Na turnaj v New Yorku se chystají Nadal, Djokovič i Serena Williamsová

18:57 , aktualizováno 18:57

Na srpnovém tenisovém turnaji v New Yorku, který bude generálkou na US Open, se představí řada hvězd v čele se Srbem Novakem Djokovičem, Španělem Rafaelem Nadalem či Američankou Serenou Williamsovou. Oznámili to pořadatelé turnaje, kvůli pandemii koronaviru přeloženého ze Cincinnati do New Yorku, kde se následně odehraje i tradiční grandslam.