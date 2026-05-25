Nemělo by se to stávat, hodnotil Lehečka porážku. Od rána jsem byl pomalejší

  16:45
Druhý grandslam sezony, druhá prohra hned v prvním kole. Jiří Lehečka stejně jako na lednovém Australian Open nezvládl úvodní zápas ani na antukovém Roland Garros. Španělovi Pablu Carreňovi podlehl 3:6, 6:7 a 3:6. „Dnes se mi nedařilo vůbec nic,“ posteskl si český tenista v rozhovoru s novináři v Paříži. „Od rána jsem se necítil ve své kůži a tak to i vypadalo na kurtu.“
Jiří Lehečka se vzteká v prvním kole Roland Garros. | foto: ČTK

Lehečka v utkání natropil celkem 46 nevynucených chyb, soupeři ani jednou nedokázal vzít podání. „Je potřeba to hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích,“ přiznal po porážce.

„Vím, že antuka není úplně můj povrch, a myslím si, že takové zápasy se občas stanou. Bohužel se mi to ale stalo v prvním kole grandslamu a o to víc mě to mrzí. Nemělo by se to stávat.“

Podobný výpadek ho postihl i na začátku roku v Melbourne, kde na úvod podlehl francouzskému soupeři Arthuru Géovi. „Tam bych ale problém hledal někde jinde. Začátek roku jsem neměl takový jako vždycky. S Tomášem Macháčem jsme měli skvělý zápas v Brisbane, ale natrhl jsem si tam šlachu v kotníku, o čemž jsem pár dnů nevěděl,“ připomněl zdravotní trable.

„Ovlivnilo to mou přípravu, chyběly mi zápasy a šel jsem s jedním duelem rovnou do grandslamu. Tady byla situace jiná. Čas na přípravu jsem měl a zdravotně jsem se cítil dobře. Nepředvedl jsem ale dobrý výkon a hrál jsem špatně,“ uznal Lehečka. „Měl jsem den blbec.“

Zato jeho o deset let starší soupeř působil na kurtu mnohem sebevědoměji. Náskok si vypracoval v prvním setu za stavu 2:2, kdy Lehečkovi poprvé v zápase sebral servis. Brejky v dalším pokračování ukořistil ještě tři, nastřílel také deset es.

„Je to nepříjemný hráč. Za prvé tím, že je hodně zkušený a na okruhu už hraje dlouho. A jeho hra mi úplně nesedí. Když jsme spolu hráli na rychlém betonu v Dubaji, kde to byly moje podmínky, tak to byl také hodně těsný zápas. Není to lehký soupeř, ale dnes to bylo spíše o tom, jak bych se já s tím popral. A to se mi nepodařilo,“ popsal Lehečka.

S 89. hráčem světa vypadla nasazená dvanáctka za necelé dvě hodiny. „Od rána jsem byl pomalejší, ospalejší, i když jsem se vyspal velice dobře. Podle spánkových dat jsem měl vše, jak bych potřeboval na první den grandslamu. Kdybych se takto cítil v tréninkový den, asi bych nad tím nepřemýšlel. Možná se mi to dostalo malinko do hlavy, ale je brzy, abych dělal závěry,“ líčil český tenista. „Nechci si z toho dělat velkou hlavu. Sezona je slušná a budu se snažit, abych se zase vrátil k té konzistenci.“

Teď se alespoň může připravit na travnatou část sezony, která vyvrcholí červencovým Wimbledonem. Na něm Lehečka loni vypadl už ve druhém kole, nejlepším výsledkem v All England Clubu je pro něj osmifinále z roku 2023.

„Na trávu se hodně těším, bude to zase úplně jiný tenis,“ vyhlíží další turnaje. „Výměny a herní projev od všech hráčů budou vypadat úplně jinak, než vidíme tady. Nikdo už nebude běhat čtyři metry za základní čáru, a když jo, tak se mu to rychle vymstí. Musím vidět něco pozitivního i v tom, že budu mít víc času se na travnatou část sezony lépe připravit.“

Nemělo by se to stávat, hodnotil Lehečka porážku. Od rána jsem byl pomalejší

