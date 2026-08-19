Bouřlivák Kyrgios měl pozitivní test na kokain. Obrovská chyba, kaje se

„Udělal jsem obrovskou chybu a beru za ni plnou odpovědnost,“ kaje se Kyrgios, někdejší wimbledonský finalista a bývalý 13. hráč světa.
Pozitivní vzorek odevzdal 22. června během turnaje kategorie ATP 250 na Mallorce.
Kokain patří mezi zakázané látky Světovou antidopingovou agenturou. Jedenatřicetiletý Kyrgios právě na Mallorce odehrál své zatím poslední utkání na okruhu ATP. Ve světovém žebříčku je až na 919. místě.
Už naznačoval, že tenis dlouho hrát neplánuje, v posledních letech ho trápila četná zranění. Teď není jasné, kdy a jestli vůbec se na kurty bude moct vrátit. Proti předběžnému zákazu činnosti se zatím nedovolal, bude čekat na trest.
„Omlouvám se svým fanouškům, rodině, sponzorům a všem, kteří jsou mi blízcí. Především se omlouvám dětem, které mě sledují. Vím, jaký příklad tím dávám, a jsem ze sebe hluboce zklamaný,“ píše na Instagramu.
„Nechci se vymlouvat, ale chci trochu vysvětlit, v jakém rozpoložení jsem byl. Poslední dva roky plné zranění si na mně vybraly obrovskou daň, fyzicky i psychicky. Moje tělo nedokázalo dělat to, co po něm moje mysl očekávala, a smiřovat se s tím, že se blíží konec mé kariéry, pro mě bylo těžší, než jsem si kdy dokázal představit.“
„Vždycky jsem říkal, že jsem si tenis nevybral já – tenis si vybral mě. Ale opustit něco, co bylo celým mým životem, je jedna z nejtěžších věcí, kterým jsem kdy musel čelit. Někdy jsem se cítil bezmocný a sám.“
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Zároveň ale dodává:„ Nic z toho neomlouvá to, co jsem udělal. Dobrou zprávou však je, že to pro mě bylo probuzení. Na následujících 28 dní se stáhnu ze sociálních sítí a veřejného života a budu se soustředit na to, abych dal sám sebe do pořádku. Prosím, respektujte během této doby moje soukromí a především soukromí mé rodiny. Je mi to líto. Odvedu potřebnou práci a vrátím se lepší.“