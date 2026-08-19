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Bouřlivák Kyrgios měl pozitivní test na kokain. Obrovská chyba, kaje se

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  11:05
Nick Kyrgios v osmifinále US Open.

Nick Kyrgios v osmifinále US Open. | foto: AP

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.
Nick Kyrgios podává v Bitvě pohlaví proti Aryně Sabalenkové.
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“
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Už pomalu končící kariéra australského bouřliváka Nicka Kyrgiose dostala vážnou ránu. „Nedávno jsem na Mallorce neprošel dopingovou kontrolou, vyšla mi pozitivně na kokain,” napsal tenista na Instagramu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu mu udělila předběžný zákaz činnosti.

„Udělal jsem obrovskou chybu a beru za ni plnou odpovědnost,“ kaje se Kyrgios, někdejší wimbledonský finalista a bývalý 13. hráč světa.

Pozitivní vzorek odevzdal 22. června během turnaje kategorie ATP 250 na Mallorce.

Kokain patří mezi zakázané látky Světovou antidopingovou agenturou. Jedenatřicetiletý Kyrgios právě na Mallorce odehrál své zatím poslední utkání na okruhu ATP. Ve světovém žebříčku je až na 919. místě.

Nick Kyrgios na turnaji v Indian Wells

Už naznačoval, že tenis dlouho hrát neplánuje, v posledních letech ho trápila četná zranění. Teď není jasné, kdy a jestli vůbec se na kurty bude moct vrátit. Proti předběžnému zákazu činnosti se zatím nedovolal, bude čekat na trest.

„Omlouvám se svým fanouškům, rodině, sponzorům a všem, kteří jsou mi blízcí. Především se omlouvám dětem, které mě sledují. Vím, jaký příklad tím dávám, a jsem ze sebe hluboce zklamaný,“ píše na Instagramu.

„Nechci se vymlouvat, ale chci trochu vysvětlit, v jakém rozpoložení jsem byl. Poslední dva roky plné zranění si na mně vybraly obrovskou daň, fyzicky i psychicky. Moje tělo nedokázalo dělat to, co po něm moje mysl očekávala, a smiřovat se s tím, že se blíží konec mé kariéry, pro mě bylo těžší, než jsem si kdy dokázal představit.“

„Vždycky jsem říkal, že jsem si tenis nevybral já – tenis si vybral mě. Ale opustit něco, co bylo celým mým životem, je jedna z nejtěžších věcí, kterým jsem kdy musel čelit. Někdy jsem se cítil bezmocný a sám.“

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Zároveň ale dodává:„ Nic z toho neomlouvá to, co jsem udělal. Dobrou zprávou však je, že to pro mě bylo probuzení. Na následujících 28 dní se stáhnu ze sociálních sítí a veřejného života a budu se soustředit na to, abych dal sám sebe do pořádku. Prosím, respektujte během této doby moje soukromí a především soukromí mé rodiny. Je mi to líto. Odvedu potřebnou práci a vrátím se lepší.“

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