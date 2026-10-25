Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nepamatuju si, kdy naposledy jsem hrála takhle dobře. Siniaková zaválela i v singlu

Autor:
  11:31
Poslední singlový titul slavila před třemi lety na turnaji v čínském Nan-čchangu, od té doby Kateřina Siniaková posbírala úctyhodných 16 deblových trofejí. A teď opět válí i ve dvouhře. Na podniku v japonské Ósace rozložila v nedělním finále Američanku Ashlyn Kruegerovou, kterou porazila jednoznačně 6:1 a 6:0. Díky výhře se česká tenistka posune na 49. příčku žebříčku.

„Cítím se moc šťastná, nepamatuju si, kdy naposledy jsem odehrála takhle úžasný zápas,“ zářila Siniaková těsně po vítězství v rozhovoru na kurtu. „Všechno šlo na mou stranu. Byl to pro mě opravdu dobrý týden, takže mám velkou radost.“

Třicetiletá Češka ztratila v Ósace jediný set, a to v prvním kole, poté už soupeřky porážela vždy 2:0. Triumfem ve finále si pomohla nejen k šesté singlové trofeji na okruhu WTA, ale rovněž i k posunu o 37 míst, tedy zpátky do elitní padesátky žebříčku.

Finálová demolice! Siniaková získala šestý titul ve dvouhře, soupeřce nedala šanci

Loni se Siniaková podívala do semifinále akce v Soulu a čtvrtfinále „tisícovky“ ve Wu-chanu, kde letos vypadla už v úvodním kole. Proto se sesunula až na 86. příčku pořadí a musela bojovat, aby své postavení v singlu zlepšila.

I proto zvolila menší podnik WTA 250 v Ósace, který se hrál souběžně s „pětistovkou“ v čínském Ning-po a kde tedy nebyla tak velká konkurence. „Jsem ráda, že jsem po spoustě letech zpátky v Ósace. Děkuju, že jste přišli a podporovali nás, byli jste úžasné publikum,“ vzkázala divákům.

„Ráda bych poděkovala i svému týmu a hlavně kouči, který tady pro mě vždy je,“ zmínila slovenského trenéra Petera Hubera. „Posílám zprávy i domů, moc děkuju za podporu!“ přepnula z angličtiny na chvíli i do českého jazyka.

Svůj děkovný proslov pak Siniaková zakončila japonským „arigato“.

Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace.

Dočkala se také pochvaly od Kruegerové, kterou porazila i v pátém vzájemném utkání. „Skvělý turnaj, Kateřino, jsi neuvěřitelná hráčka,“ řekla Američanka. „Máš skvělou sezonu, přeju ti, aby ti vyšel i závěr. Těším se, až tě příští rok znovu potkám na kurtu.“

Siniakovou ve zbytku sezony už tradičně čeká prestižní Turnaj mistryň, na který se kvalifikovala po boku americké parťačky Taylor Townsendové. Právě vavřín z této akce páru ve sbírce ještě chybí, díky triumfu na letošním US Open společně ovládly už všechny čtyři grandslamy.

Pohár z newyorského majoru byl pro Townsendovou pochopitelně nejdůležitější. Domácí atmosféru si bude moct užívat i na závěrečném podniku sezony, který se kvůli nejisté situaci na Blízkém východě přesunul z Rijádu do Indian Wells.

Kateřina Siniaková odehrává míček na turnaji v Ósace.

V kalifornském středisku už česko-americké duo letos jednou slavilo, když si v březnu podmanilo tamní turnaj. Siniaková s Townsendovou společně v této sezoně posbíraly pět deblových trofejí, česká tenistka přidala ještě další dvě po boku Číňanky Čang Šuaj.

Téměř jistě tak pošesté v kariéře zakončí sezonu coby světová jednička ve čtyřhře, čímž překoná legendární Martinu Navrátilovou. O jejích deblových kvalitách už dlouho není pochyb, v Ósace však Siniaková znovu ukázala, že prosadit se umí i ve dvouhře.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

Během výměn hrála hudba, diváky hecoval DJ Menšík. Může to být budoucnost tenisu?

Premium
Jakub Menšík (vpravo) si na tenisové exhibici Red Bull BassLine ve Vídni...

Od našeho zpravodaje v Rakousku V pauze mezi zápasy si Jakub Menšík odskočil za mixážní pult a rozjásal několik tisíc diváků hitem Sweet Caroline. Když hrál, předváděl kreativní taneční pohyby. Netradiční exhibice ve Vídni...

25. října 2026

Šulc podle L’Équipe letos dohrál, kvůli menisku přijde i o reprezentaci

Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.

