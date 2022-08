Ublížil mně i mé rodině. Fanynka z Wimbledonu chce od Kyrgiose odškodnění

Známý bouřlivák Kyrgios si ve finále se Srbem Novakem Djokovičem stěžoval rozhodčímu na to, že na něj žena během výměn mluvila. „Je to ta, co vypadá, jako by měla 700 drinků, kámo,“ řekl australský tenista sudímu, který po něm chtěl, aby fanynku identifikoval.

Divačku, kterou byla dvaatřicetiletá polská právnička Anna Palusová, z tribuny centrálního dvorce vyvedli. Žena uvedla, že měla dva alkoholické nápoje. Po nějaké době se mohla na své místo v ochozech vrátit.

„Nejen že nepravdivé obvinění pana Kyrgiose mi ten den způsobilo značné škody, což mělo za následek mé dočasné vyhoštění z arény, ale sledovaly ho a četly o něm miliony lidí po celém světě. To ublížilo mně i mé rodině,“ uvedla Palusová v prohlášení citovaném agenturou Reuters.

Případnou finanční částku od Kyrgiose chce věnovat na charitu. „Doufám, že se pan Kyrgios zamyslí nad škodou, kterou způsobil mně a mé rodině, a navrhne rychlé řešení této záležitosti. Pokud to nebude ochoten udělat, jsem odhodlána domoct se spravedlnosti u Nejvyššího soudu,“ dodala.

Kyrgios, který s Djokovičem prohrál ve čtyřech setech, dostal pokutu 4000 dolarů (téměř 100.000 korun) za užití sprostých slov. Vulgární byl také před královskou lóží, v níž seděl i tehdy osmiletý princ George.