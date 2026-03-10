Na podniku, kterému se pro jeho kvalitní obsazení, prestiž a honosné kulisy přezdívá „pátý grandslam“, Siniaková v pondělí udolala obhájkyni titulu a světovou osmičku a postoupila do osmifinále.
Bláznivý duel vydřela 4:6, 7:6 a 6:3, v utkání měly obě soupeřky dohromady neuvěřitelných 42 brejkbolů a celkem se potrápily čtrnácti brejky.
„Nevím, co říct, nemám slov,“ začala devětadvacetiletá Češka, stále ještě v euforii a jen krátce poté, co si otřela slzy štěstí, hodnocení zápasu v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
„Byla jsem spokojená s tím, jak jsem bojovala, i kdybych druhý set neotočila. Věděla jsem, že vzhledem ke stavu, v jakém jsem šla na kurt, to bude hrozně těžké. Mým cílem bylo zůstat ve hře co nejdéle a určitě jsem nečekala, že to bude mít takhle krásnou tečku.“
Zmíněným stavem měla na mysli únavu po náročném předchozím programu, který na podniku WTA 1000 v Kalifornii stihla.
Dva dny před duelem s Andrejevovou zápolila s Kanaďankou Leylah Fernandezovou úmorných tři a půl hodiny, v součtu všech tří singlových a dvou deblových utkání strávila na kurtech skoro deset a tři čtvrtě hodiny.
Za pouhé čtyři dny!
Siniaková v Indian Wells vyřadila obhájkyni, v osmifinále je i Muchová
Proto po vítězství nad favorizovanou Ruskou prohlásila: „Jsem úplně mrtvá.“
Ale vzápětí se usmála, protože ji stále nadnášela radost z cenné výhry.
„Nemám žádnou část těla, která by mě nebolela,“ pokračovala v líčení. „Modlila jsem se, abych zápas dohrála, protože mě začala bolet kyčel, cítím zadní stehenní sval. Ty hodiny na kurtu jsou znát. Ale byla jsem v takovém transu.“
Svou houževnatostí, kterou je proslulá, a také pestrou hrou donutila o jedenáct let mladší sokyni k chybám i zlostným výlevům. Andrejevová házela raketou, zlobila se na svůj tým, fanoušky i rozhodčí.
Když coby poražená naštvaně odcházela ze dvorce, směrem k publiku několikrát zagestikulovala a z jejích rtů se dá odečíst, že pro diváky neměla úplně vlídná slova. „Všichni si na*erte,“ zněl její vzkaz v překladu, v originále použila anglické slovo začínající na f.
Těsnou porážku zkrátka neunesla, což se jí ve stále mladé kariéře stává pravidelně.
„Vím, jaké to je potvrzovat, když je na vás tlak,“ uměla se do ní vcítit Siniaková. „Ona má terč na zádech, je skvělá hráčka, ale je to pro ni hodně těžké, protože všichni ji chtějí potrápit.“
Česká bojovnice, momentálně 44. tenistka žebříčku, to dokázala výtečně.
V osmifinále se pokusí zaskočit další hvězdu, střetne se se světovou devítkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Rivalky změří síly ve středu, v úterý čeká Siniakovou čtvrtfinále deblu.
Takže si úplně neoddychne, na druhou stranu může získat další sebevědomí.
„Nikdy se nevzdávám, na kurtu opět nechám všechno,“ slibuje před bitvou se Svitolinovou. „Udělám veškerou regeneraci, abych byla co nejvíc ready.“