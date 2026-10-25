„Cítím se moc šťastná, nepamatuju si, kdy naposledy jsem odehrála takhle úžasný zápas,“ zářila Siniaková těsně po vítězství v rozhovoru na kurtu. „Všechno šlo na mou stranu. Byl to pro mě opravdu dobrý týden, takže mám velkou radost.“
Třicetiletá Češka ztratila v Ósace jediný set, a to v prvním kole, poté už soupeřky porážela vždy 2:0. Triumfem ve finále si pomohla nejen k šesté singlové trofeji na okruhu WTA, ale rovněž i k posunu o 37 míst, tedy zpátky do elitní padesátky žebříčku.
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Finálová demolice! Siniaková získala šestý titul ve dvouhře, soupeřce nedala šanci
Loni se Siniaková podívala do semifinále akce v Soulu a čtvrtfinále „tisícovky“ ve Wu-chanu, kde letos vypadla už v úvodním kole. Proto se sesunula až na 86. příčku pořadí a musela bojovat, aby své postavení v singlu zlepšila.
I proto zvolila menší podnik WTA 250 v Ósace, který se hrál souběžně s „pětistovkou“ v čínském Ning-po a kde tedy nebyla tak velká konkurence. „Jsem ráda, že jsem po spoustě letech zpátky v Ósace. Děkuju, že jste přišli a podporovali nás, byli jste úžasné publikum,“ vzkázala divákům.
„Ráda bych poděkovala i svému týmu a hlavně kouči, který tady pro mě vždy je,“ zmínila slovenského trenéra Petera Hubera. „Posílám zprávy i domů, moc děkuju za podporu!“ přepnula z angličtiny na chvíli i do českého jazyka.
Svůj děkovný proslov pak Siniaková zakončila japonským „arigato“.
Dočkala se také pochvaly od Kruegerové, kterou porazila i v pátém vzájemném utkání. „Skvělý turnaj, Kateřino, jsi neuvěřitelná hráčka,“ řekla Američanka. „Máš skvělou sezonu, přeju ti, aby ti vyšel i závěr. Těším se, až tě příští rok znovu potkám na kurtu.“
Siniakovou ve zbytku sezony už tradičně čeká prestižní Turnaj mistryň, na který se kvalifikovala po boku americké parťačky Taylor Townsendové. Právě vavřín z této akce páru ve sbírce ještě chybí, díky triumfu na letošním US Open společně ovládly už všechny čtyři grandslamy.
Pohár z newyorského majoru byl pro Townsendovou pochopitelně nejdůležitější. Domácí atmosféru si bude moct užívat i na závěrečném podniku sezony, který se kvůli nejisté situaci na Blízkém východě přesunul z Rijádu do Indian Wells.
V kalifornském středisku už česko-americké duo letos jednou slavilo, když si v březnu podmanilo tamní turnaj. Siniaková s Townsendovou společně v této sezoně posbíraly pět deblových trofejí, česká tenistka přidala ještě další dvě po boku Číňanky Čang Šuaj.
Téměř jistě tak pošesté v kariéře zakončí sezonu coby světová jednička ve čtyřhře, čímž překoná legendární Martinu Navrátilovou. O jejích deblových kvalitách už dlouho není pochyb, v Ósace však Siniaková znovu ukázala, že prosadit se umí i ve dvouhře.