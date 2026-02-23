Nepokoje v Mexiku ohrožují i sport. Tenisté hrají, obavy směřují také k MS fotbalistů

Na mnoha místech zemi zasáhly vlny násilností poté, co mexická vláda v neděli oznámila, že zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, drogového bosse přezdívaného El Mencho.
Guadalajara, hlavní město státu Jalisco a druhé největší město Mexika, bylo v neděli téměř úplně uzavřeno, v pondělí byla v několika státech zrušena výuka ve školách a úřady varovaly obyvatele, aby nevycházeli.
Ministerstvo zahraničí vydalo doporučení necestovat do některých regionů včetně státu Guerrero, ve kterém pobřežní město Acapulco leží.
„Jsme v neustálém kontaktu a komunikujeme s federálními, státními a lokálními úřady, situaci koordinujeme. Cílem je zajistit, aby byla dodržována zavedená bezpečnostní opatření,“ uvedli pořadatelé turnaje v Acapulcu.
Úřady mají informace o násilnostech ve 20 ze 32 mexických států. Nejzasaženější je Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude v létě hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale. Současná situace vyvolává obavy i směrem k šampionátu, který začne za necelé čtyři měsíce.
Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou
V Guadalajaře se mají hrát čtyři zápasy, dalšími mexickými dějišti budou Monterrey a metropole Mexiko City, kde se 11. června uskuteční zahajovací zápas mezi domácím výběrem a Jihoafrickou republikou.
Přímo v Guadalajaře také plánují podle agentur mít základnu reprezentace Koreje a Kolumbie. Na jiných místech v zemi chtějí během turnaje přebývat týmy Uruguaye a Portugalska.
Po vzniku nepokojů v neděli mexický fotbalový svaz odložil několik utkání první a druhé fotbalové ligy. Mimo jiné v Queretaru, kde mexická reprezentace má ve středu nastoupit k přípravnému utkání s Islandem.