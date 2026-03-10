Nezničitelná Siniaková! Jsem mrtvá, smála se. Zuřící Ruska nadávala a ničila rakety

Už tak divoký zápas dostal ještě třaskavější závěr. Poté, co Kateřina Siniaková proměnila mečbol nechytatelným prasátkem, Mirra Andrejevová už poněkolikáté vzteky mrštila raketou o zem. Při odchodu z kurtu pak gestikulovala směrem k fanouškům, kteří na ni na oplátku bučeli. Česká tenistka se naopak usmívala, ve třetím kole turnaje v Indian Wells oslavila jedno z nejcennějších vítězství kariéry.

Na podniku, kterému se pro jeho kvalitní obsazení, prestiž a honosné kulisy přezdívá „pátý grandslam“, Siniaková v pondělí udolala obhájkyni titulu a světovou osmičku a postoupila do osmifinále.

Bláznivý duel vydřela 4:6, 7:6 a 6:3, v utkání měly obě soupeřky dohromady neuvěřitelných 42 brejkbolů a celkem se potrápily čtrnácti brejky.

„Nevím, co říct, nemám slov,“ začala devětadvacetiletá Češka, stále ještě v euforii a jen krátce poté, co si otřela slzy štěstí, hodnocení zápasu v rozhovoru pro CANAL+ Sport.

Ruska Mirra Andrejevová zuří ve třetím kole turnaje v Indian Wells.
Kateřina Siniaková slaví vítězství ve třetím kole turnaje v Indian Wells.
Kateřina Siniakové (vlevo) a Mirra Andrejevová.
Kateřina Siniaková dobíhá míček v utkání s Mirrou Andrejevovou.
„Byla jsem spokojená s tím, jak jsem bojovala, i kdybych druhý set neotočila. Věděla jsem, že vzhledem ke stavu, v jakém jsem šla na kurt, to bude hrozně těžké. Mým cílem bylo zůstat ve hře co nejdéle a určitě jsem nečekala, že to bude mít takhle krásnou tečku.“

Zmíněným stavem měla na mysli únavu po náročném předchozím programu, který na podniku WTA 1000 v Kalifornii stihla.

Dva dny před duelem s Andrejevovou zápolila s Kanaďankou Leylah Fernandezovou úmorných tři a půl hodiny, v součtu všech tří singlových a dvou deblových utkání strávila na kurtech skoro deset a tři čtvrtě hodiny.

Za pouhé čtyři dny!

Siniaková v Indian Wells vyřadila obhájkyni, v osmifinále je i Muchová

Proto po vítězství nad favorizovanou Ruskou prohlásila: „Jsem úplně mrtvá.“

Ale vzápětí se usmála, protože ji stále nadnášela radost z cenné výhry.

„Nemám žádnou část těla, která by mě nebolela,“ pokračovala v líčení. „Modlila jsem se, abych zápas dohrála, protože mě začala bolet kyčel, cítím zadní stehenní sval. Ty hodiny na kurtu jsou znát. Ale byla jsem v takovém transu.“

Svou houževnatostí, kterou je proslulá, a také pestrou hrou donutila o jedenáct let mladší sokyni k chybám i zlostným výlevům. Andrejevová házela raketou, zlobila se na svůj tým, fanoušky i rozhodčí.

Když coby poražená naštvaně odcházela ze dvorce, směrem k publiku několikrát zagestikulovala a z jejích rtů se dá odečíst, že pro diváky neměla úplně vlídná slova. „Všichni si na*erte,“ zněl její vzkaz v překladu, v originále použila anglické slovo začínající na f.

Těsnou porážku zkrátka neunesla, což se jí ve stále mladé kariéře stává pravidelně.

„Vím, jaké to je potvrzovat, když je na vás tlak,“ uměla se do ní vcítit Siniaková. „Ona má terč na zádech, je skvělá hráčka, ale je to pro ni hodně těžké, protože všichni ji chtějí potrápit.“

Česká bojovnice, momentálně 44. tenistka žebříčku, to dokázala výtečně.

V osmifinále se pokusí zaskočit další hvězdu, střetne se se světovou devítkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Rivalky změří síly ve středu, v úterý čeká Siniakovou čtvrtfinále deblu.

Takže si úplně neoddychne, na druhou stranu může získat další sebevědomí.

„Nikdy se nevzdávám, na kurtu opět nechám všechno,“ slibuje před bitvou se Svitolinovou. „Udělám veškerou regeneraci, abych byla co nejvíc ready.“

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Michal Krčmář běží vytrvalostní závod v Kontiolahti.

Světový pohár v biatlonu má před sebou předposlední zastávku. V estonském Otepää bude na programu šest závodů. Jejich kompletní seznam, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v našem...

10. března 2026  10:59

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

10. března 2026  10:54

Okolí O2 arény při MS v krasobruslení ohlídá denně stovka policistů

Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.

Policie a organizační výbor jsou na mistrovství světa v krasobruslení v Praze připraveni. Na dodržování pořádku v okolí O2 arény bude každý den nasazena asi stovka příslušníků, organizátoři...

10. března 2026,  aktualizováno  10:52

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

10. března 2026  10:35

Gilgeous-Alexander vyrovnal Chamberlaina a táhl Thunder k další výhře

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City mezi hráči Denveru.

Shai Gilgeous-Alexander překonal ve 126. utkání NBA za sebou dvacetibodovou hranici a vyrovnal historický rekord basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. Kanadský rozehrávač Oklahomy v pondělním...

10. března 2026  9:27

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  10. 3. 9:17

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, kdy hrají Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hraje na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Šampionát se letos koná od 5. do 17....

10. března 2026  9:10

Six-seven? Pět gólů stačí. Mladé Češky v boji o Euro dominovaly. Postoupí?

Natálie Pešková (vpravo) s Eliškou Nechutovou slaví gól proti Rumunsku.

Postup je blízko, zbývají „jen“ dvě výhry. České fotbalistky do 17 let v Chomutově v úvodním zápase druhé části kvalifikace na mistrovství Evropy porazily Rumunsko 5:0. Dva góly dala kapitánka...

10. března 2026  8:59

Siniaková v Indian Wells vyřadila obhájkyni, v osmifinále je i Muchová

Kateřina Siniaková slaví vítězství ve třetím kole turnaje v Indian Wells.

Kateřina Siniaková na tenisovém turnaji v Indian Wells postoupila do osmifinále, v utkání plném skvělých výměn, zvratů a emocí vyřadila osmnáctiletou obhájkyni titulu Rusku Mirru Andrejevovou 4:6,...

10. března 2026  7:18,  aktualizováno  8:46

Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Na posledních hrách v Pekingu skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. A teď si čeští parahokejisté pod pěti kruhy poprvé zahrají o medaile. „Je to...

10. března 2026  7:50

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Alexis Lafreniere z NY Rangers překonává Daniela Vladaře v brance Philadelphie.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:43

