Jen pár minut po konci rozhodující čtyřhry, v níž Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou zdolaly Janu Fettovou a Antonii Ružičovou 6:2, 3:6 a 6:3, Strýcová v televizním rozhovoru prohlásila: „Já jsem asi nikdy v životě nebyla takhle nervózní!“
Není divu, její budoucí svěřenkyně balancovaly na hraně sestupu z elitní divize, což by je na příští rok vyřadilo z boje o trofej. Avšak infarktový závěr ustály.
|
Při Pálově rozlučce hrozil sestup, Češky se nakonec po obratu mezi elitou udržely
„Přelévalo se to z jedné strany na druhou, bylo to vypjaté. Ale holky tu koncovku zvládly neskutečně,“ chválila je Strýcová v nahrávce pro média. „Jsem nesmírně ráda, že se to povedlo a že zase můžeme hrát Světovou skupinu.“
Ulevilo se také končícímu kapitánovi Petru Pálovi, pro nějž šlo o poslední utkání v roli, kterou zastával od roku 2008.
„Ale byl jsem tak ponořený v zápase, že jsem nad tím vůbec nepřemýšlel,“ popisoval pro Českou televizi. „Jsem hodně unavený, ta čtyřhra měla grády. Rozhodovalo pár míčů, ale myslím, že celkově byly holky o něco lepší. Jsem hrozně rád, že se to jim i celému týmu povedlo.“
Hlavní zásluhu na triumfu proti domácímu výběru měla světová třináctka Nosková, která nejprve vyrovnala na 1:1 díky výhře nad Ružičovou (7:5, 6:4) a po půlhodinové pauze už byla na kurtu znovu a zápolila ve čtyřhře.
„Bylo to strašně těžké, hlavně psychicky a emočně. Rozhodující debl jsem nikdy nehrála, takže to bylo něco nového. Ale myslím, že jsme to zvládly skvěle,“ podotkla Nosková.
„Je to ideální konec sezony. Nic víc než výhru bych si tento týden nepřála – hlavně pro pana kapitána. Takže jsem moc ráda, že jsme to dokázaly.“
Zatímco ona potvrdila, že závěr roku ji zastihl ve skvělé formě a zpříjemnila si pondělní 21. narozeniny, přispění Havlíčkové bylo nečekané.
Do nominace se dostala až po řadě omluvenek od zkušenějších a žebříčkově lépe umístěných krajanek, ale ve čtyřhře bodovala už v pátek proti Kolumbii.
Přitom ještě před rokem a půl pracovala v kavárně, protože si od tenisu potřebovala odpočinout.
„Jsem ráda, že jsme zápas dotáhly do vítězného konce,“ říkala pro ČT. „Na začátku bylo ode mě vidět, že je to hodně nervózní, ale jsem ráda, že jsme to zvládly. Bylo to poslední utkání pana Pály, tak jsem ráda, že jsme mu to zpříjemnily.“
Češky utkání s Chorvatskem musely otáčet, v úvodní dvouhře totiž Nikola Bartůňková podlehla Petře Marčinkové 3:6 a 6:7. Pak ale Nosková zavelela k obratu a celý tým si nakonec mohl zaskákat na kurtu ve vítězném kolečku.
A nástup nové kapitánky Strýcové bude probíhat v mnohem veselejším duchu.
„Kapitánovi z celého srdce děkuji a gratuluji za to, co s námi dokázal a co s námi prožil,“ vzkázala Pálovi jeho někdejší svěřenkyně a nyní nástupkyně. „Bylo to dlouhých 17 let, kdy získal šest trofejí, a bylo to výjimečné.“
Její éra začne v dubnu kvalifikačním soubojem o postup na finálový turnaj 2026. A Strýcová věří, že takové nervy jako ve Varaždínu už nezažije.