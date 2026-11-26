Britové postoupili mezi nejlepší čtyři týmy po sedmi letech.
V úvodní dvouhře Jan-Lennard Struff podlehl Cameronu Norriemu 3:6, 6:3, 2:6, ale Zverev díky vítězství 6:3, 6:2 nad Arthurem Ferym srovnal. V rozhodující čtyřhře však Kevin Krawietz a Tim Pütz prohráli se světovou deblovou jedničkou Henrym Pattenem a Nealem Skupským 2:6, 6:7.
Devětadvacetiletý Zverev tak zakončil mimořádně úspěšný rok zklamáním. Na Roland Garros a US Open získal první dva grandslamové tituly v kariéře a na začátku listopadu se stal světovou jedničkou. Na celkový triumf v Davis Cupu Němci čekají už 33 let.
Čtvrtfinále tenisového Davis Cupu v Boloni
Velká Británie - Německo 2:1
17:00 Rakousko - Španělsko