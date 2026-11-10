Nevyužité šance a těsná porážka na úvod. Chyběl kousíček, mrzelo Muchovou

„Bylo to o kousíček, o pár míčků,“ citoval Muchovou web Tenisový svět. Bylo znát, že třicetiletá Češka chvílemi nepředvádí svůj standardní výkon. Ano, několikrát se v pondělním zápase proti světové dvojce blýskla ukázkovým kraťasem či jiným technicky povedeným úderem.
Ale v klíčových momentech duel neustála a páchala laciné chyby.
Třeba v úvodním setu při stavech 3:2 a 5:4, když s výhodou brejku servírovala, ve druhém případě dokonce na zisk celé sady. Jenže pokaždé, co Muchová Sabalenkovou obrala o podání, sama o něj vzápětí přišla.
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„Byl to těžký zápas,“ zhodnotila česká tenistka. „Není jednoduché hrát hned na úvod proti světové dvojce. Člověk musí od prvního míče hrát naplno. Myslím si, že oba sety byly hodně vyrovnané. Bylo to opravdu o kousíček, ale soupeřka zahrála v těžkých momentech dobře.“
Ostatně Běloruska byla letos první, kdo nad Muchovou vyhrál tiebreak. Češka si před utkáním držela parádní bilanci, v této sezoně si podmanila všech deset zkrácených her, Sabalenková měla v tomto ohledu skóre 12:6.
Muchová se ale v tiebreaku první sady k mnoha příležitostem nedostala, ztratila ho jasně 2:7. „Škoda, že jsem první set nedopodávala za stavu 5:4, ale úplně mi to nevyšlo,“ lamentovala.
Servis jí v rozpálené Kalifornii dělal problémy víckrát v zápase. Duel mezi Muchovou a Sabalenkovou totiž začínal v poledne tamního času a ostré slunce, do kterého se tenistky při podání musely koukat, jim úlohu rozhodně nezlehčovalo.
Přesto ale finalistka letošního Wimbledonu měla šance, jak vyrovnanou bitvu otočit na svou stranu.
„Snažila jsem se Arynu porazit svojí agresivní hrou. Myslím si, že ten zápas byl, i když skončil ve dvou setech, dost těsný. Bylo to o pár míčích, které dnes zahrála lépe ona,“ uznala.
Muchová letos zažívá premiéru na Turnaji mistryň, i když se na WTA Finals kvalifikovala už před třemi lety. Tenkrát ale kvůli zdravotnímu stavu do Cancúnu neodcestovala, což mohla posléze kvůli šíleným mexickým podmínkám hodnotit jako dobré rozhodnutí.
Ani teď není Češka stoprocentně fit, což ve vysílání na CANAL+ Sport potvrdila také její kamarádka Barbora Štefková.
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„Nebudu lhát, že má plnou baterku. Nemá,“ popsala její stav. „Ale to nemá nikdo, je konec sezony. Bude to o tom, kdo vyškrabe poslední zbytky.“
Právě zdraví je věc, která Muchovou dlouhodobě nejvíc trápí, letos ale odehrála zatím 56 zápasů, což u ní nebývalo zvykem. Rozšířila také sbírku titulů, ve které byla do letoška jen trofej z menšího podniku v Soulu z roku 2019. V únoru si podmanila prestižní akci v Dauhá, v červnu turnaj v Bad Homburgu.
Po finálové účasti ve Wimbledonu, kde nestačila na krajanku Lindu Noskovou, jež rovněž zápolí v Indian Wells, podstoupila menší laparoskopickou operaci, od té doby se však drží.
Ve středu Muchovou na Turnaji mistryň čeká zápas proti Elině Svitolinové, proti které bude usilovat o oživení šancí na postup do semifinále.