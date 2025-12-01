Hrál v zajateckém táboře, za grandslam dostal 150 dolarů. Pietrangeli byl legendou

„Nejhlubší soustrast celé rodině, synovi Filippovi a celé italské komunitě,“ napsal na sociálních sítích Rafael Nadal. S Pietrangelim ho pojila především láska k oranžovým kurtům, italský tenista na antuce vyhrál své dva grandslamové tituly, Roland Garros ovládl v letech 1959 a 1960.
„Podle mě je Roland Garros nejkrásnější turnaj na světě. A neříkám to jen proto, že jsem nevyhrál žádný jiný grandslam. Ale to, jak jsme tu vítáni, setkáváme se starými přáteli… To se nedá popsat,“ říkával. „Někde hluboko uvnitř je to i proto, že jsem mohl reprezentovat Francii.“
Pietrangeli se narodil v roce 1933 italským rodičům v Tunisu, tehdy městě Francouzské Severní Afriky. Vyrůstal ve frankofonním prostředí, naučil se mluvit plynně francouzsky a v zemi antukového majoru se cítil jako doma.
Byl ovšem Italem. Do jihoevropského státu se dostal po druhé světové válce. Když byli s rodinou vyhoštěni z Tunisu, usadili se v Římě. Vypadalo to, že mladý Pietrangeli by se mohl stát vynikajícím fotbalistou, on však už tehdy čaroval i raketou.
Nebyl to zrovna veselý příběh. S tenisem se seznámil v zajateckém táboře, kam byl umístěn jeho otec. V Itálii ještě zkoušel i fotbal, nakonec ale kvůli vidině milovaného cestování zvolil individuální sport.
A postupně si v prostředí raket a míčků vytvořil i příjemné vzpomínky.
Třeba jak vyhrál 120 zápasů v Davis Cupu.
Také jak si mezi ostatními tenisty našel spoustu přátel.
Nebo jak noc před finále Roland Garros pobíhal opilý ve známém baru Regine’s do pěti do rána.
„To ale byla nestoudná lež!“ odmítal podle něj zcela smyšlenou báchorku. „Pil jsem jen colu a na hotelu jsem byl už o půlnoci. Ale vlastně je to i kompliment. Musel bych být superman, abych pak s Ayalou dokázal hrát čtyři a půl hodiny a porazil ho.“
Luise Ayalu zdolal na pařížské antuce až po pěti sadách, vítězství 3:6, 6:3, 6:4, 4:6 a 6:3 mu vyneslo druhou grandslamovou trofej.
„Byl ikonickou osobností – symbolem, mistrem antuky a člověkem s barvitým charakterem, jehož život byl příběhy naplněný stejně jako trofejemi,“ vzdává mu nyní hold jeho milované Roland Garros.
Možná ještě větší stopu než na pařížských oranžových kurtech zanechal v týmové soutěži. Jeho silné a účinné údery od základní čáry ho vyšvihly k několika rekordům: dosud odehrál v Davis Cupu nejvíce zápasů ze všech tenistů (164), posbíral nejvíce celkových výher (120) i vítězství ve dvouhře (78).
Už coby hráč dvakrát okusil boj o titul, slavnou mísu však získal až jako kapitán v roce 1976.
A tenis hrál především pro zábavu. Za svůj druhý triumf na Roland Garros prý dostal jen 150 dolarů. „Často jsem slýchával, že kdybych víc trénoval, víc bych toho vyhrál,“ prozradil. „Asi je to pravda, ale taky bych si užil mnohem méně zábavy.“
I proto ho dosti namíchlo rozhodnutí jeho krajana Sinnera. „Doufám, že během Davis Cupu nebude hrát někde jinde. Dnes je svět plný peněz a hráči nechávají své srdce stranou,“ mrzelo ho.
Co ho rozhodně trápit nemuselo, byl jeho odkaz u dalších legendárních hráčů.
Pietrangeli byl v roce 1986 uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy, v den jeho 73. narozenin se dočkal další velké pocty. V Římě, kde strávil většinu svého života, po něm ve sportovním středisku Foro Italico pojmenovali tenisový kurt.
I v dalších letech tak bude na prestižním antukovém turnaji slyšet jeho jméno.