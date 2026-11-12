Zdá se, že jedenašedesátiletý Nizozemec našel klíč k úplnému odemknutí jejích schopností. V rozhovoru pro stránku WTA Media vysvětloval svůj přístup následovně:
„Jak ovládám její přednosti? Já je neovládám, snažím se je osvobodit.“
„Sílu lva nebo tygra nepoznáte, když je zavřete do klece. Musíte je pustit ven, nechat se je toulat.“
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„Karolína potřebuje cítit volnost, aby mohla tvořit. Pak může předvést to nejlepší, co v ní je.“
Muchová letos poprvé zvládla skoro jedenáct měsíců trmácení po planetě bez vážnější zdravotní patálie, která by ji vyřadila z provozu.
„Potřebuje být fit a v mysli si nést spoustu radosti a potěšení z toho, co dělá,“ všiml si Groeneveld. „Kombinace tělesného a duševního zdraví je pro ni nesmírně důležitá.“
Osobní rekordy si třicetiletá Češka překonala dosud 57 odehranými zápasy, z nichž vytěžila 43 vítězství. Excelovala ve třísetových utkáních (14:3) a tiebreacích (10:1).
Získala tituly na „tisícovce“ v Dauhá a na „pětistovce“ v Bad Homburgu. Postoupila do wimbledonského finále.
Vrátila se do top 10 a kvalifikovala se na WTA Finals, kde ve středu po tuhém boji prohrála i svou druhou partii. Po porážce s Elinou Svitolinovou sice ztratila naději na postup do semifinále, přesto se jí na rok 2026 bude vzpomínat krásně.
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Sama říká, že tenis považuje za týmový sport a že by na zmíněné úspěchy nedosáhla bez členů svého podpůrného štábu.
V lednu v něm začal účinkovat vážený odborník Groeneveld, který v minulosti trénoval spoustu hvězd.
Muchová se jako sedmá z jeho klientek probojovala na sraz osmi nejlepších hráček sezony, který se tentokrát koná v Indian Wells.
Před 35 lety nizozemský kouč s Monikou Selešovou oslavil triumf, do finále postoupil s Caroline Wozniackou (2010) a do semifinále s Mary Pierceovou (1994), Anou Ivanovičovou (2007) či Marií Šarapovovou (2015).
„Jsem hrdý a poctěný, že můžu spolupracovat s Karolínou a účast na Finals je příjemným bonusem,“ napsal na Instagram.
K Muchové přistupuje ohleduplně a s porozuměním. Dlouhatánská praxe mu přinesla spoustu zkušeností.
Kolikrát stačí, když při přípravě na mač zmíní pár drobností. Ví, že nemůže ve 30 letech už hotovou sportovkyni k čemusi vyloženě nutit.
„Myslím si, že její přednosti na kurtu jsou podobné jejím dobrým vlastnostem v soukromí. Schopnost přizpůsobit se. Kreativita a výbušnost,“ tvrdí.
„Karolínina tenisová inteligence spočívá v umění fyzicky se přizpůsobit jejímu hernímu cítění.“
Muchová díky své technice a zábavnému stylu patří mezi nejobdivovanější dámy na WTA Tour.
Také díky Groeneveldovu příspěvku se její nesporný kumšt tak výrazně promítl do znamenitých výsledků.
„Ona je umělkyně. Je krása sledovat, jak na dvorci čaruje,“ chválí ji. „Snažím se ji v tom co nejvíc podporovat. V průběhu zápasů se při řadě momentů usmívám z čisté radosti.“