čtvrtfinále, a budu bojovat dál.
Přesto, dá se říct, že jste v tempu?
Jsem. Těch zápasů teď fakt byly mraky a trošku i neočekávaně v Austrálii, což je super, to je vždycky to nejlepší.
Jak bojujete s únavou?
Jde spíš o nachlazení, s tím se moc bojovat nedá, ale vážně se na to nechci vymlouvat. Soustředila jsem se a výhru vybojovala.