Českého fotbalistu Pavla Šulce z Lyonu čeká podle francouzského deníku L'Équipe kvůli zranění kolena dvouměsíční pauza a možná si už letos nezahraje. Klub informaci zatím nepotvrdil. Reprezentační...

25. října 2026  11:48

Nepamatuju si, kdy naposledy jsem hrála takhle dobře. Siniaková zaválela i v singlu

Kateřina Siniaková pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Ósace.

Poslední singlový titul slavila před třemi lety na turnaji v čínském Nan-čchangu, od té doby Kateřina Siniaková posbírala úctyhodných 16 deblových trofejí. A teď opět válí i ve dvouhře. Na podniku v...

25. října 2026  11:31

OBRAZEM: Teplický halloween. „Boží“ dres oblékla i moderátorka, lidi děsila jeptiška

Fanoušci Teplic v halloweenském dresu.

Halloween při ligovém utkání. Na teplických fotbalových Stínadlech se to během sobotní bitvy s brněnským Artisem hemžilo kostlivci či dýněmi, občerstvení prodávala hororová jeptiška a v kotli fandil...

25. října 2026  10:39

ONLINE: Vary srovnaly, od té doby se v Třinci na gól čeká. Za hosty chytá Král

Sledujeme online
Karlovarský útočník David Šťastný se raduje z vyrovnávacího gólu na 1:1, který...

V neděli startuje 14. kolo hokejové Tipsport extraligy. Nezvykle časně rozehrávají duel Karlovy Vary, s Třincem hrají od 10.30. Od 17 hodin se v duelu s Hradcem Králové tentokrát pokusí uspět...

25. října 2026  10:15

Finálová demolice! Siniaková získala šestý titul ve dvouhře, soupeřce nedala šanci

Poražená finalistka Ashlyn Kruegerová a vítězka Kateřina Siniaková po...

Tenistka Kateřina Siniaková triumfovala na turnaji v Ósace a získala šestý titul ve dvouhře. Finále si deblová světová jednička naprosto podmanila, Ashlyn Kruegerovou z USA deklasovala 6:1 a 6:0. V...

25. října 2026  7:58,  aktualizováno  10:02

Hvězda je z formy. Kouč o Provodovi: Nemá dynamiku. Asi chyba, že hrál od začátku

Slávista Lukáš Provod (vlevo) a Denis Donát z Mladé Boleslavi

Před třemi měsíci přebíral cenu pro nejlepšího hráče uplynulé sezony. Co se děje s Lukášem Provodem v té aktuální? „Nedaří se mu, nemá sportovní formu, nemá akceleraci a dynamiku, na kterou byl...

25. října 2026  9:30

Pastrňák vyrovnal Bergerona, skóroval i Hertl. Asistence brali Vejmelka i Klapka

Tomáš Hertl s pukem na holi za brankou Columbusu.

Útočník David Pastrňák proti San Jose srovnal skóre, které pak hokejisté domácího Bostonu otočili na 6:4. V sobotních zápasech NHL skóroval ještě Tomáš Hertl, Vegas ale prohrálo v Columbusu 1:2 v...

24. října 2026  21:53,  aktualizováno  25. 10. 9:25

Drchal před zápasem s Plzní: Kluci na zápas s Kovym jistě něco vypíšou

Pardubický Václav Drchal hlavičkuje proti jablonecké přesile.

Je tam víc vazeb, než by vás na první dobrou možná napadlo. Před nedělním utkáním pardubických fotbalistů v Plzni, který se na západě Čech odehraje od 18 hodin, stojí za to připomenout pár věcí,...

25. října 2026  9:20

Jokič a Murray řídili obrat Denveru, Sixers se obešli i bez LeBrona. Zastřílel si Booker

Nikola Jokič opouští palubovku po obratu Denveru proti Pelicans.

Basketbalisté Denveru otočili utkání NBA s New Orleans ze ztráty 23 bodů a zvítězili 141:135 po prodloužení. Nikola Jokič zaznamenal 35 bodů, 15 doskoků a deset asistencí, Jamal Murray se blýskl 42...

25. října 2026  8:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Velká cena USA F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Kimi Antonelli na trati Velké ceny Singapuru

Šampionát formule 1 se přesouvá do Severní Ameriky, kde pokračuje Velkou cenou USA v texaském Austinu. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky, zajímavosti o trati i...

25. října 2026  7:58

Antonelli vyhrál kvalifikaci F1 v USA, konkurenti v boji o titul byli daleko za ním

Lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu v paddocku při kvalifikaci na Velkou...

Kvalifikaci na Velkou cenu USA formule 1 vyhrál lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Dvacetiletý rodák z Boloni, který si může v Austinu zajistit premiérový mistrovský titul,...

25. října 2026  7:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×