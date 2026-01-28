Podruhé nezískal set, i tak je v semifinále. Měl jsem prohrát, uznal Djokovič

Počtvrté za sebou postoupil na Australian Open do semifinále, tentokrát to však pro něj mělo hořkou pachuť. Novak Djoković byl v duelu s Lorenzem Musettim krůček od vyřazení, přesto pokračuje dál. Díky tomu, že italský tenista za stavu 2:0 na sety zápas kvůli zranění skrečoval. „Jednou nohou už jsem byl doma. Dnes jsem neměl vyhrát, o tom není pochyb,“ neskrýval následně Srb.
Novak Djokovič ve čtvrtfinále Australian Open

Novak Djokovič ve čtvrtfinále Australian Open

Novak Djokovič se nechává ošetřovat ve čtvrtfinále Australian Open.
Lorenzo Musetti se nechává ošetřovat ve čtvrtfinále Australian Open.
Třiadvacetiletý rodák z Carrary se s Djokovičem střetl už pojedenácté, ale pouze v roce 2023 v osmifinále v Monte Carlu odcházel z kurtu jako vítěz. Na letošním Australian Open však Musetti hvězdného soupeře přehrával. Předváděl skvělý výkon ve všech aspektech hry a po prvních dvou setech jednoznačně vedl.

„Jenže na začátku třetího setu jsem ucítil něco divného v pravé noze. A bolest se zhoršovala,“ popsal později. „Jsem si celkem jistý, že to je trhlina.“

A tak za stavu 6:4, 6:3, 1:3 a 15:40 si po svém prvním podání, které zamířilo do autu, sundal čelenku z hlavy a smutně kráčel směrem k síti. Po dvou hodinách a sedmi minutách jako první tenista v otevřené éře vzdal grandslamové čtvrtfinále za stavu 2:0 na sety.

„Nevím, co říct. Je mi ho opravdu líto, Lorenzo byl dnes jednoznačně lepším hráčem,“ řekl Djokovič v rozhovoru přímo na kurtu. „Jednou nohou už jsem byl doma. Takové věci se ve sportu bohužel stávají. Potkalo to i mě, ale být ve čtvrtfinále grandslamu, vést 2:0 na sety a mít zápas plně pod kontrolou… To je strašné. Opravdu nevím, co víc dodat. Přeji mu brzké uzdravení. Dnes měl vyhrát on, o tom není pochyb.“

Poté, co Ital získal druhou sadu, se nejdřív nechal ošetřit Djokovič kvůli strženému puchýři, žádné limitování při hře to však pro něho neznamenalo. Zkraje třetího dějství Musettimu dokonce prolomil podání, čímž se dostal do vedení 2:1.

Jenomže o chvíli později fyzioterapeuta pro změnu volal Ital, a jak se později ukázalo, místo životního vítězství v Rod Laver Areně nečekaně skončil.

„Věděl jsem, že s nohou není něco v pořádku. I tak jsem pokračoval, protože jsem hrál opravdu dobře, ale cítil jsem, že bolest sílí a problém jen tak nezmizí,“ řekl smutný Musetti na tiskové konferenci po zápase.

Podívejte se na rozhodující moment semifinálového zápasu:

Tím, že se Djokovič ve středu objevil na kurtu, se stal teprve třetím mužem v historii po Jimmym Connorsovi a Rogeru Federerovi, který odehrál 1 400 zápasů na okruhu ATP. Po Musettiho skreči navíc Srb překonal Federera a se 103 triumfy se stal rekordmanem v počtu vítězství ve dvouhře na Australian Open.

Bývalá světová jednička ale dobře ví, že pokud chce v semifinále uspět, bude muset podat mnohem lepší výkon.

Zvlášť když k postupu už podruhé za sebou nemusel vyhrát ani set. V osmifinále proti němu vůbec nenastoupil nejvýše nasazený český hráč Jakub Menšík. Na sociálních sítích totiž oznámil, že vinou zhoršujících se potíží s břišním svalem k pondělnímu zápasu proti desetinásobnému šampionovi turnaje nenastoupí.

Rána pro Menšíka. Proti Djokovičovi nenastoupí, kvůli zranění se odhlásil

Přesto je osmatřicetiletý Djokovič stále ve hře o rekordní 25. grandslamový titul. Dosud se o status tenisty s nejvíce trofejemi ze čtyř nejprestižnějších turnajů světa dělí s Australankou Margaret Courtovou, která však pouze jedenáct z nich ovládla po roce 1968, tedy v době, kdy se podniky otevřely i profesionálům.

A tak může Djokovič nadále živit naději, že se definitivně stane jednoznačným králem. Podle odborníků má v současnosti největší šanci na vítězství právě na Australian Open, které v kariéře dobyl nejčastěji. V jeho prospěch může hrát i to, že oproti svým soupeřům mohl do závěrečných bojů ušetřit síly.

Ale v pátečním semifinále favoritem rozhodně nebude. Čeká ho zápas proti světové dvojce a loňskému šampionovi Janniku Sinnerovi, který ho tady naposledy ve stejné fázi vyřadil v roce 2024. A hlavně mu Srb už sedmkrát v řadě podlehl.

