Nezdálo se mi to? Kouč Krejčíkové vzpomíná na zázrak: Čtyři dny jsem nejedl

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Barbora Krejčíková líbá pohár Suzanne Lenglenové pro vítězku dvouhry na Roland Garros. | foto: AP

Stanislav Kučera
  12:00
Na den přesně pět let uplynulo od senzačního počinu Barbory Krejčíkové na Roland Garros 2021. V té době až 33. tenistka světa, která se jen pár měsíců předtím poprvé vydrápala do elitní stovky, na pařížském grandslamu zcela nečekaně ovládla dvouhru i čtyřhru. „Někdy přemýšlím, jestli se to vůbec stalo, nebo jestli se mi to zdálo,“ vzpomíná její tehdejší trenér Aleš Kartus. „A abych zjistil, že je to pravda, musím si pustit sestřihy z finále.“

K telefonickému rozhovoru se připojil z Malty, kde se stará o teprve čtrnáctiletou nadějnou tenistku Sophii Arpaovou. Ve světovém žebříčku juniorek je na 1349. místě, Kartus s ní začíná objíždět první mezinárodní akce.

„Tenis nemá na Maltě vůbec žádnou tradici. Ale mám odsud známé, kteří jsou tenisoví fanatici. Už dřív za mnou jezdili do Brna, jestli bych se na Sophii nepodíval. A v momentě, kdy zjistili, že mě Bára propustila (v červenci 2023), mě začali bombardovat, jestli bych za nimi nedorazil. Slíbil jsem jim čtrnáct dní a už jsem tu skoro tři roky. Moc se mi tady líbí.“

A také rád zavzpomíná, jak s Krejčíkovou přesně před pěti lety napsali pohádkový příběh – 12. června 2021 porazila jeho tehdejší svěřenkyně Anastasii Pavljučenkovovou a stala se senzační pařížskou šampionkou.

Na Báru toho bylo, aspoň co já vím, příliš, takže byla každý den na telefonu s psycholožkou, aby měla v hlavě pořádek. Pro mě to byl sen.

Aleš Kartus

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