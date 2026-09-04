Nevzal si helmu, o led si rozbil nos. A tak v hokejové rodině vyrostl tenisový talent

„Jsem moc rád a budu dělat všechno pro to, abych jednou byl třeba i první,“ popisuje pro iDNES Premium.
Syn Pavla Kumstáta, stříbrného z hokejové extraligy s Vítkovicemi z roku 1997, a synovec Petra Kumstáta, šampiona domácí soutěže s Karlovými Vary ze sezony 2008/2009, patří mezi největší tenisové naděje.
V Česku i ve světě.
Ve šlépějích příbuzných jít nechtěl, hokej se mu totiž zprotivil poté, co v dětství na ledě upadl. Zapáleně sleduje fotbalovou Premier League a vzpomíná, že vydržel klidně i šest hodin denně házet šipkami na terč.