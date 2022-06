Kyrgiosovo další extempore. Australský vztekloun si odplivl směrem k divákovi

Jak řekl na tiskové konferenci, úmyslně takto zareagoval na jednoho z diváků, který se k němu během utkání choval bez respektu.

„Ano. Když jsem zápas vyhrál, otočil jsem se k němu... Moc dlouho jsem se musel potýkat s nenávistí a negativitou, proto nemám pocit, že bych tomuhle člověku něco dlužil,“ prohlásil Kyrgios, který už během zápasu neúspěšně žádal u rozhodčího, aby byl divák vyveden. „On vyloženě přišel, ne aby fandil, spíš aby škodil, choval se neuctivě,“ pokračoval.

Nick Kyrgios doing Nick Kyrgios things at Wimbledon: spits in the direction of fans heckling him all match, slams a ball into the crowd triggering a warning, and the list goes on. #Wimbledon pic.twitter.com/3BmZYyq2n2