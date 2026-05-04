Nemáme šanci, bědují soupeři. Sinner slaví rekord, který nedali ani Djokovič a Nadal

  8:40
Když Carlos Alcaraz 1. února zkompletoval na Australian Open kariérní Grand Slam a následně vyhrál turnaj v Dauhá, vše nasvědčovalo tomu, že bude světovému tenisu dominovat i nadále. Jeho hlavní rival Jannik Sinner vypadl v Melbourne v semifinále, v Kataru ještě o kolo dřív. Jenže od té doby? Jejich rozpoložení se úplně proměnilo. Španěla trápí vážné zranění zápěstí, zatímco Ital se rozehrál do úchvatné fazony.
Jannik Sinner slaví vítězství na turnaji v Madridu.

Od čtvrtfinále v Dauhá, kde 19. února nestačil na Jakuba Menšíka, nepohrál ani jeden zápas. Celkem to dělá 23 výher v řadě, navíc s pouhými dvěma ztracenými sety.

V Indian Wells, Miami, Monte Carlu a nejčerstvěji v Madridu díky tomu triumfoval. A jelikož si podmanil i poslední turnaj Masters loňské sezony – halovou Paříž –, ovládl už pět podniků této kategorie za sebou.

Což se ještě dosud žádnému tenistovi v historii nepovedlo. Dosavadní rekord drželi Novak Djokovič a Rafael Nadal, kteří zvládli „jen“ čtyři. Proto 24letý Ital zaslouženě sklízí obdiv ze všech stran. A s grácií ho odmítá.

„Nemůžu se srovnávat s Rafou, Rogerem (Federerem) a Novakem. Oni dokázali neuvěřitelné věci. A nehraju pro rekordy. Hraju pro sebe, svůj tým a svou rodinu. Ale jsou to samozřejmě skvělá čísla, za kterými je hodně obětování a disciplíny.“

O jaký kus aktuálně převyšuje konkurenci, demonstroval Sinner také v nedělním finále ve španělské metropoli. Alexandera Zvereva, který je v žebříčku na třetím místě hned za ním a Alcarazem, za pouhých 58 minut nemilosrdně vyřídil 6:1 a 6:2.

„Mezi ním a všemi ostatními je momentálně velká mezera. Nemáme proti němu moc šancí,“ uznal Němec jenž s Italem prohrál už podeváté v řadě a tato negativní bilance se mu dostala do hlavy natolik, že ve finále nedokázal předvést kloudný výkon.

Uznal, že hrál bídně. Ale také musel ocenit soupeře: „S týmem odvádíte skvělou práci. Doufám, že si na týden, třeba na Roland Garros, dáte pauzu.“

Vypadá to, že ostatním tenistům nic jiného než doufat v Sinnerovo zaváhání skutečně nezbývá.

Jannik Sinner ve finále madridského turnaje
Alexander Zverev ve finále madridského turnaje

Právě druhý grandslam sezony, který na antuce v Paříži začne už za tři týdny, Italovi ještě ve sbírce chybí. Pokud by tam zvítězil, stejně jako Alcaraz završí kariérní Grand Slam. Při už jisté Španělově neúčasti bude jasným favoritem, podle nasazení by pro něj měl být největší hrozbou Zverev. A toho pravidelně poráží.

Ještě předtím ale Sinnera čeká jiná velká výzva. Další akce Masters, tentokrát před domácím publikem v Římě, což je pro něj obzvlášť prestižní záležitost. Bude tam usilovat o další rekord – může opanovat i devátý turnaj Masters, zbylých osm už alespoň jednou vyhrál.

V případě úspěchu se stane teprve druhým hráčem, který na kompletní sbírku titulů z akcí hned pod grandslamy dosáhne, přičemž Djokovičovi se to povedlo až ve 31 letech.

Na druhou stranu může být pro Sinnera aktuální situace také trochu zrádná.

Jannik Sinner slaví vítězství na turnaji v Madridu.

Před Roland Garros, hlavním vrcholem jarní sezony, by si jistě rád odpočinul, protože zmíněných 23 vítězství stihl jen za necelé dva měsíce. Pokud se i v Římě dostane do finále, bude mít před začátkem pařížské mise jen zhruba týden volna.

„Na turnajích se dostávám daleko, což je samozřejmě dobré znamení, ale zároveň únava roste,“ přiznává. „Ale pomáhá mi ji překonávat vždycky nával adrenalinu po velkých zápasech – ve čtvrtfinále, semifinále, finále... Ten mě žene dopředu.“

Navíc se v některých utkáních nemusí vydat ze všech sil, stačí mu i průměrná úroveň. Tahle italská mašina zkrátka šlape dokonale.

A bude velmi zajímavé sledovat, jestli se mu Alcaraz po vyléčení zranění dokáže vyrovnat, nebo bude Sinnerova One Man Show pokračovat.

