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Nevzal si helmu, o led si rozbil nos. A tak v hokejové rodině vyrostl tenisový talent

Stanislav Kučera
  12:00

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Jan Kumstát hraje forhend ve finále turnaje Svijany Open 2026. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Příjmení Kumstát v českém sportovním prostředí rezonuje hlavně na hokejovém ledě, ale pozor, teď začíná být vidět i na tenisových kurtech. A nejen díky tomu, že Jan Kumstát měří dva metry. Devatenáctiletý talent za poslední měsíc a půl vystřelil v žebříčku o 322 míst, momentálně je třetím nejlepším teenagerem světa.

„Jsem moc rád a budu dělat všechno pro to, abych jednou byl třeba i první,“ popisuje pro iDNES Premium.

Syn Pavla Kumstáta, stříbrného z hokejové extraligy s Vítkovicemi z roku 1997, a synovec Petra Kumstáta, šampiona domácí soutěže s Karlovými Vary ze sezony 2008/2009, patří mezi největší tenisové naděje.

V Česku i ve světě.

Ve šlépějích příbuzných jít nechtěl, hokej se mu totiž zprotivil poté, co v dětství na ledě upadl. Zapáleně sleduje fotbalovou Premier League a vzpomíná, že vydržel klidně i šest hodin denně házet šipkami na terč.

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