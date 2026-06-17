Bartůňková si v Berlíně zahraje čtvrtfinále, poradila si také s Mertensovou

Z českých tenistek se dnes představí v Berlíně ještě Kateřina Siniaková. Třicetiletá rodačka z Hradce Králové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, vyzve nasazenou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou.
Kompletní tenisové výsledky
Bartůňková, která startuje díky divoké kartě, navázala na pondělní vítězství nad semifinalistkou letošního Roland Garros Ruskou Dianou Šnajderovou.
Mertensové oplatila lednovou porážku z Australian Open. O deset let starší soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila pět ze šesti brejkbolů.
První set získala tenistka I. ČLTK Praha díky dvěma brejkům, podařilo se jí dotáhnout brzké vedení 3:0.
Ve druhé sadě Bartůňková smazala manko za stavu 0:2 a rozhodla díky dalšímu prolomenému servisu v deváté hře. Poté, co se ujala vedení 5:4, uzavřela duel na podání čistou hrou.
Turnaj žen v Berlíně
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Dvouhra - 2. kolo: